Video: el desaforado grito de Morena Beltrán en el gol de Lucas Blondel para Huracán
La periodista observó el encuentro entre el Globo y Olimpo de Bahía Blanca en la popular; el desahogo tras un periodo sin minutos en Boca
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Este domingo, por Copa Argentina, Huracán venció por 2-1 a Olimpo de Bahía Blanca en el estadio Ciudad de Caseros. Uno de los goles del vencedor fue obra de Lucas Blondel, el defensor que salió cedido de Boca al equipo de Parque Patricios.
De volea, tras el despeje de un defensor, Blondel gritó con alma y vida su gol. En la tribuna, Morena Beltrán, su novia, también lo hizo de manera desaforada y fue captada por las cámaras de televisión.
Acompañada de amigos y familiares, la periodista se ubicó en la popular de Huracán y se unió al festejo de gol que decretó el triunfo del Globo contra Olimpo, quien registra pasado en Primera División y hoy compite en el Torneo Federal A.
Inmerso en un cúmulo de sensaciones, Blondel, con el dorsal número 2 en la espalda, se desahogó tras un periodo sin minutos -ni ser concentrado- en Boca. Es por eso que el internacional con Suiza decidió pasar a préstamo a Huracán, donde se reencontró con el entrenador Diego Martínez quien lo conoce de su paso en Tigre.
En una cesión que se extiende hasta diciembre de este año, el lateral derecho buscará convencer al DT y a los directivos de Huracán para hacer uso de la opción de compra por su pase.
Mientras tanto, Beltrán, en sus redes, se convirtió en la hincha número uno del jugador que buscará reinventarse en el Globo para encausar su carrera profesional.
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