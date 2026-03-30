Copa Argentina: Huracán pasó con lo justo ante Olimpo, por un gol muy especial de Blondel

Apretado al final, dependiendo de un par de atajadas salvadoras de Sebastián Meza y un cierre oportuno de Lucas Blondel, Huracán le ganó por 2-1 a Olimpo y avanzó a los 16os de final de la Copa Argentina, etapa en la que se medirá ante Barracas Central, rival ante el que fue perjudicado por los arbitrajes en los últimos dos partidos por los torneos Clausura y Apertura.

En un partido disputado en la cancha de Estudiantes de Caseros, el Globo se impuso a un rival del Federal A con dos goles desde fuera del área. El 1-0 lo marcó el paraguayo Óscar Romero con un tiro libre esquinado, que tuvo una floja respuesta del arquero Juan Lungarzo. Olimpo no tiene tanto ritmo de competencia, ya que viene de debutar en el torneo de ascenso con una victoria por 2-0 sobre Alvarado. El equipo de Parque Patricios no contó con dos jugadores convocados a la selección de Ecuador: el arquero Hernán Galíndez y el delantero Jordy Caicedo.

Olimpo empató a los 37 minutos del segundo tiempo, con un tanto de Enzo Coacci. El técnico Diego Martínez le dio la titularidad a tres juveniles de Huracán: los defensores Máximo Palazzo, que debutó la semana pasada contra Barracas, e Ignacio Campo, y el volante Facundo Kalinger, que había entrado en el último minuto en el clásico ante San Lorenzo. Tuvo descanso un mediocampista titular, Leonardo Gil, que ingresó en la última media hora, cuando el desarrollo se le puso cuesta arriba a Huracán.

Lo más destacado de Huracán 2 - Olimpo 1

El partido tuvo un sentido reivindicatorio para Blondel, autor del 2-1 a los 17 minutos de la segunda etapa. Ocupó el puesto de volante por la derecha, delante del lateral campo. Blondel estuvo mucho tiempo marginado en Boca, ni siquiera figuraba como alternativa de Barinaga. Recién a principios de marzo consiguió salir del Xeneize con un préstamo al Globo. Tanta inactividad compromete seriamente su posibilidad de ir al Mundial con la selección de Suiza, en la que suma cuatro cotejos. En la fecha FIFA que se está disputando no fue convocado por el entrenador Murat Yakin.

Blondel había tenido en sus pies el empate frente a River, en tiempo de descuento, pero su remate desde el punto de penal se fue por arriba del travesaño. Este domingo tomó fuera del área un despeje del arquero y definió con un zurdazo. En la platea hubo un festejo alborozado de su novia, la periodista Morena Beltrán. No marcaba desde marzo de 2024, también con un disparo de media distancia, en un 4-2 sobre Racing.

Óscar Romero, autor del primer gol de Huracán FACUNDO MORALES/ Fotobaires

Antes de meterse en el vestuario, Blondel habló con sensación de alivio: “Valió la pena tanto esfuerzo de entrenarme sin jugar. Estoy agradecido a Huracán por el lugar que me dio, me siento muy cómodo y feliz. Estoy volviendo a sentirme jugador. Era un partido para agarrar confianza con una victoria. Los últimos resultados no fueron buenos, nos viene bien en lo anímico". Al margen del aporte ofensivo, en una de las últimas acciones llegó justo a un despeje que evitó que la pelota le quedara a un jugador de Olimpo para el empate. Unos minutos antes, Meza había sacado un tiro libre al ángulo de Braian Guille. Muy con lo justo fue la victoria del Globo.

En el Apertura, Huracán está fuera de los puestos clasificatorios para los play-offs; ocupa la novena posición en su zona, a dos puntos de Barracas. De los últimos nueve puntos, solo obtuvo dos y arrastraba dos empates sin goles. El próximo viernes visitará a Racing.