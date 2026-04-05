Huracán venció a Gimnasia 3-0 con un golazo de Campo y otras anotaciones de Blondel y Caicedo

Huracán goleó a Gimnasia y Esgrima en La Plata por 3-0, por la 13° fecha del torneo Apertura. Así consiguió tres puntos importantes para meterse en los playoffs de los clasificados de la Zona B para disputar la recta final del certamen. Lucas Blondel fue otra vez uno de los protagonistas del equipo, quien convirtió el segundo tanto, pero también se destacaron el lateral Ignacio Campo, que anotó con un derechazo desde lejos y el centrodelantero Jordy Caicedo, que aprovechó un error defensivo para estirar cifras en el marcador.

Lucas Blondel, de 29 años, pasó de pelear el puesto como lateral en Boca a ser la tercera alternativa de Claudio Ubeda para el puesto, por detrás de Juan Barinaga y Marcelo Weigandt. Pero más allá de los gustos del entrenador, era un futbolista que era mirado de reojo por los dirigentes, encabezados por Juan Román Riquelme.

Todos abrazan a Caicedo, autor del 3-0 Nacho Amiconi / Fotobaires

Blondel, que también pelea para sostenerse en la selección de Suiza, necesitaba continuidad. Cuando apareció el llamado de Diego Martínez desde Huracán, (el mismo DT que lo había pedido en Boca porque lo había dirigido en Tigre), no lo dudó. Y así fue que Blondel arribó a Parque Patricios a préstamo. Lo que sorprendió en primera instancia con Martínez fue que decidió ponerlo como mediocampista por la derecha, teniendo en cuenta que estaba conforme con los rendimientos que había tenido en la pretemporada y los primeros partidos del certamen Campo, un juvenil de las divisiones inferiores del Globo.

Lucas Blondel marcó su primer tanto con la camiseta de Huracán, un golazo de zurda, el 29 de marzo pasado, en el triunfo 2-1 ante Olimpo por los 32avos de final de la Copa Argentina. Esa misma tarde había tenido un remate desde afuera del área que dio en el travesaño, como sucedió este domingo en La Plata: previo a su gol, intentó con un disparo desde lejos que rebotó en el travesaño y se fue. Hasta ese grito, no marcaba desde marzo de 2024, también con un disparo de media distancia, en un 4-2 sobre Racing.

Nacho Fernández, de Gimnasia, intenta marcar a Oscar Romero, de Huracán Nacho Amiconi / Fotobaires

Pero siempre estuvo cerca del gol. No bien empezó su camino en el Globo, había tenido en sus pies el empate frente a River, en tiempo de descuento, pero su remate desde el punto de penal se fue por arriba del travesaño.

Tras muchos meses de sufrimiento, Blondel tomó esta chance en Huracán como un volver a vivir: “Valió la pena tanto esfuerzo de entrenarme sin jugar. Estoy agradecido a Huracán por el lugar que me dio, me siento muy cómodo y feliz. Estoy volviendo a sentirme jugador. Era un partido para agarrar confianza con una victoria. Los últimos resultados no fueron buenos, nos viene bien en lo anímico", dijo luego de su primer tanto a Olimpo.

Gimnasia contó con situaciones de gol, la diferencia del 3-0 no fue lo que reflejaron los rendimientos de unos y otros, pero el público local terminó insultando por la goleada recibida en La Plata.

Lo mejor del partido

A los 17 minutos del primer tiempo, Ignacio Campo marcó un golazo desde afuera del área con el que abrió el resultado: la pelota se metió junto al palo derecho del arquero, bien arriba.

El segundo tanto llegó con un contraataque y una jugada por la izquierda de Cortés, quien terminó acelerando y asistiendo con una “bola lisa” a Blondel, que entró a la carrera y definió como un número 9. El tercer tanto lo anotó el centrodelantero Caicedo luego de un error defensivo, un pase atrás de Martínez que quedó corto: Caicedo encaró y resolvió con un remate alto para vencer la resistencia de Insfrán.

En la última fecha FIFA Blondel no fue convocado por el entrenador Murat Yakin para la selección de Suiza. Pero está volviendo a tener continuidad y se hace escuchar con buenos rendimientos y goles. Y así volvió a esperanzarse de estar en la próxima Copa del Mundo.