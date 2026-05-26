Cuándo juega River vs. Blooming, por la Copa Sudamericana 2026

Este miércoles, River y Blooming se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 6 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que comienza a las 21.30 (horario argentino), se disputa en el estadio Monumental, con arbitraje del peruano Roberto Bruno Pérez Gutiérrez, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Millonario quiere reponerse de inmediato tras el duro golpe del domingo. Perdió la final del Torneo Apertura 2026 ante Belgrano, por 3 a 2, a pesar de estar en ventaja hasta los 83′. Con varios jugadores apuntados por la hinchada por mal rendimiento y el DT en observación por los cambios tardíos en la definición ante el Pirata, buscará cerrar el semestre con un empate o una victoria que le de aire y le permita terminar en lo más alto de la tabla de posiciones de su zona.

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El club boliviano, por su parte, ya quedó eliminado del certamen continental y está condenado a culminar su participación en el último puesto del Grupo H. Hasta el momento acumula apenas un punto en cinco presentaciones, conseguido justamente ante River en la primera jornada, y tiene una diferencia de gol de -11. Hay tres argentinos en el plantel: Julio Vila, Diago Giménez y Juan Mercado.

River vs. Belgrano: todo lo que hay que saber

Fecha 6 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

Día : Miércoles 27 de mayo.

: Miércoles 27 de mayo. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro : Roberto Bruno Pérez Gutiérrez.

: Roberto Bruno Pérez Gutiérrez. TV : ESPN.

: ESPN. Streaming : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al compromiso de este miércoles, Eduardo Coudet, DT de River, no podrá contar con Aníbal Moreno y Marcos Acuña, quienes llegaron con lo justo a la final del Apertura y no jugarán ante Blooming por sendas lesiones. El mediocampista central se infiltró para decir presente en Córdoba, pero no sería arriesgado nuevamente, por lo que su lugar sería ocupado por el juvenil Lucas Silva. En reemplazo del ‘Huevo’, y como Matías Viña ya fue liberado para sumarse a la preparación de Uruguay de cara al Mundial 2026, el titular sería Facundo González.

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Además, Fabricio Bustos volverá a estar desde el arranque debido a que Gonzalo Montiel seguirá alejado de las canchas por un desgarro en el cuádriceps izquierdo. En contrapartida, la buena noticia para el ‘Chacho’ es que recupera a Santiago Beltrán, que cumplió una fecha de suspensión en el empate 1 a 1 ante Bragantino de la fecha pasada y volverá a defender los tres palos del Millonario.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el primer lugar de su grupo, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.08 contra los 33.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Blooming. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 15.00.