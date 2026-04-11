Lucas Boyé marcó un golazo en la última jugada en el 3-3 entre Real Sociedad y Alavés por la Liga de España

Lucas Boyé ingresó desde el banco de suplentes en la última media hora y terminó siendo el héroe para Alavés al convertir un golazo en la última jugada para el 3-3 de su equipo, que lucha por evitar el descenso, en la visita a Real Sociedad este sábado por la fecha 31 de la Liga de España.

Ya en tiempo de descuento y con un jugador menos por la expulsión de Sergio Gómez por un planchazo advertido por el VAR, el local defendía el triunfo por 3-2 que le permitía trepar, al menos provisoriamente, a la zona de clasificación para las copas internacionales de la próxima temporada. Sin embargo, en el séptimo minuto extra llegó el empate del visitante con una exquisita definición del delantero argentino.

Lucas Boyé celebra el empate de Alavés frente a Real Sociedad getty Images - Getty Images Europe

Entre tres de los cuatro jugadores que fueron recambio en la etapa final construyeron la jugada que selló el resultado. Por izquierda, Carles Aleñá llegó a darle un pase a Denis Suárez antes de recibir una falta y el número 4 encaró hacia el área, pasó entre dos rivales y, lejos de dejarse llevar por el impulso de buscar el arco, vio a Boyé y lo asistió. El ex River se ofreció como opción de pase en la medialuna, casi pisando la línea, y de primera sacó el derechazo que viajó directo hacia un ángulo.

El golazo de Lucas Boyé para Alavés

Era el 3-3, sin tiempo para más, en un encuentro en el que Alavés había estado en ventaja dos veces (1-0 y 2-1) y lo igualó cuando parecía que se quedaba sin nada. Así, sumó un punto que le permite acumular 33 y ocupar el 15° puesto, en una zona con seis equipos separados por apenas un puñado de unidades, a siete jornadas del final del torneo.

En las tribunas del estadio de San Sebastián se pudo observar siguiendo el juego al entrenador Marcelo Gallardo, lo que generó diversas especulaciones respecto de la posibilidad de que el DT argentino pueda estar al frente de algún equipo de La Liga para la próxima temporada. El exentrenador de River estaba acompañado por su representante, Hernán Berman, y fue testigo privilegiado del golazo de Boyé, a quien él hizo debutar en la primera de River, en 2014.

¡PIEDRA LIBRE PARA EL MUÑE! Marcelo Gallardo dice presente en San Sebastián para ver el duelo entre Real Sociedad - Alavés.



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Fue el gol número 11 de Boyé en 27 partidos con la camiseta de Alavés, club al que llegó para este temporada proveniente de Granada.

El partido tuvo 19 remates, pero sólo seis fueron al arco y todos ellos se convirtieron en gol, incluyendo dos en contra, uno para cada conjunto. El croata Duje Caleta-Car abrió el marcador a los 3 minutos cuando llegó un centro desde la izquierda y tuvo una confusión con su arquero, Álex Remiro, que fue a buscar la pelota que el defensor le terminó picando por sobre el cuerpo al quedar a mitad de camino entre dejarla y despejarla. El blooper era el 1-0 para Alavés.

Real Sociedad lo dio vuelta, pero en el camino el 2-2 fue el otro tanto en contra del juego. El arquero Antonio Sivera fue protagonista involuntario cuando el remate desde afuera del área de Beñat Turrientes dio en un palo, en la espalda del guardameta y se metió.

Todos los goles de Real Sociedad - Alavés

En menos de media hora, el partido estaba 2-2 y crecía la tensión, que aumentó en el desenlace con el golazo de Boyé, que le da un poco de alivio a Alavés a la espera del resto de los partidos de la fecha. Será allí cuando le ponga valor al punto que se lleva ante uno de los equipos que pelea en los puestos de arriba.