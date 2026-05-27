A qué hora juega hoy River vs. Blooming y por dónde se puede ver en vivo el partido de la Copa Sudamericana

River Plate, tras caer en la final del Torneo Apertura 2026 a manos de Belgrano de Córdoba, cierra el primer semestre del año este miércoles en el estadio Monumental frente a Blooming de Bolivia, por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026 que se completa con el juego en simultáneo entre Bragantino de Brasil y Carabobo de Venezuela.

El encuentro que arbitra el peruano Roberto Pérez inicia a las 21.30 y se transmite en vivo a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En Bolivia, Blooming y River empataron 1 a 1 en la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026 Juan Carlos Torrejón - EFE

La previa de River vs. Blooming

El Millonario afronta el compromiso ante su gente después de no haber podido lograr el título en el Apertura y es probable que sus hinchas manifiesten su descontanto, como lo hicieron en varios encuentros de un semestre donde, si bien los resultados con Eduardo Coudet al mando del equipo no fueron malos, el rendimiento del equipo no conformó.

En ese contexto, River, que lidera la tabla de posiciones de la zona con 11 puntos producto de tres victorias y dos empates, necesita no perder para asegurarse el primer puesto y avanzar directamente a los octavos de final sin disputar los playoffs. Además, en caso de ganar puede, incluso, ser el mejor primero entre todos los grupos, lo que le permitiría definir de local en todos los cruces de eliminación directa.

📝 Los convocados por Eduardo Coudet para recibir a Blooming en el Mâs Monumental ⚽#VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/xcIkOMyKuk — River Plate (@RiverPlate) May 26, 2026

El DT cuenta con varias bajas de peso. Gonzalo Montiel y Matías Viña acarrean una lesión muscular mientras que Marcos Acuña disputó el duelo ante Belgrano con un molestia y no lo pudo terminar. A esas tres ausencias se suman las de Aníbal Moreno -enfrentó al Pirata con una lesión en una rodilla- y Juan Fernando Quintero, quien fue desafectado del plantel para que esté a disposición de la selección de Colombia de cara al Mundial 2026.

Los bolivianos se ubican últimos con una unidad, la cual consiguieron con la parda ante River de local. Luego, perdieron los cuatro duelos que afrontaron y cerrarán su participación en la Copa Sudamericana con el anhelo de llevarse algo del Monumental, incluso un triunfo que sería histórico para la institución. Su campaña fue tan mala que ni siquiera puede apuntar al tercer puesto porque Carabobo suma nueve puntos y Bragantino, siete. De hecho, en el duelo mano a mano entre sí se disputarán el segundo boleto a los cruces.

Posibles formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet. Blooming: Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila, José María Carrasco; Juan Mercado, Auli Oliveros; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza; y Anthony Vásquez. DT: Erwin Sánchez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.33 contra 11.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 15.0

La única vez que ambos clubes se enfrentaron en la historia fue en la primera fecha de este mismo certamen e igualaron 1 a 1 en Bolivia por los goles de Anthony Vasquez y Sebastián Driussi. Fue expulsado Lucas Martínez Quarta.