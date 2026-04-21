En qué canal pasan Real Madrid vs. Alavés por la Liga de España 2025-2026 hoy

El encuentro se disputa este martes a las 16.30 (hora argentina) en el estadio Santiago Bernabéu; Franco Mastantuono sería suplente en el local
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Este martes, desde las 16.30 (hora argentina), Real Madrid y Deportivo Alavés se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 33 de LaLiga de España 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Juan Martínez Munuera, se disputa en el estadio Santiago Bernabéu y se puede ver en vivo por TV a través de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Merengue, recientemente eliminado de la Champions League en cuartos de final a manos de Bayern Múnich, está segundo en la tabla de posiciones del certamen español con 70 puntos, pero perdió terreno ante el líder Barcelona, que suma 79 y cada vez está más cerca del título. Viene de empatar 1 a 1 con Girona como local por los goles de Federico Valverde -RM- y Thomas Lemar -G-. El único argentino del plantel es Franco Mastantuono, que en los últimos partidos sumó pocos minutos y los medios españoles comenzaron a mencionar una posible salida a préstamo en el próximo mercado de pases.
El Glorioso, por su parte, se mantiene en el 17° puesto de la clasificación general con 33 unidades, producto de ocho victorias, nueve empates y 14 derrotas. En la última jornada empató 3 a 3 con Real Sociedad como visitante. Los goles de los Txuri-Urdinak los convirtieron Luka Sucic, Antonio Sivera en contra y Orri Oskarsson; mientras que para el visitante anotaron Duje Caleta-Car, Ibrahim Diabate y Lucas Boyé. El ex-River es uno de los tres argentinos que juegan en Alavés junto a Nahuel Tenaglia y Facundo Garcés, pero este último fue suspendido por el tribunal deportivo hasta el 1° de noviembre de este año.
Real Madrid vs. Deportivo Alavés: cómo ver online
El encuentro se disputa este martes en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.26 contra los 14.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Deportivo Alavés. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 7.00.
Posibles formaciones
- Real Madrid: Andriy Lunin; Dani Carvajal o Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen o Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras o Fran García; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Güler, Jude Bellingham; Kylian Mbappé o Vinicius Jr.
- Deportivo Alavés: Antonio Sivera; Ángel Pérez, Jonny Castro, Nahuel Tenaglia, Víctor Parada, Youssef Enríquez o Jon Pacheco; Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Jon Guridi o Carlos Aleña; Toni Martínez y Lucas Boyé o Ibrahim Diabate.
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