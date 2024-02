escuchar

Luciano Perdomo dice que ni se acuerda de qué causó el accidente. No tiene registro en su memoria de cuál fue el error que cometió para que todo terminara como terminó. Sin embargo, trata de reconstruir los momentos posteriores al gravísimo choque que casi le cuesta la vida. El 22 de enero último, mientras se dirigía al entrenamiento de Chacarita, equipo del que es capitán, Perdomo perdió el control de su camioneta y chocó frontalmente con un camión. Perdomo se dirigía temprano al entrenamiento con el plantel, pautado en el predio que tiene la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en el municipio bonaerense de Moreno, cuando la camioneta Renault Kangoo en la que se trasladaba se incrustó debajo del acoplado de un camión cuando circulaba por la ruta 3 a la altura del kilómetro 92.

A raíz de los golpes sufridos, Perdomo fue trasladado al Hospital de San Miguel del Monte, donde permaneció en coma e intubado durante una semana. Finalmente, fue recobrando poco a poco la conciencia y el habla. Ya de vuelta en su hogar, el futbolista espera el visto bueno para poder volver a jugar. Este viernes, estuvo en el programa ESPN F90, donde contó detalles del incidente que casi le cuesta la vida. “Es como volver a nacer. Fue bastante duro para todos, pero ya estoy con la fuerza y las ganas de salir adelante”, se esperanzó. Sin embargo, a la hora de recordar el hecho, reconoce que hay pasajes en los que no sabe bien qué ocurrió: “Me acuerdo poco, la verdad. Recuerdo el pantallazo del camión y nada más. Iba a entrenar, calculo que fue una negligencia mía, que no me di cuenta, en algo me habré distraído. Después fueron segundos que me bajé de la camioneta, me acuerdo de eso y después ya no recuerdo mucho”, dijo el mediocampista, de 27 años, surgido de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Luciano Perdomo, el capitán de Chacarita, está internado en terapia intensiva tras un accidente de tránsito Chacarita Juniors

Perdomo relató lo que siguió al accidente: “Yo pude salir solo, la camioneta se prendió fuego. Me sangraba la nariz. Nosotros nos alejamos con el camionero, que me socorrió, que estuvo muy atento, se quedó siempre conmigo. [Quiero] Agradecerle a él también, porque estuvo muy bien, me ayudó. Justo estaba pasando Gendarmería y justo volvía una ambulancia para Monte. Me levantó y me llevaron. Choqué creo 8 menos 10 y a las 8 estaba en el hospital. En el hospital estaba muy asustado, porque largaba mucha sangre, pero estaba consciente, quería escupir y me decían “esperá”, y me traían un balde. En eso llega Sofi [su pareja]. Le dije “ayudame, por favor”. Nada más, porque me sentía muy mal. No sabía qué me pasaba. Después me intubaron y me durmieron. Pasó una semana, pero yo pensé que había sido un día nomás. En un momento no sabía en qué auto había chocado. Si era el de mi vieja o el mío. Tuve una laguna ahí cuando volví. Me di cuenta de que había estado una semana en coma, que empecé a entender la situación. Abrí los ojos y todos se sorprendían que hablaba, que decía oraciones de corrido, que me quería bajar de la cama”.

Todavía espera el okey de los médicos para volver a practicar su actividad, debido a las lesiones que sufrió en la cabeza. “No hubo desplazamiento de nada y no hay que operar, hay que esperar que suelde. No como sólido, corto chiquito porque no puedo forzar para no generar movimientos. Pero en el cuerpo no me pasó nada”, explica. “Estuve en coma inducido una semana porque cada vez que me querían despertar me quería sacar el tubo. La primera imagen que vi fue a mi vieja y a Sofi. Entiendo que hay un proceso que pasar, el médico me va largando de a poquito. Quiero correr ya, si me dejás. Tuve el control el miércoles, me sacaron los puntos. Tuve cuatro puntos, fue increíble todo”, agrega, y sobre su vuelta al fútbol es tajante: “El médico no me deja ni preguntárselo, me dice de a poquito, vamos semana a semana, me ve muy bien. Esperando que cure todo”.

Perdomo dice que está acostumbrado a los largos recorridos para ir a entrenarse, ya que desde hace unos años vive en San Miguel del Monte, donde tiene un emprendimiento de venta de alimento balanceado para mascotas. “Es una rutina para mi viajar, vivo allá porque es mucho más tranquilo. Se puede disfrutar de otra manera la vida. Tengo dos nenas chiquitas y por eso el viaje, que es una hora, una hora y 20. Salí una mañana como todas las demás y justo tuvo la desgracia de llevarme puesto el camión”, contó.

