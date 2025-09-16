Escandalosas declaraciones del presidente de Chacarita contra sus jugadores: “Son cagones”

Chacarita atraviesa un momento crítico en la Primera Nacional. Lo que hasta hace algunas semanas era un sueño de pelear por el ascenso directo a la A, hoy se transformó en una pesadilla: el equipo acumula siete partidos sin triunfos, perdió como local frente a Almirante Brown y, a tres fechas del cierre de la fase regular, su lugar en el Reducido pende de un hilo.

En ese escenario de frustración, quien rompió el silencio fue Néstor Di Pierro, presidente del club. Y lejos de respaldar al plantel en el tramo final del campeonato, lanzó declaraciones incendiarias que encendieron la polémica.

“Estos jugadores no merecen que derramemos una lágrima por ellos. No saben lo que es ponerse la camiseta de Chacarita. Parecen señoritas de cabaret. Tienen todo: psicólogo, nutricionista, hoteles, salarios al día... no sé qué necesitan”, disparó en diálogo con el programa partidario radial Mano a Mano Chacarita.

Néstor Di Pierro, presidente de Chacarita, explotó contra los jugadores del Funebrero

El dirigente no ocultó su bronca tras la caída ante la Fragata y describió lo que sintió al ver a la gente retirarse del estadio:“Estoy dolido como todos los hinchas. Ayer la gente se fue como si nos hubiésemos ido al descenso. No se merecen esto. Vienen de todos lados y los jugadores se nos cagan de risa en la cara. Uno siempre trata de que no falte nada, pero ellos no están para la gente. No tengo ni ganas de verlos”.

Y, en un tono aún más fuerte, agregó: “Que rueguen que no vaya la gente a UTA. Que dejen de pintarse el pelo de rubio, de usar botines colorados... y que no los enganche en un boliche porque les voy a romper la cabeza”.

Di Pierro apuntó directo contra la actitud del plantel que hoy dirige Carlos Mayor: “Los jugadores son cagones. No hay nadie que pegue un grito. No tienen actitud ni sangre. Chacarita no es para cagones. Para ascender hay que hacer goles, poner huevos y comerse el pasto. Este era el campeonato más fácil para pelear arriba y están pelotudeando”.

Si bien el presidente reconoció que algunos futbolistas —como Víctor Figueroa y Federico Bravo— quedan al margen de su enojo, la tónica general de sus declaraciones fue de un reproche total. “Estoy defraudado, como todos. Tendrían que estar hablando los jugadores, no yo. Pero son tan cagones que no tienen la hidalguía para pedirle perdón a la gente”, sentenció.

El resumen de la derrota ante Almirante Brown

El plantel había comenzado la temporada bajo la conducción de Juan Manuel Azconzábal. Tras su salida, hace pocas semanas, la dirigencia apostó por Carlos Mayor. Sin embargo, el equipo todavía no pudo ganar desde el cambio de entrenador y se alejó de los primeros puestos.

“Antes el problema era el técnico, que no tenían relación. Ahora el técnico no está más. ¿A quién le van a echar la culpa?”, cuestionó Di Pierro.

Y cerró con una frase que resume su bronca: “¿Estas declaraciones pueden ser contraproducentes? Contraproducente va a ser si no entramos al Reducido”.

Chacarita marcha octavo en la Zona B con 48 puntos (a ocho de los líderes Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia y Esgrima de Mendoza) y el próximo domingo visitará a Central Norte en Salta, por la fecha 32 (de 34).

Más allá de lo futbolístico, la preocupación pasa por el clima interno: el duro discurso de su presidente no sólo expuso al plantel, sino que también dejó en evidencia la tensión que rodea al club en el momento más delicado del año, cuando se está definiendo nada menos que la chance de ascender a la Primera División.