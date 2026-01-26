Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo: todos los refuerzos con los que podrá contar Ayude

San Lorenzo cerró un refuerzo de renombre para el 2026: se trata de Luciano Vietto, quien llegará en condición de libre luego de desvincularse de Racing. El delantero de 32 años firmará un contrato por un año, con un acuerdo basado en objetivos y no bien se oficialice su incorporación comenzará a entrenarse con el plantel que arrancó con una derrota su participación en el torneo Apertura 2026: el equipo de Ayude fue puro corazón y buscó competir de igual a igual, pero perdió ante Lanús (el campeón de la Copa Sudamericana 2025) por 3-2 en el Nuevo Gasómetro.

Antes de realizarse la revisión médica, Vietto dijo: “Es una gran posibilidad para mí, estoy muy feliz de dar este paso. Físicamente estoy bastante bien, estuve entrenando solo que no es lo mismo de entrenar con compañeros, quizás esa es la parte que más necesito. Si el entrenador considera que puedo estar para el fin de semana no tengo ningún problema. Me perdí muchos partidos por lesión, otros por decisiones técnicas. Tengo ganas de demostrar que todavía tengo mucho fútbol por dar".

Luciano Vietto jugando para Racing ante Bucaramanga, por la Copa Libertadores 2025 Fotobaires

Y agregó: “San Lorenzo me está dando una oportunidad a mí, salí de Racing y no tenía club. Sobre todo el apoyo y el hablar con el DT fue lo importante. Hablé con Ayude y fue muy buena charla. No fue una charla de fútbol sino de cómo estaba y qué intenciones tenía. Le fui honesto y le dije que tenía muchas ganas de Ibarra al fútbol. Tengo que volver a reencontrarme conmigo mismo desde lo futbolístico. Voy a tener esas ganas y ese esfuerzo para con el club. La plata pasa a un lugar secundario en este tipo de situaciones. Mi sueño era jugar en un club grande y por suerte nos pusimos de acuerdo rápido”.

Vietto dejó Racing tras un segundo ciclo marcado por rendimientos irregulares y también por diferencias con el entrenador Gustavo Costas. En su etapa en el equipo de Avellaneda disputó 39 partidos y anotó ocho goles, aunque una pubalgia lo limitó físicamente durante varios tramos de la temporada y le impidió sostener continuidad. Lo cierto es que en el último tiempo alternó en el banco con situaciones inestables entre las condiciones físicas y las prioridades que ya no tenía Costas para ponerlo: simplemente empezó a preferir a otros futbolistas.

Para San Lorenzo, la llegada del atacante significa un salto de jerarquía sin costo de transferencia, en un mercado donde el club se mueve con cautela por su delicada situación económica. Eso sí: dependerá de cuánto pueda jugar Vietto y, al mismo tiempo, ser determinante para darle peso ofensivo al equipo de Ayude. Si hubo algo que le faltó al Ciclón fue poder de fuego en los metros finales, más allá de los esfuerzos de Alexis Cuello, Matías Reali, Facundo Gulli y el experimentado Pocho Cerutti.

Gonzalo Abrego ante Emiliano Papa en un partido de Godoy Cruz vs. Arsenal Prensa Godoy Cruz

El delantero, con pasado en el fútbol europeo y experiencia internacional, aparece como una carta importante para potenciar el ataque y aportar goles en un equipo que necesita peso ofensivo.

Cabe destacar que San Lorenzo recibió una noticia clave para hacer que todo esto sea realidad: el club ya no figura con inhibiciones activas en el registro oficial de FIFA y quedó formalmente habilitado para incorporar futbolistas en este Torneo Apertura 2026.

No se trata del único refuerzo de San Lorenzo para este comienzo de 2026. Gonzalo Abrego, exjugador de Godoy Cruz, se hizo también la revisión médica este lunes por la mañana para convertirse en el cuarto refuerzo y manifestó su alegría por llegar al Ciclón:“San Lorenzo es un club enorme. Estoy muy contento por este paso en mi carrera. Se hizo un poco larga la negociación y el tema de la habilitación, pero al fin ya estoy acá. Tengo mucha fe de que va a ser un gran año. Creo que apenas salió el nombre de San Lorenzo vi que era una oportunidad hermosa, con toda la responsabilidad que conlleva jugar en un club como San Lorenzo”.

Las otras incorporaciones de San Lorenzo son Mauricio Cardillo (ex Independiente Rivadavia) -mediocampista- y Mathías De Ritis, lateral izquierdo uruguayo proveniente de Peñarol. Además, el club sumó a préstamo al extremo derecho Gregorio Rodríguez (Melgar).

Nicolás Tripichio firmó, junto al presidente Sergio Costantino, el secretario Martín Saiz y el Director de Fútbol Carlos Sánchez, una mejora y extensión de su contrato hasta el 31 de diciembre de 2028. Prensa San Lorenzo

