Luis Enrique sostuvo ahora que ve a la Argentina “muy por encima del resto” después de haber minimizado el triunfo ante Italia

El entrenador del seleccionado de fútbol de España, Luis Enrique, analizó este sábado el presente de sus dirigidos, que están disputando la Liga de Naciones, y fue mucho más allá cuando lo consultaron sobre el Mundial de Qatar 2022, que comenzará a jugarse en cinco meses. “A Argentina la veo por encima del resto, y a Brasil también. Muy por encima del resto”, afirmó.

En medio de una gran cantidad de consultas sobre sus jugadores, sus próximos rivales y el nivel del equipo español, lo que genera ciertas dudas es si lo hizo por convicción o para sacarse la presión de encima. Incluso, algunos entendieron el mensaje como una ironía después de la oleada de críticas que recibió en los últimos días cuando minimizó el 3-0 de la Argentina ante Italia en la Finalissima en Wembley.

La selección de Italia dejó en el camino a la de España en las semifinales de la Liga de Naciones disputada el año pasado Antonio Calanni - AP

Lo cierto es que, en el marco de la conferencia de prensa previa al partido de este domingo entre España y República Checa (desde las 15.45 en Málaga por la Liga de Naciones), Luis Enrique cambió de discurso y abrió lugar a todo tipo de especulaciones. “Voy a aprovechar: a la Argentina la veo por encima del resto. Y a Brasil también. Más que nada porque vendrá algún medio brasileño y dirá ‘has dicho que Argentina está por encima’. Entonces, Argentina y Brasil, muy por encima del resto”, amplió el DT.

¿Qué había dicho Luis Enrique hace casi 10 días? Un día después de la goleada de Argentina sobre Italia, España igualó 1-1 ante un Portugal sin Cristiano Ronaldo desde el comienzo en el arranque del certamen europeo. Y en medio de la rueda de prensa posterior a ese juego, y cuando todavía estaban frescos los conceptos polémicos del francés Kylian Mbappé sobre la diferencia entre los europeos y sudamericanos, Luis Enrique le bajó el precio a la conquista argentina.

Luis Enrique

“No nos vamos a volver locos por su 3-0″, opinó. En el último torneo europeo, España había caído en semifinales justamente ante Italia, pecando por la falta de contundencia. Y esa frase la lanzó cuando se le recordó el hito de la Argentina y aquel bajón de sus dirigidos, eliminados por la azzurra hace menos de un año. Este sábado pegó un volantazo con sus declaraciones, aunque muchos creen que es más una estrategia para quitarse presión.

Y en ese contexto no quiso ponerle una nota a la actualidad de La Roja. “No es que fuera un gran estudiante, así que poner notas no se me da bien. Ya las ponen ustedes”, cerró, ante la prensa local.