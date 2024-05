Luis Enrique y su irónica respuesta cuando lo consultaron sobre Kylian Mbappé al Real Madrid: “Creo que hoy es un día lluvioso”

Escuchar

La salida de Kylian Mbappé de PSG tras no renovar su contrato sigue siendo el gran tema de conversación en el fútbol francés. El conjunto parisino, campeón de liga, jugará este miércoles su penúltimo encuentro del torneo en casa del Niza. En la conferencia de prensa previa al partido, un periodista le consultó a Luis Enrique, entrenador asturiano de PSG, por la situación del número siete, que probablemente recalará en Real Madrid. El español, luego de pensar su respuesta y poner cara de circunstancia, eligió un tono irónico para contestar.

“Ahora que sabemos que Mbappé va al Real Madrid, no sé si ha podido hablar con él, usted que conoce el club, que conoce España. [Si le ha contado] cómo es el club, cómo es el entorno. Gracias”, inquirió uno de los periodistas presentes en la conferencia previa al encuentro ante Niza. Luis Enrique resopló, tomó aire y contestó, sin ponerse colorado y sin reírse: “Pueees... yo creo que el día de hoy es un día lluvioso, pero a la vez muy bonito, porque permite que se respire un aire diferente. Me gustan los días lluviososo, me recuerda a mi tierra, Gijón. Yo soy gijonés al 100%. ‘Playu’, como nos llamamos entre nosotros. Y... creo que he respondido perfectamente a lo que me preguntabas”, completó el entrenador, con una sonrisa socarrona. Dicho de otra manera: usó una ironía para no decir absolutamente nada sobre un tema del que no quiere hablar.

En otro tramo de la comparecencia ante los medios de comunicación, Luis Enrique adelantó que el equipo sufrirá modificaciones y habrá fichajes en el mercado de verano [invierno de la Argentina]: “Puedo confirmar que contrataremos a nuevos jugadores en todas las posiciones para la próxima temporada. También es un mensaje para los jugadores que están en el plantel ahora mismo. Hasta los mejores jugadores: en la próxima temporada quiero dos futbolistas importantes por posición. Será difícil jugar para el PSG ”, presagió.

El DT busca una reacción del equipo

La derrota por 3-1 con Toulouse en el Parque de los Príncipes del último fin de semana supuso la despedida de Mbappé -elegido como el mejor jugador de la presente Ligue 1 el lunes- del Parque de los Príncipes. Pero el resultado generó la bronca de Luis Enrique, que espera un golpe de carácter de sus futbolistas en la cancha del Niza. El partido no será fácil para los parisinos: su rival marcha quinto e intentará ganar para tener alguna opción de clasificarse a la próxima Champions League: “Lo que necesito son jugadores motivados. Creo que para nosotros, en este equipo, todos los partidos cuentan. Después de perder contra Toulouse estaba muy enojado, disgustado. No todos los jugadores tienen esta mentalidad ”, dijo Luis Enrique.

El entrenador español agregó: “A decir la verdad, no me importa estar invicto como visitante. Para mí es importante saber quién quiere vestir esta camiseta, quién quiere defender estos colores, quién quiere representar a la capital de Francia, quién quiere representar a la hinchada. Eso es lo importante. Para mí, se trata del que dará el 100% aunque juegue un partido sin importancia. Es el jugador que quiero que represente al club la próxima temporada. El contexto [del partido] de mañana es perfecto para ver de qué estamos hechos ”, adelantó el entrenador gijonés.

El DT continuó y dejó un mensaje para quien no se implique con el equipo en los tres partidos que quedan: dos por la Ligue 1 y la final de la Copa de Francia: “Para llegar preparado a la Copa de Francia, necesitás competencia en las piernas, cada partido debe jugarse [en el más] alto nivel. No todos los jugadores pueden jugar en el PSG. La actitud, el compromiso, el comportamiento deben estar al máximo, eso es lo que buscamos en el PSG desde que estoy aquí”, explicó. Y completó: “Quien no esté preparado para eso, quien sólo esté ahí cuando le interesa, quien tenga otras prioridades ligadas a intereses individuales que no sean los del equipo, no jugará contra el PSG. Es un mensaje muy claro ”. ¿Teléfono para Mbappé? El tiempo dirá.

