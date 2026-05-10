Video: el golazo de Rodrigo De Paul que sorprendió a Lionel Messi
El mediocampista convirtió de volea y abrió el encuentro ante el Toronto; la felicitación por parte del capitán de la selección argentina
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Este sábado, Inter Miami ganó por 4-2 al Toronto por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS). El encuentro le fue siempre favorable a Las Garzas, quienes llegaron a estar 4-0 en el marcador, hasta el doble descuento de los locales.
Lo más destacado del encuentro se dio a los 44 minutos del primer tiempo cuando Rodrigo De Paul le pidió ejecutar un tiro libre a Lionel Messi. El capitán de la selección argentina, designado para esa tarea, le concedió la acción al mediocampista, quien, en primera instancia, no pudo superar la barrera. Sin embargo, en el rebote, sacó una volea precisa que se colocó contra el palo y estableció el 1-0.
Tras el gol, el propio Messi fue el primero en festejarlo con Motorcito, quien sonrío durante toda la celebración, capaz incrédulo por cómo su remate terminó convirtiéndose en un verdadero golazo.
Durante el complemento, el Inter se despachó con tres goles seguidos, obra de Luis Suárez, Sergio Reguilon y el propio Messi, quien es el goleador histórico del club estadounidense.
Protagonista de la Conferencia Este, el Inter Miami se encuentra en la tercera posición con 22 puntos. A falta de un largo trecho para la finalización del certamen, el equipo dirigido por Ángel Guillermo Hoyos -quien sustituyó en el cargo a Javier Mascherano- se ubica en las primeras posiciones anhelando volver a consagrarse en la MLS.
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