16 de noviembre de 2020 • 19:00

El delantero uruguayo Luis Suárez dio positivo de Covid-19. Así lo informó este lunes, a través de un comunicado, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), tras conocerse los resultados de los hisopados realizados a todo el plantel celeste previo a su partido del martes contra Brasil por la eliminatoria mundialista. A la lista de contagiados se suma el arquero suplente Rodrigo Muñoz y un integrante de la delegación.

Las malas noticias no son sólo para el seleccionado charrúa, que no podrá contar con el atacante y goleador de la competencia con cuatro goles para el duelo frente a la Verdeamarelha, sino también para Diego Simeone. El entrenador argentino no tendrá disponible a Lucho por al menos dos partidos.

Lo más novedoso es que no estará en el choque del sábado próximo en el que Atlético Madrid recibe a Barcelona por la fecha 10 de la Liga de España. Por lo tanto, el delantero no jugará frente a su exclub y no enfrentará a su amigo Lionel Messi. También estará ausente para el cruce por la Champions League entre el Colchonero y Lokomotiv de Rusia por la cuarta jornada de la copa europea.

En la nota, la AUF manifestó: "Se han realizado hisopados a todos los miembros de la Selección Mayor, resultando que los jugadores Luis Suárez, Rodrigo Muñoz y el funcionario Matías Faral han dado positivos de COVID-19". Además, agregó que "son negativos los demás testeos de la delegación".

Los tres contagiados, que "se encuentran en buen estado de salud" de acuerdo la federación, se suman al caso del defensor Matías Viña, quien había dado positivo en un primer test de rutina el sábado de noche, tras el partido de Uruguay contra Colombia en Barranquilla.

En el caso de Rodrigo Muñoz, el entrenador Oscar Tabárez ya tiene a su reemplazante. La AUF informó que Gastón Olveira, arquero de River Plate de Montevideo, será quien esté en el banco de suplentes frente a Brasil para ocupar ese lugar.

