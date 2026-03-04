Cuándo debuta “Chacho” Coudet como DT de River

Este miércoles, Eduardo Coudet será presentado como nuevo DT de River. El ‘Chacho’ es el elegido por la dirigencia para reemplazar a Marcelo Gallardo, quien se fue del club tras un segundo ciclo en el que no logró cumplir con los objetivos. Para esto, el exvolante rescindió su contrato con Deportivo Alavés, por lo que el club argentino tuvo que pagar un resarcimiento económico.

La presentación será este mismo miércoles a las 11.45 (horario argentino) en el estadio Monumental, con la presencia del presidente Stefano Di Carlo y el Director Deportivo Enzo Francescoli. El debut del flamante DT al mando del equipo y en el club en el que brilló como jugador entre 2002 y 2004 será el jueves 12 de marzo. Jugará frente a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, a partir de las 21.30, por la fecha 10 del Grupo B del Torneo Apertura 2026.

El 'Chacho' disputó 179 partidos y ganó cinco títulos como futbolista de River; buscará rendir como DT Octavio Passos - Getty Images Europe

Su estreno en el Monumental será el domingo 15 de marzo a las 19.45 ante Sarmiento de Junín, por la undécima jornada del Apertura. El objetivo a corto plazo es encadenar una buena racha de resultados para clasificarse a los octavos de final y, así, pelear por quedarse con el título. Así lo explicó Di Carlo al momento de anunciar la llegada de Coudet: “River tiene que ser campeón urgente de lo que sea”, afirmó.

La oficialización se hizo a través de un video en las redes sociales de River. En él aparecen jugadas y momentos extra futbolísticos del ‘Chacho’ en su paso por el club hace más de 20 años, con la leyenda: “Estos caminos se iban a cruzar”. El propio entrenador había anticipado que dirigiría al Millonario en 2016, en diálogo con LA NACION, cuando marcaba un estilo propio e inconfundible en Rosario Central, institución en la que es muy querido.

“Seguramente algún día me va a tocar dirigir a River, estuve mucho tiempo ahí… Sé que voy a dirigirlo. Pero hoy me veo en Central. Si me preguntas si proyecto el futuro, te digo que no. Ahora, me preguntás: ‘¿creés que algún día vas a dirigir a River?’ Y, sí. ¿Pronto? No. Hoy me veo en Central. Esa es la verdad, sino te estaría mintiendo”, comentó en ese entonces. Hoy, 10 años después, la profecía se cumplió.

Como jugador, Coudet disputó 179 partidos y ganó cinco títulos con la camiseta de la banda roja: el Apertura 1999 y los Clausura del 2000, 2002, 2003 y 2004. Llegó en 1999, proveniente de San Lorenzo, y permaneció en Núñez hasta 2002. Tras un breve paso a préstamo por Celta de Vigo -club al que años más tarde regresaría como DT-, volvió al Millonario en 2003 y estiró un segundo ciclo hasta 2004. En esos períodos fue una pieza importante de los equipos dirigidos por Ramón Díaz y Manuel Pellegrini, respectivamente.