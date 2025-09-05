Luis Suárez recibió seis fechas de suspensión por la gresca en la Leagues Cup entre Inter Miami y Seattle Sounders

Luis Suárez fue sancionado este viernes con seis fechas de suspensión en la Leagues Cup por escupir a un rival en la final del torneo el domingo, en un nuevo episodio polémico del veterano goleador uruguayo. El castigo implica que el Pistolero, de 38 años, se pierda la totalidad de la próxima realización del torneo que reúne a 36 clubes mexicanos y de la liga norteamericana (MLS), indicó Leagues Cup en un comunicado.

Para llegar al encuentro por el título en el formato actual hay que disputar seis cotejos, tres en la etapa de grupos y tres eliminatorios, incluida la final. Suárez, sin embargo, puede no llegar a cumplir la sanción debido a que su contrato con el Inter Miami, que perdió la final 3-0 con Seattle Sounders, finaliza en diciembre y no se ha reportado el inicio de negociaciones para renovar.

“Además, la Major League Soccer (MLS) se reserva el derecho de imponer más sanciones disciplinarias a los jugadores y al personal técnico involucrado” en la gresca entre equipos al término de la final, agregó la competición en un comunicado. El delantero charrúa, que el jueves pidió disculpas por su conducta, estuvo en el ojo del huracán por su protagonismo en la trifulca desatada tras la victoria de los Sounders en su estadio, el Lumen Field de Seattle.

“Apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente”, escribió el delantero charrúa. “No es la imagen que quiero dar frente a mi familia, que sufre por mis errores, no frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así”.

Al final del partido que perdió el Inter Miami, hubo incidentes en el campo de juego.

Busquets también es castigado

Cuando los jugadores locales comenzaban a festejar tras el pitazo final, el uruguayo Suárez corrió hacia el joven mediocampista mexicano Obed Vargas y lo rodeó el cuello con su brazo izquierdo dando inicio a una pelea que involucró a numerosos jugadores de ambos equipos.

El mediocampista español Sergio Busquets también le dio un golpe con la mano en el mentón a Vargas en medio de una sucesión de agarrones entre futbolistas, muchos de ellos llegados desde los banquillos. Tras separarse de Vargas, las cámaras registraron al goleador histórico de la Celeste gritando y escupiendo a un miembro de la comisión de Seattle.

Luis Suárez, escoltado por Rodrigo De Paul y Lionel Messi, que no participó de los incidentes CHRIS ARJOON - AFP

La Leagues Cup impuso además dos fechas de sanción por “conducta violenta” a Busquets, de 37 años y quien también tiene su futuro en el aire, ya que su vínculo con el equipo floridano también vence al final de temporada. La gran estrella del club rosa, Lionel Messi, capitán del equipo y gran amigo de Suárez, se mantuvo al margen de los enfrentamientos.

El defensor argentino Tomás Avilés, del Inter, tampoco podrá participar en los tres primeros partidos de la próxima edición de la competición, que era la única chance del club rosa de alzar un trofeo internacional en 2025. El único miembro de Seattle Sounders sancionado fue Steven Lenhart, miembro de la comisión técnica del entrenador Brian Schmetzer, con cinco fechas, por lo que apenas podría estar en el césped en caso de que los campeones lleguen a la final de 2026.Todos los castigados además deberán pagar multas, cuyos montos no fueron revelados.

Una nueva mancha

El Inter Miami condenó el jueves “los altercados” y aseguró que “esas acciones no reflejan los valores” del fútbol. El equipo copropiedad de David Beckham se pronunció después de que Suárez ofreciera perdón por su comportamiento. “No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así“, escribió en Instagram. Suárez ha protagonizado numerosas polémicas sobre el césped a lo largo de su extraordinaria carrera como goleador.

Defendiendo en 2011 la camiseta de Liverpool, Suárez fue acusado por el francés Patrice Evra, lateral del Manchester United, de lanzarle insultos racistas, un caso por el que el Pistolero fue sancionado ocho partidos. También provocó escándalos con varios mordiscos a rivales, especialmente el que le propinó al zaguero italiano Giorgio Chiellini durante el Mundial de 2014.Su primera temporada en la MLS superó las expectativas, anotando 20 goles en 27 jornadas, pero en la actual su producción está en declive, con seis dianas en 22 partidos.