Luis Zubeldía, el día que atacó al árbitro Ariel Penel

Fue uno de los momentos escandalosos de la Copa Diego Maradona. Por la última fecha de la primera rueda del torneo, el 6 de diciembre pasado, Lanús perdió con Newell's por 3 a 1 y se quedó fuera de la lucha por el campeonato. Luis Zubeldía, al final del encuentro, lo atacó al árbitro Ariel Penel: "¡Sos un ladrón, sos hincha de Boca!", le gritó varias veces.

Ahora, el entrenador de Lanús que acaba de perder la final de la Sudamericana ante Defensa y Justicia, reconoció que no estuvo bien lo que hizo y explicó lo que pasó esa noche.

"Se interpreta mal eso.Vamos a ponerlo en contexto. Lo veo ahora y quedo como un loco. Cuando veo que hay una injusticia grande, siento que tengo que defender a mis jugadores", explicó en una charla con ESPN F90.

El ataque a Penel

Aclaró las razones de su desmedida reacción. "Hicimos un esfuerzo enorme y tuvimos muchos lesionados para tratar de darle importancia al torneo local mientras jugábamos la Sudamericana -dijo-. Comprometimos al plantel para que no piensen en una sola cosa. Cuando vamos a este partido. Así como nosotros tenemos a Sand y a Lautaro Acosta, en Newell's Maxi Rodríguez manejó muy bien al árbitro, hablando por las faltas y demás. Me expulsan a un central joven de 20 años, a los 20 segundos (N. de la R.: echaron a Matías Pérez en el comienzo del segundo tiempo). Y estábamos definiendo una clasificación. Cuando termina el partido se me ocurre decirle esas dos cosas. ¿Está bien? No".

Luis Zubeldia, entrenador de Lanús Crédito: Juan Mambromata pool

Luego, describió el motivo por el que dijo esas palabras exactamente y las razones por las que mencionó al equipo que dirige Miguel Russo. "IInvolucraba a Boca, pero no dije que Boca lo llamó al árbitro. Le dije 'vos sos de Boca'. Para Boca este era un tema menor, está en su mundo. Boca es muy grande. Boca no piensa en Lanús-Newell's, nada que ver. Lo que pasa es que yo me había enterado que Penel era simpatizante de Boca. Pero después me entero de que no era de Boca. Una información que me llegó mal".

Zubeldía alcaró también que considera que ese tipo de comportamientos están vinculados al potrero. "Me crié a los cuatro años en una canchita. Cuando pasaban cosas así, así se reaccionaba", sostuvo. Por último, dijo que no volvió a hablar con Penel para disculparse.

