LA NACION

Lanús: apareció una bandera con la leyenda “Gracias Chiqui”, pero la hinchada se manifestó en contra de Tapia

En la tribuna se colgó un parante a favor del presidente de la AFA, pese a que los hinchas le cantaron “botón” al finalizar el partido con Tigre

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
En el estadio de Lanús se mostró una bandera en favor de Chiqui Tapia, pero la hinchada cantó en contra
En el estadio de Lanús se mostró una bandera en favor de Chiqui Tapia, pero la hinchada cantó en contra

Hace menos de una semana, Lanús ganó la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, pero este miércoles perdió ante Tigre por la mínima en los octavos de final del torneo Clausura. Sin embargo, el mal trago de la derrota quedó opacado por lo que se vio en las tribunas del Estadio Néstor Díaz Pérez que dejó expuesta una nueva grieta en el fútbol: estar a favor o en contra del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Tras un primer tiempo parejo, en la segunda mitad, Tigre se adelantó en el marcador con un gol de José David Romero a los 48′. No obstante, en un ambiente que se sentía pesado desde el inicio, en una de las tribunas apareció colgada una llamativa bandera con la leyenda: “Gracias Chiqui por acompañarnos”.

"Chiqui Tapia botón", el canto de los hinchas de Lanús
"Chiqui Tapia botón", el canto de los hinchas de Lanús

Se trata de un mensaje de apoyo al titular de la casa madre del fútbol local, que va en sintonía con la postura de la dirigencia granate. En especial, la de su presidente y diputado de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador, Nicolás Russo.

En los últimos días, desde que inició la polémica por la nueva estructura de copas ideada por AFA para 2026 y el trofeo otorgado a Rosario Central, Tapia quedó inmerso en una catarata de críticas, que se sumó a las denuncias por corrupción que salpican a aliados de su entorno más íntimo.

Sin embargo, uno de los que salió a apoyarlo, fue Russo. El presidente de Lanús criticó la actitud de Estudiantes de darle la espalda a los jugadores de Central cuando se enfrentaron el fin de semana y aseguró que, pese a haber tenido discusiones con Tapia en el pasado, hoy apoya su presidencia dada la amistada que forjaron y que “la AFA está ordenada económicamente y administrativamente“.

No obstante, pese a la bandera que se ató en las rejas de la tribuna, tras la derrota de Lanús, a través de la transmisión oficial del partido, se escucharon cánticos de la hinchada en la dirección opuesta.

Chiqui Tapia botón, Chiqui Tapia botón (...)”, empezó a recitarse, a viva voz, por los hinchas lanusenses. El cantó se coló por los micrófonos de la transmisión y se viralizó en redes sociales.

Algunos usuarios hicieron notar que la crítica de los hinchas no se correspondía con la bandera que apareció en el segundo tiempo, y advirtieron que la misma podría haber sido instalada por pedido de la dirigencia y no por decisión de los hinchas.

Diego Russo, hijo de Nicolás Russo, recibió el premio de manos de Chiqui Tapia
Diego Russo, hijo de Nicolás Russo, recibió el premio de manos de Chiqui TapiaYouTube: Captura AFA Estudio

La buena relación entre Tapia y Russo quedó de manifiesto este miércoles por la noche en la ceremonia de los Premios Alumni, que se llevó a cabo en el predio Lionel Messi de Ezeiza.

Allí, luego de que Tapia ganara la distinción de platino y dijera que permanecerá en la AFA “mucho tiempo más”, Nicolás Russo fue distinguido con el Alumni de oro, como reconocimiento a lo realizado en la última temporada. Cabe mencionar, que se trató de un galardón compartido con Diego Placente, entrenador del selección sub 21, y Ángel Di María, capitán de Rosario Central.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. La FIFA tomó una medida para intentar evitar que Argentina y España se crucen antes de la final
    1

    Sorteo del Mundial 2026: la FIFA tomó una medida para intentar evitar que Argentina y España se crucen antes de la final

  2. Tras un fallo de la Justicia, Agustín Almendra deberá pagarle una cifra millonaria a Boca
    2

    Tras un fallo de la Justicia, Agustín Almendra deberá pagarle una cifra millonaria a Boca

  3. Espaldazo, poder impune y la pelota que se mancha en el barro
    3

    Espaldazo y poder impune: cuando la pelota se mancha

  4. Horario del sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos-México-Canadá
    4

    Horario del sorteo del Mundial 2026

Cargando banners ...