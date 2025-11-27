Lanús: apareció una bandera con la leyenda “Gracias Chiqui”, pero la hinchada se manifestó en contra de Tapia

Hace menos de una semana, Lanús ganó la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, pero este miércoles perdió ante Tigre por la mínima en los octavos de final del torneo Clausura. Sin embargo, el mal trago de la derrota quedó opacado por lo que se vio en las tribunas del Estadio Néstor Díaz Pérez que dejó expuesta una nueva grieta en el fútbol: estar a favor o en contra del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Tras un primer tiempo parejo, en la segunda mitad, Tigre se adelantó en el marcador con un gol de José David Romero a los 48′. No obstante, en un ambiente que se sentía pesado desde el inicio, en una de las tribunas apareció colgada una llamativa bandera con la leyenda: “Gracias Chiqui por acompañarnos”.

"Chiqui Tapia botón", el canto de los hinchas de Lanús

Se trata de un mensaje de apoyo al titular de la casa madre del fútbol local, que va en sintonía con la postura de la dirigencia granate. En especial, la de su presidente y diputado de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador, Nicolás Russo.

En los últimos días, desde que inició la polémica por la nueva estructura de copas ideada por AFA para 2026 y el trofeo otorgado a Rosario Central, Tapia quedó inmerso en una catarata de críticas, que se sumó a las denuncias por corrupción que salpican a aliados de su entorno más íntimo.

Sin embargo, uno de los que salió a apoyarlo, fue Russo. El presidente de Lanús criticó la actitud de Estudiantes de darle la espalda a los jugadores de Central cuando se enfrentaron el fin de semana y aseguró que, pese a haber tenido discusiones con Tapia en el pasado, hoy apoya su presidencia dada la amistada que forjaron y que “la AFA está ordenada económicamente y administrativamente“.

"GRACIAS CHIQUI"



La bandera que mostró la gente de Lanús en el segundo tiempo para el presidente de la AFA.



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/bWj32JXDQ0 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 27, 2025

No obstante, pese a la bandera que se ató en las rejas de la tribuna, tras la derrota de Lanús, a través de la transmisión oficial del partido, se escucharon cánticos de la hinchada en la dirección opuesta.

“Chiqui Tapia botón, Chiqui Tapia botón (...)”, empezó a recitarse, a viva voz, por los hinchas lanusenses. El cantó se coló por los micrófonos de la transmisión y se viralizó en redes sociales.

Algunos usuarios hicieron notar que la crítica de los hinchas no se correspondía con la bandera que apareció en el segundo tiempo, y advirtieron que la misma podría haber sido instalada por pedido de la dirigencia y no por decisión de los hinchas.

Diego Russo, hijo de Nicolás Russo, recibió el premio de manos de Chiqui Tapia YouTube: Captura AFA Estudio

La buena relación entre Tapia y Russo quedó de manifiesto este miércoles por la noche en la ceremonia de los Premios Alumni, que se llevó a cabo en el predio Lionel Messi de Ezeiza.

Allí, luego de que Tapia ganara la distinción de platino y dijera que permanecerá en la AFA “mucho tiempo más”, Nicolás Russo fue distinguido con el Alumni de oro, como reconocimiento a lo realizado en la última temporada. Cabe mencionar, que se trató de un galardón compartido con Diego Placente, entrenador del selección sub 21, y Ángel Di María, capitán de Rosario Central.