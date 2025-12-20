Lanús y Flamengo tienen fechas y horarios para enfrentarse por la Recopa Sudamericana en 2026

Conmebol confirmó las fechas y los horarios de los dos partidos que darán forma a la Recopa Sudamericana 2026, que enfrentará a Lanús y Flamengo, los campeones de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, respectivamente, en esta temporada. En una serie de ida y vuelta, ambos equipos procurarán sumar otro trofeo internacional en febrero próximo.

El organismo que maneja el fútbol sudamericano informó que la definición será a dos partidos, un formato que mantiene y que se diferencia del que en los últimos años vienen teniendo los torneos en los que se consagraron, con vueltas olímpicas dadas tras un juego único en un estadio neutral designado con meses de antelación. Lanús y Flamengo se medirán en Buenos Aires el 19 de febrero y el desquite se desarrollará el 26 de febrero en Río de Janeiro. Ambos encuentros están previstos para las 21.30.

Carlos Izquierdoz y Lautaro Acosta besan la Copa Sudamericana ganada por Lanús el mes pasado en Asunción, Paraguay, al derrotar por penales a Mineiro.

El anuncio se produjo en medio de una intensa actividad para el fútbol de la región, ya que Conmebol realizó los sorteos de la etapa preliminar de la Libertadores de 2026. En ese escenario, la Recopa Sudamericana se presenta como el primer desafío internacional del año para el club argentino y el brasileño, que también serán protagonistas de la Libertadores, ingresando directamente a la etapa de grupos.

Lanús fue campeón de la Copa Sudamericana el 22 de noviembre pasado, cuando venció por penales a Mineiro, de Brasil, en Asunción, Paraguay. El equipo granate ganó su grupo ante Vasco da Gama (Brasil), Melgar (Perú) y Academia Puerto Cabello (Venezuela) y luego eliminó sucesivamente a Central Córdoba (Santiago del Estero) en los octavos de final, a Fluminense (Brasil) en los cuartos y a Universidad de Chile en las semifinales, para acceder a la definición.

Por su parte, Flamengo llega como campeón de la Copa Libertadores y luego de caer por penales, este miércoles en Qatar, en la disputa de la Copa Intercontinental contra PSG, el vencedor de la Champions League. El conjunto brasileño finalizó segundo en su zona del máximo torneo sudamericano, detrás de Liga Deportiva Universitaria (Ecuador) y por delante de Central Córdoba y Táchira (Venezuela). Después, en los mata-mata dejó en el camino a Inter (Brasil) en los octavos, a Estudiantes de La Plata en los cuartos y a Racing en las semifinales, y en la final se impuso a su compatriota Palmeiras en Lima.

Giorgian de Arrascaeta levanta la Copa Libertadores conquistada por Flamengo frente a Palmeiras en Lima, Perú, a fines de noviembre. LUIS ACOSTA - AFP

Instaurada en 1989, cuando Nacional, de Uruguay, levantó el trofeo tras derrotar a Racing (1-0 y 0-0) en un enfrentamiento entre los campeones de la Libertadores y la Supercopa, la Recopa Sudamericana fue mutando antes de la creación de la Copa Sudamericana (2002) y no se la disputó entre 1999 y 2002. Relanzada, inicialmente se la puso en juego dos años (2003 y 2004) a un único partido, antes de adoptar el sistema actual.

El último campeón de la Recopa fue Racing, que había obtenido la Sudamericana en 2024 y este año venció a Botafogo, de Brasil, el club que se había consagrado en la Libertadores.