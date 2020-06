Luka Romero jugó sus primeros minutos en la liga de España, con la camiseta de Mallorca. Hizo historia Crédito: FCMallorca/Oficial

El nombre de Luka Romero empieza a retumbar fuerte en el fútbol europeo. Se trata de una joven promesa que nació en México, vive en España desde los tres años e integró el seleccionado argentino Sub 15 que fue subcampeón en el Sudamericano de Paraguay en noviembre último. Hoy, a los 15 años y 219 días, el juvenil que tiene triple pasaporte rompió un récord de más de 80 años en la Liga de España : hizo su presentación oficial con Mallorca en el duelo frente a Real Madrid y se transformó en el debutante más joven de la historia de la competencia.

A los 15 años y 219 días, Romero, a quien desde hace varios años lo catalogan como "el nuevo Messi" o el "Messi argentino-mexicano" , salió desde el banco para jugar sus primeros minutos en primera con Mallorca y rompió la marca que era propiedad de Francisco Bao Rodríguez, conocido como Sansón, un defensor español que debutó con Celta de Vigo a los 15 años y 255 días el 31 de diciembre de 1939, en lo que fue la primera victoria del club en la Liga de España. Aquel 4-1 ante Sevilla quedó marcado por el récord de Sansón, que recién fue superado hoy, a más de 80 años de aquella jornada.

Luka, saludado por uno de sus compañeros tras su debut Crédito: Europa Press

Luka, el joven que despierta una fuerte ilusión en la AFA, nació el 18 de noviembre del 2004 en el estado de Durango, en México, y es hijo del ex futbolista argentino Diego Romero, quien surgió en Quilmes y jugó en Atlético Rafaela, antes de emigrar y defender, entre otras, las camisetas de NK Mura (Eslovenia), Olmedo (Ecuador) y Alacranes de Durango, de la Liga Premier, de la segunda división mexicana. El chico, que tiene un hermano mellizo llamado Tobías, fue descubierto por Horacio Gaggioli, el mismo hombre que vinculó a Lionel Messi con Barcelona. Hoy, la familia está instalada en Mallorca, donde Diego Romero terminó su carrera en el equipo amateur Son Verí de Llucmajor.

Luka Romero es hijo del exfutbolista argentino Diego Romero y eligió a la selección argentina por sobre México o España Crédito: Mallorca

Allí, en Mallorca, Luka juega en las categorías Sub 18 y 19, que por el momento están inactivas. Por eso, el director técnico Vicente Moreno lo convocó para que se entrenara con el plantel de primera. Ante Barcelona, en el regreso de la competencia, no pudo jugar por cuestiones legales y quedó afuera de la lista de concentrados. La situación se resolvió, no entró ante Villarreal y Leganés, y sí lo hizo nada menos que frente a Real Madrid.

El Estatuto de los Trabajadores de España indica que "se prohíbe la admisión al trabajo a los menores de 16 años", por lo que deberá esperar hasta noviembre para poder firmar su primer contrato profesional, que incluiría una suculenta cláusula de salida. Pero, al mismo tiempo, en el Reglamento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Convenio de Coordinación, cuyas normas se aplican en la competición profesional, el artículo 227 establece que "los futbolistas cadetes, con 15 años cumplidos, pueden hacerlo en competiciones de Juveniles u otra categoría superior, con la licencia que les fue expedida originariamente". Por eso, Luka pudo acelerar sus tiempos.

A pesar de todavía no tener un contrato firmado, los medios españoles aseguran que el club le abona a la familia el alquiler de un departamento en Palma, elevado de acuerdo con el actual mercado inmobiliario en la isla, y un sueldo mensual, que se situaría en torno a los 1000 euros.

Así juega Luka Romero: las mejores jugadas de la joya argentina de Mallorca 04:28

Video

Desde el plano futbolístico, Romero es un zurdo muy elogiado por los medios del país ibérico. De hecho, el diario Marca lo bautizó como "el futuro Messi". Su nombre no es desconocido en España. Hace algunos años, sonó fuerte la noticia de que había firmado un contrato por ocho años con la cantera de Mallorca, que se adelantó a Real Madrid, Barcelona, Sevilla y Villarreal, entre otros, y se garantizó al juvenil. En el diario AS, el periodista Diego Alba contó que en el club catalán Luka dejó deslumbrados a más de uno cuando realizó una prueba en 2011. Pero lo que truncó el fichaje fue que Barcelona no incorpora menores de 10 años que no vivan en La Masía.

Mientras brillaba en las inferiores del equipo español, Luka tomó un camino para cumplir su deseo: jugar con la selección argentina. "Toda mi familia es argentina; mi sueño es vestir la camiseta nacional", expresó en 2018 en el sitio oficial de la AFA. Su voluntad adquiere relevancia porque su triple pasaporte -argentino, mexicano y español- lo transforman en un juvenil a ser seducido por los tres países.

Romero jugó el Sudamericano Sub-15 en noviembre pasado con la selección argentina Crédito: AFA

Por eso hubo un operativo relámpago de los dirigentes argentinos ante su caso especial. Aunque jamás vivió en el país, él eligió a la Argentina por sobre México y España, por lo que, con tan solo 14 años, Pablo Aimar y Diego Placente lo citaron para el Sub 15 en julio de 2018 y se entrenó por primera vez en el predio de Ezeiza.

Por reglamentación, Luka puede jugar en las categorías juveniles de un país y después optar por el seleccionado mayor de otra nacionalidad. De ahí la importancia del trabajo que se haga desde la AFA para mantenerlo comprometido y contenerlo dentro de un proyecto. En el Sudamericano Sub 15 del pasado noviembre, en el que la Argentina perdió la final ante Brasil por penales, Romero causó una muy buena impresión ante Chile y Uruguay por su conducción de la pelota y remate de media distancia. Hizo dos goles y fue víctima de varias patadas para intentar frenarlo. Así, el juvenil estaba convocado para el torneo Sub 17 que en marzo se iba a disputar en Montaigu (Francia) y fue suspendido por la pandemia de coronavirus.

"Es muy buen jugador, zurdo, de mucha calidad, con un gran futuro. Es un media-punta, aunque a esa edad todavía no tienen muy definido un puesto. En su categoría es el mejor. Muchos lo comparan con Messi por su habilidad y estilo, pero hay que ser realista: solo tiene 15 años. Hay que dejarlo crecer, que vaya quemando etapas. No hay que enloquecerse", explicó Bernardo Romeo, coordinador de los seleccionados juveniles argentino, en diálogo con LA NACION . "Estamos encima. Yo, por mi función en la AFA, tengo contacto permanente. Hablo con su papá, con su representante y con el propio Luka. Debemos cuidar nuestros intereses, que son que juegue para la selección argentina, si bien sabemos que no podemos obligarlo. Luka está recontento de integrar la selección, le encanta. Es un chico muy centrado".

Luka Romero fue suplente por primera vez con Mallorca contra Villarreal. Hoy se dio el gusto: debutó en Primera Crédito: Captura de TV

Durante la cuarentena, Luka aprobó vía on line los trabajos prácticos de la escuela. También estuvo conectado con su club por las rutinas de entrenamiento, matizadas con diferentes retos, como el challenge de hacer jueguito con el papel higiénico. Observado por el club como una joya futbolística, lo sacaron de su casa para que viviera la experiencia de practicar por primera vez con el plantel principal. Y no olvida sus raíces argentinas.

"Tenemos un grupo de whatsapp y hablamos por ahí, estamos todos los que fuimos al Sudamericano. Cuando me fui para allá por las Fiestas también me vi con un par de compañeros. Además, ahora estoy siempre comunicado con Bernardo Romeo, que me llama y se preocupa por cómo estamos. Me sorprendió y me gratificó pensar que desde tan lejos se pudieran acordar de mí siendo tan chico, es un detalle que nunca olvidaré", explicó el joven hace menos de dos meses en el sitio oficial de la AFA. Finalmente, cumplió su sueño y estableció un nuevo récord. Justo el día del cumpleaños de Messi, que debutó en la Liga española en 2004... cuando a Luka Romero le faltaba un mes para nacer.