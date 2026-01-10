Pedro Troglio denunció que sufrió una estafa en una inversión inmobiliaria: “Nunca me lo esperé”

El entrenador de Banfield Pedro Troglio denunció que fue víctima de una estafa inmobiliaria junto con otras 160 personas e inició acciones legales. Se trató de una inversión en una constructora por departamentos “en pozo” que comenzó en 2024 y en la que, un año después, muchas personas perdieron los ahorros que tenían invertidos.

Según contó el exjugador mundialista a TN este viernes, a finales de 2025, la empresa Abes Desarrolladora de Negocios, en la que invirtió, inició un plan de acción para evitar una presunta quiebra y paralizó varias obras ya empezadas en La Plata. Así comenzaron las denuncias de los damnificados, que acusaron que dejaron de recibir el dinero mensual.

“Acá en La Plata se estila juntarnos gente conocida en asados y apareció este personaje de la empresa Abes, que es Diego Lacki. Empieza a hablar, te cae simpático y bueno. Yo hice entrar a algún amigo mío, a un familiar. Pusimos un dinero en efectivo, cobrábamos una renta mensual hasta que en un momento se paralizó todo. No me atienden, no me respondió nunca más y arrancamos con las acciones legales, que es lo único que me queda”, expresó.

Además continuó: “Lacki no te atiende. Era muy simpático, para ponerlo en la mesita de luz. Y de golpe no te atiende más. Está en su casa, en La Plata, pero sin solución. Está queriendo meter a otra empresa que te hace un ofrecimiento del 20% de lo que pusiste: si pusiste 10 pesos te devuelven dos. Lo que pasa es que el arreglo es mísero”.

Pedro Troglio denunció que sufrió una estafa inmobiliaria Santiago Filipuzzi - LA NACION

La inversión constaba en una promesa de rentas mensuales y entrega asegurada de departamentos, sin embargo, no ocurrió. Según contó el director técnico, la constructora estaba realizando cuatro edificios a la vez y “empezó a agarrar gente” para proyectos que nunca iniciaron, incluso cuando ya sabían que no iban a terminar los planteados anteriormente. “También estaban haciendo un hotel muy conocido. Cada uno invirtió lo que podía”, añadió.

En este sentido, Troglio y su esposa denunciaron a los administradores del proyecto, Lacki y Macarena Núñez, y declararon: “Es durísimo. Es tristísimo ver la situación de cada uno. A mí me daba bronca porque recibió el dinero en efectivo. ¿Y ahora dónde está dinero?”.

“Hice una denuncia penal ya. Yo estaba en Honduras cuando giraba el dinero hacia una cuenta de esta persona en Estados Unidos. Tengo los comprobantes. Mi indignación es que nunca me lo esperé. No es que la empresa ha tenido un pasado malo”, siguió.

Luego, a modo de cierre, relató que muchos de los damnificados en la operación perdieron más dinero que él: “En mi caso tengo la tranquilidad de que puedo seguir viviendo, pero en las reuniones yo he visto gente que llevó sus únicos ahorros y eso es lo que te mata. Hay gente que está esperando desde la desesperación”.

