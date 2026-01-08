Atlético de Madrid vs. Real Madrid, por la Supercopa de España en vivo
En Arabia Saudita se juega el clásico madrileño y Barcelona espera en la final
Final del primer tiempo en Yeda
Real Madrid se va al descanso con ventaja por 1 a 0 gracias al golazo de tiro libre de Federico Valverde en el primer minuto. Atlético de Madrid reaccionó bien tras el impacto inicial y generó varias situaciones, pero se topó con un Courtois decisivo. Antes del cierre, Thiago Almada dejó el banco rumbo al vestuario: se perfila para ingresar en el segundo tiempo.
Se jugarán cuatro minutos más
El árbitro adicionó cuatro minutos al primer tiempo en Yeda. Atlético sigue buscando el empate antes del descanso.
Otra llegada de Atlético y otra intervención de Courtois
Álex Baena probó con un remate frontal que obligó a una nueva respuesta del arquero belga. En el rebote, Julián Álvarez intentó definir, pero su disparo dio en un defensor de Real Madrid. Sigue al acecho el equipo de Simeone.
Courtois empieza a ser protagonista
El arquero de Real Madrid respondió primero ante un remate de media distancia y luego estuvo atento para desviar un córner cerrado que casi termina en gol tras un cabezazo de Alexander Sørloth en el primer palo. Atlético insiste con decisión.
Pausa para hidratación en Yeda
Con una temperatura elevada en el King Abdullah Sports City, el árbitro detuvo el juego para la primera pausa de hidratación. El clásico se juega con intensidad bajo el calor saudita.
Rodrygo tuvo el segundo
El brasileño quedó solo por la derecha, amagó el remate y descolocó al defensor, pero Jan Oblak respondió con solvencia para evitar el segundo de Real Madrid. El equipo de Xabi Alonso muestra su peligro cada vez que sale de contra.
Atlético de Madrid domina el tramo medio del primer tiempo
Con Giuliano Simeone activo por la banda derecha y Julián Álvarez más participativo —ya probó al arco—, el equipo del Cholo Simeone presiona alto y apuesta por transiciones rápidas. El empate sigue lejos, pero la reacción es clara.
Valverde rompió la sequía con un gol clave
El uruguayo marcó su primer gol en la temporada con Real Madrid, tras 23 partidos sin convertir y con solo seis asistencias. No anotaba desde el 26 de junio de 2025, ante Salzburgo por el Mundial de Clubes. Pasaron más de seis meses y 26 encuentros oficiales para reencontrarse con el gol. Y lo hizo con un bombazo de tiro libre extraordinario.
Atlético intenta reaccionar tras el golpe inicial
El equipo de Simeone busca asentarse en el partido tras el gol de Valverde. Tiene más la pelota y comienza a presionar en campo rival, aunque todavía no logra inquietar a Thibaut Courtois.
Golazo de Valverde de tiro libre
El capitán de Real Madrid abrió el marcador con un remate formidable al ángulo. Se paró firme frente a la pelota y ejecutó un tiro libre potente —a lo Roberto Carlos—, que Jan Oblak alcanzó a desviar con la mano, pero no logró evitar el gol. Impacto inmediato en el clásico.
Comenzó el clásico en Yeda
Atlético de Madrid y Real Madrid ya disputan la segunda semifinal de la Supercopa de España en el King Abdullah Sports City. En juego, el pase a la final del domingo ante Barcelona.
Show de luces en la previa
El estadio King Abdullah Sports City se ilumina en la noche de Yeda para recibir a los equipos en el campo de juego. Ambiente imponente para el inicio del clásico español.
Xabi Alonso confía en la continuidad del equipo y en la recuperación de Rüdiger
En la previa del clásico, el entrenador de Real Madrid, Xabi Alonso, despejó cualquier duda física sobre Antonio Rüdiger: “Juega con todas las garantías, nos ha dicho que está bien”. El técnico también explicó que repite la formación que venció a Betis por considerar que el equipo mostró un buen nivel colectivo. “Queremos darle continuidad a las cosas buenas que hicimos”, señaló. Además, remarcó la importancia de la concentración y de la lectura del juego: “Hemos preparado el partido, tenemos una idea clara. Saber qué hacer en cada momento es importante”.
Simeone hace historia en los clásicos ante Real Madrid
Con el duelo de esta semifinal, Diego Cholo Simeone se convertirá en el entrenador que más veces enfrentó a Real Madrid en toda la historia del club blanco. Será su partido número 49 ante el Merengue, todos al frente de Atlético de Madrid. Superará así la marca de Luis Aragonés, con un registro acumulado de 14 victorias, 17 empates y 17 derrotas. Un dato que reafirma la vigencia del ciclo más largo de la historia del club colchonero.
¿Cómo llegan los equipos?
Real Madrid está segundo la liga española, a solo tres puntos de Barcelona, y viene de golear 5-1 a Betis en el Bernabéu. Por su lado, Atlético de Madrid está cuarto, a 11 puntos del puntero, y viene de empatar 1-1 ante Real Sociedad como visitante. En este inicio de año, ambos equipos quieren sumar su primer trofeo, y para eso deberán primero ganar hoy.
Formaciones confirmadas
Diego Simeone apuesta por el equipo habitual, con los argentinos Julián Alvarez y Giuliano Simeone titulares, mientras que Juan Musso, Nahuel Molina y Thiago Almada esperan en el banco. Nico González, por lesión muscular, no fue convocado.
El 11 del Atlético de Madrid: Jan Oblak; Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, David Hancko, Marc Pubill; Conor Gallagher, Koke (c), Álex Baena; Giuliano Simeone, Alexander Sørloth y Julián Álvarez.
Por su parte, Xabi Alonso vuelve a apostar por Gonzalo García ante la ausencia Kylian Mbappé, por su lesión de rodilla. En el banco espera su chance Franco Mastantuono.
El 11 de Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde (c), Raúl Asensio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior y Gonzalo García.
Simeone bancó a Julián Álvarez antes del clásico
El delantero argentino Julián Alvarez suma ocho partidos sin convertir en la liga, pero sigue siendo el máximo goleador del equipo en la temporada. “Ha demostrado el futbolista que es”, dijo el técnico, que lo consideró clave para el duelo ante Real Madrid.
Bienvenidos a la cobertura en vivo del clásico de Madrid por la Supercopa de España
Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentarán desde las 16 por un lugar en la final de la Supercopa de España, donde ya espera Barcelona. El partido se juega en el estadio King Abdullah Sports City, en Yeda, con televisación de Flow (canal 116) y Movistar Evento, pero podrán seguir el minuto a minuto en esta cobertura.
