Atlético de Madrid vs. Real Madrid, por la Supercopa de España en vivo

Diego Simeone apuesta por el equipo habitual, con los argentinos Julián Alvarez y Giuliano Simeone titulares, mientras que Juan Musso, Nahuel Molina y Thiago Almada esperan en el banco. Nico González, por lesión muscular, no fue convocado.

El 11 del Atlético de Madrid: Jan Oblak; Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, David Hancko, Marc Pubill; Conor Gallagher, Koke (c), Álex Baena; Giuliano Simeone, Alexander Sørloth y Julián Álvarez.

