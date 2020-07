Luka Romero habló de todo y contó que le gustaría jugar en el seleccionado argentino Crédito: @LaLiga

Luka Romero fue una de las notas más salientes que dejó la reanudación del fútbol en Europa. Con principal foco en el impacto histórico que generó en la Liga de España: el futbolista de 15 años se convirtió en el jugador más joven en debutar en esa competencia. Mientras disfruta de sus vacaciones en Mallorca, el joven habló con el programa 90 minutos, que se emite por Fox Sports y dejó varios conceptos sobre su costado más futbolero: de qué club es hincha en Argentina, en qué posición le gusta jugar, qué le provoca que lo mencionen como "el nuevo Messi" y mucho más.

Una de las primeras preguntas que le hicieron fue en qué seleccionado elegiría jugar teniendo en cuenta que nació en Méxco (Durango), vive en España, y tiene padres argentinos. Romero, que ya vistió la camiseta albiceleste en la categoría Sub 15, no dudó: "Si es posible me gustaría jugar en la selección argentina". En cuanto al país, admitió que lo conoce muy poco: "Hace 4 o 5 años que viajo a Argentina a pasar Navidad, conozco muy poco del país, sólo conozco Quilmes", comentó.

En relación a lo que es Argentina también fue consultado por otras cuestiones. Una de ellas fue si le gustaría jugar en algún club del país y su respuesta no dejó lugar a ninguna sorpresa: "Me hubiese gustado entrenar con algún equipo de allá". Además, le preguntaron por cuál es la camiseta que más le tira en el fútbol argentino: "La de Quilmes, porque ahí jugó mi papá".

Uno de los momentos destacados por los que pasó Luka Romero este año fue su debut frente a Real Madrid, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar en la Liga de España. El juvenil ingresó en la derrota por 2 a 0 de su equipo Mallorca y recuerda el momento con emoción: "Yo estaba calentando, sabía que iba a entrar porque me lo dijo el segundo entrenador. Cuando me llamó el mister me dijo que disfrute. Me tocó el corazón y me iba a mil, estaba muy nervioso".

En cuanto a los futbolístico, Romero contó que mira muchos partidos con su papá, y reveló que su madre graba los partidos para después mirarlos y ver qué tiene que corregir. Otra de los temas al que se refirió a cuál es la posición en la que le gusta jugar: "De enganche es la posición que más me gusta, pero también me gusta jugar por derecha".

Por otra parte, admitió que le molesta que lo consideren como "el nuevo Messi": "Messi es uno solo. Quisiera que me reconozcan como Luka Romero". De todos modos dejó en claro que el 10 de Barcelona es su ídolo: "No conocí a Messi, solo fui al hotel y me saqué una foto, pero tener un encuentro con él ahora sería un sueño porque siempre fue mi ídolo".

Una anécdota que recordó fue la del video que se viralizó de él haciendo jueguitos en la playa con el futbolista brasileño Dani Alves:"Tenía 7 años. Estaba haciendo jueguitos en la playa de Formentera, se acercaron él y los amigos y se pusieron a hacer jueguitos conmigo; después me invitaron a comer".

Mientras tanto, Romero aguarda dos semanas más para saber con qué equipo deberá entrenar: Mallorca descendió a Segunda y habrá que esperar para conocer su futuro, aunque todo indica que seguirá en Baleares. Si bien está de vacaciones, todos los días se entrena con el padre para no perder el ritmo. Ya habiendo finalizado el año lectivo, el futbolista contó que, cuando finalice el colegio secundario, le gustaría estudiar algo relacionado a los deportes.