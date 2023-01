Manchester United se llevó el clásico ante Manchester City con una jugada polémica y una asistencia de Garnacho

escuchar

En un fin de semana con muchísimas propuestas atractivas de fútbol, no pudo haber mejor partido para arrancar la jornada que el Derby de Manchester, entre dos equipos que aún conservan grandes aspiraciones en la Premier League. Manchester City no quería de ninguna manera perderle pisada a Arsenal, con cinco puntos separándolo del puntero de la liga, mientras que el envión que ganó Manchester United en los últimos partidos lo posiciona como otro posible candidato al título si conseguía la victoria. Y el encuentro no decepcionó: muchas chances de gol, una acción sumamente controversial y participación argentina en lo que terminó siendo un ajustado triunfo de los Red Devils por 2-1 en Old Trafford.

Aunque el conjunto que dirige Pep Guardiola se posicionaba como favorito en la previa del encuentro, fueron los de Erik ten Hag quienes dieron los mejores indicios en el primer tiempo. En materia defensiva, su mediocampo estaba haciendo un gran trabajo para neutralizar los jugadores creativos del rival, como Kevin de Bruyne, Phil Foden y Bernardo Silva, mientras que también conseguía llegar al área rival, con grandes chances de Marcus Rashford y Anthony Martial. Sin embargo, los locales no pudieron aprovechar las oportunidades que tuvieron, y Manchester City llegó con vida a la segunda parte.

El gol de Jack Grealish que abrió el marcador para Manchester City

En el inicio de la segunda parte, United demostró que no pudo mantener los niveles de energía que demostró inicialmente, y Guardiola aprovechó eso utilizando su amplio fondo de armario. A la hora de partido sacó a Foden para introducir a Jack Grealish, y el impacto se vio de inmediato: a dos minutos de su entrada convirtió el primer gol, luego de un brillante desmarque y centro de De Bruyne a su cabeza. Desde entonces parecía que los visitantes se encontraban mucho más cerca de duplicar la ventaja, pero una polémica jugada aislada de los de rojo cambiaría todo.

A los 33 minutos de la segunda parte, Casemiro encontró a Rashford desmarcado, pero se encontraba en clara posición adelantada. No obstante, el delantero evitó tocar la pelota antes de que apareciera Bruno Fernandes, que sí estaba habilitado, para definir ante la salida de Ederson. El gol fue invalidado en principio, pero un fugaz chequeo del VAR terminó haciendo que el gol suba al marcador, para la protesta de todo Manchester City, que opinó que el inglés había participado de la jugada.

El polémico gol del empate, cortesía de Bruno Fernandes

En efecto, este tipo de jugadas siempre dependen de la interpretación del árbitro de lo que marca la regla número 11.2 del reglamento, como lo indica la IFAB. Las reglas marcan que el fuera de juego se sanciona, entre otras cosas, cuando el jugador en posición adelantada “llega a participar en el juego de forma activa interfiriendo en el juego impidiendo que juegue o pueda jugar el balón, intentando jugar claramente un balón cercano mediante una acción que tenga un impacto en el campo adversario o realizando una acción que afecte claramente la posibilidad de un adversario de jugar un balón”. Tanto el colegiado Stuart Attwell como los árbitros del VAR determinaron que Rashford no cometió ninguna de estas acciones, pero otros bien pudieron haber juzgado que sí lo hizo, al ver que sigue la jugada desde el momento en que Casemiro da el pase.

Qué dice el reglamento oficial de la IFAB acerca de la regla del offside, a propósito del gol de Bruno Fernandes contra Manchester City Captura

Más allá de la controversia alrededor de la jugada, el tanto generó una reacción muy proactiva en Manchester United, que con el apoyo de sus tribunas y algunos cambios, como el ingreso de Alejandro Garnacho, siguieron metiendo presión sobre una defensa Citizen que ahora demostraba más dudas. Y el argentino nacido en España terminó por capitalizar ese momento cuando, a 9 minutos del final, recibió sobre la izquierda tras un contraataque, encaró a Nathan Aké, hizo dos intentos por centrar y tuvo éxito en el segundo, que alcanzó a un Rashford libre para confirmar la remontada de su equipo. Una intervención fundamental para el primer Derby de la carrera del delantero de 18 años.

El gol de Rashford con asistencia de Garnacho para la victoria de Manchester United

Cuando el reloj marcó el tiempo cumplido, ten Hag luego le dio entrada a otro argentino, Lisandro Martínez, para terminar de cerrar el partido, mientras que Guardiola no acudió a Julián Álvarez, y Manchester United finalmente se quedó con una victoria providencial que lo deja tercero, a apenas un punto de su máximo rival. Por su parte, la caída podría tener un impacto aún mayor en Manchester City si el puntero Arsenal se impone sobre Tottenham en su propio Derby, el del norte de Londres, este domingo. De ser ese el caso, la distancia con el escolta aumentaría a ocho puntos.

Sin embargo, aquel gol de Fernandes continuó siendo motivo de queja de varias figuras del deporte. Lógicamente Guardiola fue la voz cantante, como lo reflejaron sus declaraciones postpartido: “Rashford estaba en offside. Bruno no, pero Rashford interviene. Distrae al arquero y los defensores”, se lamentó el catalán, mientras que el defensor Manuel Akanji se expresó en la misma vena: “En esa situación yo lo dejé en offside a Rashford, pero participa en el juego hasta el último segundo. Entiendo que no toca la pelota, pero para mí está claramente adelantado”.

El resumen del triunfo de Manchester United en el clásico ante Manchester City

Ese sentimiento se extendió también a algunas figuras del pasado de la Premier League. Petr Cech, exarquero de Chelsea y Arsenal, fue aún más punzante: “El primer gol de United demostró que la gente que escribe las reglas no entiende el juego”. Incluso Michael Owen, exdelantero de los Red Devils, coincidió con Pep: “Creo que hace un movimiento para buscar la pelota. Si sacás a Rashford de la ecuación Ederson y los dos defensores llegan primero a la pelota que Bruno. Así que definitivamente tuvo influencia sobre el gol estando adelantado”, analizó en BT Sport.

