Así está la tabla de posiciones de la Premier League 2025-2026

La Premier League entró en el tramo final de la temporada 2025-2026. Restan disputarse cinco fechas y algunos partidos pendientes, que definirán varias cosas: el campeón, los clasificados a las copas internacionales y los descensos al Championship, la segunda división de Inglaterra. Todos los detalles del certamen, incluyendo también los goleadores, se pueden seguir en canchallena.com.

La pelea por el título tiene a Arsenal y Manchester City como únicos contendientes. Ambos se enfrentaron el domingo pasado, con victoria del equipo dirigido por Pep Guardiola por 2 a 1 gracias a las anotaciones de Rayan Cherki y Erling Haaland (Kai Havertz empató transitoriamente para los Gunners). Así, los comandados tácticamente por Mikel Arteta se mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones con 70 puntos, tres más que Manchester City, que adeuda su partido frente a Crystal Palace correspondiente a la fecha 31.

Arsenal y Manchester City pelean mano a mano por el título de la Premier League al igual que en la temporada pasada Martin Rickett - PA

La clasificación a la Champions League, la Europa League y la Conference League también está al rojo vivo. Hasta el momento, además de los dos clubes que luchan por quedarse con el trofeo, también se estarían clasificando al torneo más importante de Europa a nivel de clubes Manchester United, Aston Villa y Liverpool. Al siguiente certamen en orden jerárquico se clasificaría Brighton, que recientemente goleó 3 a 0 a Chelsea, lo superó en la clasificación general y lo dejó en puestos de acceso a la Conference League.

En el otro extremo, Wolverhampton ya sentenció su descenso cinco jornadas antes de que finalice la temporada. En un año para el olvido, apenas lleva cosechados 17 puntos de 99 posibles, con un saldo de tres victorias, ocho empates y 22 derrotas en 33 encuentros. Burnley está muy cerca de acompañarlo ya que está penúltimo con 20 unidades, a 13 de West Ham, el último que se salvaría hasta el momento, con 15 en juego. Si este miércoles pierde ante Manchester City, se confirmará su pérdida de categoría.

Lo más llamativo es que, por el momento, el tercer relegado al Championship sería nada menos que el Tottenham de Cristian ‘Cuti’ Romero. Los Spurs, que el año pasado ganaron la Europa League pero quedaron en el 17° lugar de la Premier League, volvieron a tener una temporada para el olvido a nivel local y podrían bajar a la segunda división después de casi ¡50 años!. Hasta el momento tienen 31 puntos y todavía tienen por delante compromisos ante Aston Villa y Chelsea, entre otros.

Cristian 'Cuti' Romero tiene un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha y se perderá lo que resta de la temporada George Wood - Getty Images Europe

Fixture de los que pelean por el título

Arsenal

Vs. Newcastle (L) - Sábado 25 de abril a las 13.30.

Vs. Fulham (L) - Sábado 2 de mayo a las 13.30.

Vs. West Ham (V) - Domingo 10 de mayo a las 12.30.

Vs. Burnley (L) - Día y horario a confirmar.

Vs. Crystal Palace (V) - Domingo 24 de mayo a las 12.

Manchester City