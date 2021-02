El juvenil Agustín Manzur al final de un encuentro, con el Morro García al fondo. Fuente: Archivo

MENDOZA.- La indignación de los hinchas de Godoy Cruz por la trágica muerte del futbolista Santiago "Morro" García (30) se transformó en una alerta para la familia de otro jugador del equipo, Agustín Manzur, de 20 años. No se detienen los cuestionamientos a José Mansur, el presidente de la institución, a quien se acusa de haber "abandonado" y "soltado la mano" al uruguayo que terminó quitándose la vida. Por tal motivo, hay simpatizantes, entre ellos, barrabravas del Tomba, que comenzaron a amenazar al titular de la entidad con asesinar a quien creen su hijo, Agustín Manzur. La confusión de los fanáticos radica en que ambos apellidos son parecidos, pero el directivo y el futbolista no son familiares: el apellido del joven deportista se escribe con zeta.

En diálogo con LA NACION, Julio Manzur, papá de Agustín pidió a todos los tombinos que aclaren esta situación y ayuden a preservar al jugador para que no le ocurra nada. "Nos dijeron que nos quedemos tranquilos que todo se va aclarar, pero estamos muy preocupados por las amenazas que comenzaron a aparecer", comentó el padre del futbolista sobre las capturas de pantalla que empezaron a llegar con las amenazas, donde se podía observar la foto de Agustín.

Agustín Manzur junto al Morro García en un partido de Godoy Cruz

En un grupo de Whatsapp denominado "Banderazo Renuncia Man$ur" comenzaron las alertas. Luego, hubo un llamado al jugador y sus familiares para advertirles lo que estaba ocurriendo. En los mensajes de texto se puede observar las amenazas: "Le matamos el hijo al p... y va a ver lo que es perder a un hijo"; "vamos a matar al hijo de Manzur".

El descargo de Agustín Manzur en su cuenta de Instagram

Ante esta situación, Agustín decidió publicar una aclaración en la historia de su cuenta de Instagram, con un mensaje contundente. "Debido a algunas capturas y fotos que me llegaron hago este comunicado para sacar cualquier duda que tenga el hincha de Godoy Cruz. No tengo nada que ver con el presidente de hoy en día del club José Mansur. El mismo apellido lo dice, ya que mi apellido es escrito con la letra 'z' y no con la 's'. Desde ya también quiero decir que estoy igual o mucho más dolido que cada uno de ustedes por la pérdida de un compañero y amigo como el "Morro". Desde el primer momento que me enteré de esta noticia, estuve acompañándolo a él y a toda la familia", comenta el jugador.

Agustín Manzur, de 20 años, jugó dos encuentros por la Copa Maradona. Fuente: LA NACION - Crédito: Godoy Cruz

La trágica muerte del Morro hizo reaccionar a los hinchas del club, que consideran responsable del deceso, tal como lo dice la familia del futbolista, al presidente de la institución por "haberlo abandonado y soltado la mano, sin brindarle la asistencia que necesitaba de manera permanente". De hecho, Claudia Correa, la mamá del Morro, en medio del dolor por la pérdida, se despachó contra el titular del club: "Me llevo a mi hijo en un cajón gracias a Mansur".

Santiago García fue hallado sin vida el sábado por la mañana en su departamento ubicado en la comuna de Godoy Cruz. Junto a su cuerpo, tendido en la cama, se halló el arma que utilizó para matarse. Su cuerpo ya fue trasladado a su Uruguay natal, donde es despedido en las calles de Montevideo.

