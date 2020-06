Maradona, más cerca de renovar su contrato con Gimnasia hasta diciembre de 2021 Fuente: FotoBAIRES

LA PLATA - Son dos caminos paralelos. No se cruzan en ningún punto. Gimnasia debe elegir: es uno u otro. Los dos deseos de la comisión directiva tripera parecen incompatibles. La dirigencia del Lobo pretende sostener a Diego Maradona como director técnico y, al mismo tiempo, es consciente de que se trata de un periodo oportuno para oxigenar el estado financiero del club.

A la CD le gusta observar a Maradona vestido de Lobo, pero también sabe que es el momento propicio para reducir el presupuesto del plantel profesional . ¿Las razones? Por ahí fluye gran parte del capital que genera la institución, la pandemia acortó los ingresos y -fundamental- no asoman descensos en el horizonte del fútbol argentino.

La situación cambia de un día al otro . El lunes, la posibilidad de una continuidad parecía remota. Ayer, sin embargo, hubo mensajes y llamados que limaron buena parte de las diferencias . Incluso, en el Lobo, algunos se fueron a dormir con la sensación de que el anuncio del arreglo podría darse este miércoles. Ni más ni menos que el día que la institución cumple 133 años. Christian Bragarnik, a cargo de las gestiones por el lado de Maradona, dejó la mesa preparada en declaraciones a La Red: "Constantemente hay preguntas por Diego, pero él está muy convencido de estar en Gimnasia, se enamoró de su gente y de su equipo, siempre quiso seguir. Mañana podemos llegar a definir todo y el contrato sería hasta fines del 2021".

Un panorama muy distinto al del lunes, cuando el club platense hizo una oferta para extender el vínculo con Maradona y la propuesta fue rechazada. Un "no" que al principio resultó categórico. Los allegados al técnico comunicaron la negativa y el abogado del entrenador, Matías Morla, mandó un mensaje explosivo a través de Twitter: "Diego se jugó todo por Gimnasia. No faltó a un solo partido e incluso desafiando las recomendaciones de sus médicos. Hoy aquellos que lo fueron a buscar cuando todo se prendía fuego, no le quieren renovar. Maradona quiere seguir en Gimnasia".

Ahora, más allá de que la distancia entre la CD y quienes manejan a Maradona se acortó, la dirigencia del Lobo sabe que debe tomar una decisión trascendental. Las opciones que tiene Gimnasia son antagónicas: plantel caro con Maradona o plantel austero sin Maradona. Porque Diego podría aceptar la oferta, pero no estaría dispuesto -de ninguna manera- a que le desarmen el plantel . El entrenador no quiere perder jerarquía, y en este sentido su postura resulta inflexible. Lo económico, con Maradona, se puede charlar. Lo que no se puede ni conversar es la idea de hacer la plancha en lo deportivo .

El problema, para el presidente Gabriel Pellegrino y compañía, es que no se trata solamente del costo del cuerpo técnico. Retener a Diego implica, también, mantener varios sueldos altos que complican las finanzas. El tema, por lo tanto, no pasa por un solo contrato. La dirigencia quiere a Maradona (eso no está en discusión), pero no quiere que ese deseo se convierta en obsesión. La comisión directiva no está dispuesta a hipotecar el club.

"Queremos que Diego siga, pero no podemos ofrecer algo que no vamos a poder pagar. Hay que tener en cuenta que estamos en una crisis mundial y, además, el club está por encima de todo. La intención es lograr la continuidad y eso depende de lo económico", confesó Pellegrino, presidente de Gimnasia, quien ayer despertó sin demasiadas esperanzas y ahora maneja cierto optimismo.

Hoy será un día crucial. Anunciar el arreglo justo en el aniversario suena tentador y habrá una reunión virtual que será clave para terminar de acercar posiciones. Los dirigentes del Lobo deberán llegar a ese momento con un dilema resuelto: ¿qué hacer en los próximos meses? Las opciones no son compatibles: retener a Maradona o sanear la economía.

Desde septiembre del año pasado, cuando asumió, Diego dirigió 20 partidos. Ganó 7, empató 5 y perdió 8. Una efectividad del 43,33 por ciento. Los números, en este caso, no bastan para reflejar lo ocurrido. Maradona le devolvió a Gimnasia la esperanza de una salvación. El equipo mejoró. El plantel tenía elementos como para luchar hasta el final. Coronavirus y AFA dejaron a todos con la intriga.

La historia parecía cerrada y las posturas se acercaron. Mientras hace números, la CD busca la mejor alternativa para la institución. Maradona o las finanzas del club. Esa es la cuestión.