A pesar de su promesa, hecha al asumir, de que no faltaría a ningún entrenamiento, Diego Maradona su ausentó en la vuelta de Gimnasia al trabajo, en el segundo día del año. Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

2 de enero de 2020 • 22:24

La figura de Maradona provoca revuelo, desbordes, ilusiones. Su presencia de Diego agita todo ambiente. Lo vivió y lo vive a cada instante Gimnasia y Esgrima La Plata. Cada acto del entrenador del Lobo tiene derivaciones, repercusiones, se amplifica. y hasta sin ejecutar un movimiento su aura trasciende las fronteras: Maradona se convirtió en tendencia en Venezuela, tras la renuncia de Rafael Dudamel como director técnico de la selección.

La estrecha relación entre el presidente venezolano Nicolás Maduro y el ex capitán argentino fue el combustible que alimentó la idea, un concepto que tomó rápidamente vuelo, pero que con el paso de las horas se desinfló. La Federación Venezolana de Fútbol, mediante un comunicado, notificó que el Comité Ejecutivo designará a una comisión que tendrá a su cargo la elección del nuevo entrenador. Las versiones indican que sería también venezolano el reemplazante de Dudamel, bajo cuya conducción Venezuela fue subcampeón Sub 20 en el Mundial Corea del Sur 2017; el futuro del ex arquero está atado a Atlético Mineiro, de Brasil. Con el inicio de la eliminatoria para Qatar 2022 como objetivo inmediato, la elección será una carrera contrarreloj: la vinotinto debutará el 26 de marzo con Colombia, en Medellín, y luego recibirá a Paraguay.

A contramano de su promesa, hecha al asumir, de que no faltaría a ningún entrenamiento de Gimnasia, Maradona se ausentó ayer de la primera práctica del año, en el predio de Abasto. De alguna manera, para él, y para el propio Lobo, sería un beneficio que quedara relegado entre los candidatos a dirigir a Venezuela. Su figura y el amago de renuncia alteraron el resultado de la elección de diciembre en club platense: Gabriel Pellegrino, quien lo convocó para tomar el cargo, resultó reelecto presidente y el ciclo continuó.

El plantel tripero practicó sin su director técnico; el club está último en los promedios y necesita recuperarse urgentemente para salvarse del descenso. Crédito: Prensa/Gimnasia

Ahora, con Matías Pérez García y los colombianos Harrison Mancilla y Jonathan Agudelo como refuerzos, el reto de Maradona será mantener a Gimnasia en la primera A. Último en la tabla de los promedios, determinará su destino entre los 18 juegos que resta entre la Superliga y la Copa de la Superliga.