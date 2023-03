Independiente anunció que irá a la Justicia por los casos Gonzalo Verón, Nicolás Figal y OCA, y demandará a Hugo Moyano y Héctor Maldonado

escuchar

Hace ya un largo tiempo que Independiente no tiene paz. El cambio de administración que se materializó en octubre de 2022 no calmó las tensiones previas en lo más mínimo, sino que hizo sentir con más fiereza las consecuencias de la gestión de Hugo Moyano; apenas la semana pasada se supo que la institución perdió un juicio por sueldos impagos y despido improcedente con elex jugador Gonzalo Verón, a quien le deben pagar un total de 2300 millones de pesos, sumados a un pasivo que supera los 20 millones de dólares. Y esas dificultades se traducen en el también turbulento presente deportivo, con el reciente despido de Leandro Stillitano después de lograr apenas un triunfo en ocho encuentros, aún a la espera de un festejo como local.

Frente a este presente, el presidente Fabián Doman puso en marcha los primeros pasos para combatir algunos de los problemas que aquejan a la institución. Este miércoles, el club publicó un comunicado en el que anunció una serie de medidas para afrontar las múltiples situaciones legales. En principio, denunciará penalmente a exdirigentes, socios y terceros por “las irregularidades encontradas en los expedientes judiciales” del caso de Verón, el que involucró la venta de Nicolás Figal a la MLS en 2021, y el patrocinio no cobrado de OCA, empresa entonces administrada por Moyano.

La Comisión Directiva del Club Atlético Independiente reunida, resuelve por unanimidad: pic.twitter.com/GObf0yurZ6 — C. A. Independiente (@Independiente) March 29, 2023

El mensaje también señaló que el club hará las apelaciones correspondientes al caso Verón para “evitar la aplicación y ejecución de la sentencia”, un intento por refutar aquel pago de 2300 millones de pesos, y se llevará a cabo una demanda civil contra Moyano y Héctor Maldonado, exsecretario del club, con el objetivo de “recuperar el dinero no percibido por uso de imagen de la institución” a través del patrocinio de la empresa de mensajería. El comunicado responde a la promesa que había hecho una vez que se oficializó la sentencia de la sentencia por la deuda al jugador surgido en Sportivo Italiano, que arribó como agente libre en enero de 2018 por una cifra que, en principio, no superaba los 750 mil dólares.

Durante un año y medio de permanencia en el Rojo, el delantero, que actualmente se encuentra en la Universidad San Martín de Porres de la liga peruana disputó apenas 18 partidos, sólo 3 de ellos completos, y marcó un único gol contra Talleres en Córdoba.

Pero si en la cancha el jugador no respondió a las expectativas, en los despachos el club no cumplió con nada de lo firmado. “Solo cobré los primeros tres o cuatro meses, después dejaron de pagarme. Cuando me fui a préstamo a Aldosivi (julio de 2019) debían hacerse cargo del 50 por ciento de mi sueldo, y tampoco lo hicieron”, relató Verón en enero de este año. Una vez declarada la pandemia por coronavirus y suspendidas las actividades, el futbolista debió retornar al Rojo, pero ante la deuda acumulada envió una carta documento que nunca fue respondida. Se declaró despedido y planteó la demanda que en un principio era por 6,2 millones de dólares.

Gonzalo Verón (primero desde la izquierda) posa junto a otras llegadas de Independiente a principios de 2018, como Fernando Gaibor, Braian Romero, Silvio Romero, Jonathan Menéndez y Emanuel Brítez @Independiente - Archivo

Luego, Doman realizó declaraciones a radio Continental, y en este sentido expresó: “El fallo del tribunal laboral sobre Verón sabíamos que iba a salir, pero salió con un monto de una alevosidad increíble, nunca visto. Queremos que se suspenda la ejecución del caso Verón y se vuelva a abrir. Vamos a sentar un precedente con la presentación que vamos a hacer. Espero que la política nacional no se meta en el fallo Verón. Hasta ahora, no se metió”.

Ante la grave situación económica del Rojo, Doman señaló: “Se va a hacer un fideicomiso. Vamos a dejar en claro que la plata que aporten será solamente para las deudas. Mucha gente nos escribe porque ama al club. Que los socios aporten o no, será algo voluntario. Al hincha no le podemos pedir más nada, porque está dando todo. Por eso, el que quiera aportar, será voluntario”. Y en la misma entrevista con Continental descartó por el momento la necesidad de desprenderse de algún activo del club: “En principio, no se piensa en vender algún terreno. Hoy no está en nuestra idea hacer eso por razones jurídicas ni económicas "

Fabián Doman y Hugo Moyano, en el centro de la escena del traspaso de mando; Héctor 'Yoyo' Maldonado y Juan Marconi completan una imagen histórica para la historia institucional del Rojo @Independiente

Otro factor por resolver es la conducción técnica. En este sentido, Domán contó: “Hablamos con Guede y con Zielinski. Los dos dijeron que sí, pero no nos pusimos de acuerdo en lo económico. El hincha en la calle me pide que deje a Monzón. Es muy querido en el club y por los jugadores. Hay que dejarlo trabajar tranquilo”.

