Marcelo Bielsa apareció en escena y confirmó que está dispuesto a ser el entrenador de Athletic de Bilbao

Lo que desde hace unos días se trataba de versiones que aseguraban que su vuelta al fútbol de Europa era una posibilidad cada vez más concreta, se terminó por confirmar en las últimas horas con la aparición del propio protagonista asegurando que está dispuesto a aceptar el reto. Marcelo Bielsa, con un video grabado, fue uno de los puntos salientes de la presentación de la campaña electoral de Iñaki Arechabaleta, candidato a presidente de Athletic de Bilbao. El entrenador argentino confirmó en ese acto que aceptó la propuesta de conducir al equipo si es que el viernes próximo Arechabaleta se convierte en el nuevo mandamás del equipo español.

En un video grabado en la Argentina, Bielsa, con un notable cambio físico y con el pelo muy corto, desarrolló durante una hora y media lo que piensa del equipo y sus proyectos de dirigirlo desde el día 25 del actual, tras las elecciones para el recambio de autoridades. Una charla larga y profunda, como hizo en 2011, cuando se presentó como el técnico de Josu Urrutia. “Hasta que Marcelino dijo que no, no empezamos con aspectos concretos del acuerdo”, contó Arechabaleta. Y agregó: “ Es un técnico Top 5, el más venerado en el mundo del fútbol por los profesionales y técnicos. Es un Marcelo de futuro para el Athletic . No es para mirar al pasado”, dijo el candidato del club vasco.

Después llegó el turno de Bielsa que explicó al detalle cómo se dieron las charlas para un futuro acuerdo: “Es una responsabilidad muy grande dirigir a un equipo como el Athletic, y más aún para mí, que ya estuve allí y sé de qué se trata. Tras comunicarme el interés, a mediados de marzo, quise hacer las evaluaciones para ver si era la persona adecuada. En marzo y abril fui viendo el equipo, jugaba bien, me gustaba. Entendía que lo mejor para el Athletic era que el entrenador que lo estaba dirigiendo continuara, porque veía que el proyecto no estaba acabado, tenía margen de crecimiento y desarrollo. La respuesta que me dio Iñaki (Arechabaleta) era que iban a esperar la posición que asumiera Marcelino y una vez que se decidiera, volveríamos a hablar. Hasta que terminó la Liga, no había tomado una decisión y, tras el posicionamiento de Marcelino, pensé en dar una respuesta positiva ”.

Bielsa ya estuvo en el Bilbao entre 2011 y 2013 y regresaría diez temporadas después al equipo al que clasificó a las finales de UEFA Europa League y Copa del Rey en 2012 y lo haría con todo su cuerpo técnico por lo que regresaría con un grupo de trabajo que conoce a la perfección al club vasco. En aquel ciclo, dirigió al Athletic en 113 partidos, con un registro de 43 victorias, 31 empates y 39 derrotas.

De aquella etapa todavía permanecen en el club De Marcos, Muniain y un Balenziaga, que Bielsa había descartado en aquella primera etapa. “Heredé un gran equipo que construyó Caparrós y había sido quinto, este se parece más a los aspectos que trato de transmitir a un equipo ”, explicó.

Marcelo Bielsa fue despedido en febrero último de Leeds, tras una racha de resultados negativos Robbie Jay Barratt - AMA - Getty Images Europe

Fiel a su estilo y a la obsesión que tiene por el trabajo explicó que había visto los 380 partidos de LaLiga para ponerse al día con la competición española (todos los de los equipos del la última temporada, sin los descendidos e incorporando a los dos que habían ascendido) así como los del Bilbao, cuatro del Basconia (el equipo filial) y tres del juvenil. “Por lo que vi, es muy necesario entrar en Europa, si no se ha llegado no es por la falta de ambición, hay recursos para lograrlo. A veces los jugadores ignoran virtudes que poseen”.

José Mari Amorrortu, asesor de Arechabaleta, resultó fundamental en la negociación con el rosarino. Tras el detallado estudio de Bielsa, el entrenador argentino concluyó que el año pasado el Athletic “se merecía estar mucho más cerca de Betis y Real Sociedad que de Villarreal, mereció mucho más de lo que obtuvo, ser quinto o sexto”. Y explicó: “Es un equipo muy bien trabajado en todas sus facetas”.