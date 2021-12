Marcelo Bielsa habló de la reacción positiva de los hinchas de Leeds tras sufrir la segunda goleada consecutiva y se enojó por una pregunta al final de la conferencia de prensa

“Con entereza, enfrentando la adversidad”, asegura Marcelo Bielsa que Leeds afrontará la lucha por revertir la situación por la que atraviesa el equipo en la Premier League, tras perder su tercer partido seguido y sufrir 14 goles en las últimas tres fechas: tres de Chelsea (una semana atrás), siete de Manchester City (el martes) y los cuatro de este sábado. Así lo sintetizó el entrenador rosarino cuando lo consultaron en la conferencia de prensa por este presente preocupante luego de la derrota como local por 4-1 ante Arsenal. El equipo está en la posición 16, apenas dos puestos y cinco puntos por encima de la zona de descenso (con más partidos jugados que los que marchan últimos).

El cierre de la conferencia pareció un paso de comedia, con miradas cruzadas con su traductor, ante la consulta sobre palabras racistas que desde la tribuna de Leeds fueron hacia el banco del Arsenal, por lo que en los Gunners se quejaron. “¡Es increíble que me hagan esa pregunta! ¡¿Qué puedo contestarle?! Por supuesto que estoy en contra de todo acto de discriminación, por favor. A estas alturas hacer esa pregunta. ¡¿Cómo no voy a estar en contra de la segregación?!”, se enojó, y ya no hubo más preguntas.

El resumen de la goleada de Arsenal a Leeds

Viniendo de una aplastante derrota por 7-0 contra el Manchester City el martes, el Leeds, que no contó con nueve titulares y que tenía a un joven de 15 años en el banco en medio de una crisis provocada por lesiones, fue superado en la primera mitad luego de que Gabriel Martinelli marcó un doblete y Bukayo Saka añadió otro tanto. El resultado estaba sentenciado al cabo de la primera etapa.

“Fueron dos tiempos muy diferentes. El segundo tiempo podíamos haberlo ganado. El primer tiempo podríamos haberlo perdido por más goles”, desglosó antes con su particular evaluación el Loco, antes de profundizar en su balance del partido de este sábado. “Las conclusiones para mí son que las pérdidas en nuestro campo en el comienzo del juego, en el eje medio, aumentaron el poderío ofensivo del rival. Nosotros, para aumentar la cantidad de peligro que podemos crear necesitamos quitar pelotas en el inicio. Ellos lograron quitarnos pelotas en el comienzo de la elaboración del ataque y nosotros, no. Eso es lo que explica la diferencia”, señaló.

Los fanáticos del Leeds United reaccionaron al final del juego entre Leeds United y Arsenal revoleando remeras, bufandas y banderas Jon Super - AP

Los hinchas revolearon sus remeras, banderas y bufandas al final del encuentro y eso podría significar una reprobación. En Leeds, no. Bielsa agradeció el gesto, aunque admitió: “Estaría justificado que dejasen de apoyar por el momento del equipo. Siempre un apoyo como el de hoy es un estímulo, fue muy emotivo para el equipo. En los tiempos que corren, es muy difícil que ocurra algo así. Cuando digo ahora, me refiero al exitismo, porque en este caso cualquier reclamación de la afición estaría justificada”.

“Es increíble saber que te respaldan en estos momentos difíciles”. dijo el volanta Adam Forshaw, todavia en el campo, mientras los espectadores seguían mostrando su apoyo y demoraban en abandonar Elland Road. Encima, el próximo compromiso asoma todavía más complejo: el domingo 26, en medio de esta crisis, Leeds visitará a Liverpool, otro de los tanques de la Premier League.

El mensaje de Bielsa

¿Si las pérdidas pueden ser porque hay muchas ausencias por lesiones y no están acostumbrados a jugar juntos? Es cierto que le faltaron varias piezas clave por lesiones y enfermedades, y agregó que “Harrison, Dallas y Raphina sufrieron golpes; es más, Harrison no estaba en condiciones de poder rendir en ese tiempo que jugó después de una jugada al comienzo del partido”. De todos modos, no buscó excusas Bielsa: “Creo que todos estamos acostumbrados a jugar juntos, y nos preparamos para evitar aquello que no nos conviene y para provocar aquello que nos conviene. Ellos evitaron que llegáramos al campo rival con juego asociado y a través de los robos en el comienzo del juego nos crearon peligro. No logramos quitarles la pelota y eso hizo que creáramos menos peligro”.

El Arsenal se consolidó en el cuarto sitio de la tabla en la contienda por un boleto para la Champions League y se ubica cuatro puntos arriba del quinto sitio West Ham tras haber disputado 18 de 38 partidos. Mikel Arteta, su entrenador, dijo que el incidente que involucró el presunto insulto racial ocurrió durante la primera mitad. El técnico dijo que fue “una sola persona” que dirigió el insulto a uno de los sustitutos del Arsenal.