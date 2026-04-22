Chelsea echó al director técnico Liam Rosenior debido a la racha de malos resultados

Chelsea decidió poner fin al ciclo de Liam Rosenior como entrenador del primer equipo tras una prolongada racha de malos resultados. El técnico, de 41 años, había asumido el cargo en enero pasado, con un contrato que se extendía hasta junio de 2032, pero dejó la función después de menos de cuatro meses. Será indemnizado por una cifra astronómica: 27,6 millones de euros.

Si bien la dirigencia no tenía previsto revisar su continuidad en el corto plazo, el notorio descenso en el rendimiento deportivo precipitó la decisión. La derrota del martes por 3 a 0 frente al Brighton & Hove Albion fue determinante: significó la quinta caída consecutiva en la liga sin convertir goles, una secuencia que el club no registraba desde 1912.

Tras ese encuentro, Rosenior fue especialmente autocrítico en sus declaraciones posteriores al partido, cuestionando su propia tarea, el desempeño de los jugadores y el nivel general del equipo. Mientras tanto, la directiva de Chelsea dedicó la jornada del miércoles a deliberar sobre su futuro.

Liam Rosenior camina apesadumbrado y sin respuestas durante la dura goleada que recibió Chelsea ante Brighton GLYN KIRK - AFP

Este último martes, recuperada la cinta de capitán tras la suspensión que le impuso el club, Enzo Fernández caminó hacia una de las cabeceras del estadio de Brighton para dar la cara. Atrás había quedado una dura derrota por 3-0 por la Premier League, la quinta consecutiva y sin marcar goles de Chelsea, que pone seriamente en riesgo las posibilidades de clasificación para la próxima Champions League.

Finalmente, el club anunció este miércoles la designación de Calum McFarlane como entrenador interino hasta el final de la temporada. Actualmente asistente del primer equipo, McFarlane se convertirá en el quinto entrenador principal desde que Chelsea es gestionado por el grupo propietario BlueCo. Ya había asumido el cargo de manera provisional tras la salida de Enzo Maresca en Año Nuevo y dirigió al equipo en el empate 1-1 ante el Manchester City en el Etihad Stadium.

“El club no ha tomado esta decisión a la ligera; sin embargo, los resultados y el rendimiento recientes no han estado a la altura de las expectativas, y aún queda mucho por jugar esta temporada. Todos en el Chelsea FC le deseamos a Liam mucho éxito en el futuro”, señaló la institución londinense en un comunicado oficial.

Las indicaciones de Liam Rosenior en su último partido a cargo de Chelsea GLYN KIRK - AFP

La evaluación de la dirigencia también estuvo atravesada por el calendario inmediato. En los próximos días, el equipo afrontará la semifinal de la FA Cup ante Leeds United, con la clasificación a la final en juego, además de la necesidad de mantenerse en la lucha por un puesto en la próxima Champions League.

Rosenior había comenzado su ciclo con resultados prometedores, al ganar sus primeros cuatro partidos de la Premier League. Sin embargo, el empate 2-2 como local frente Leeds United, el 10 de febrero, marcó un punto de quiebre. A partir de allí, Chelsea encadenó nueve encuentros de liga en los que solo logró una victoria y sumó apenas cinco puntos.

Esa serie negativa provocó una caída en la tabla de posiciones: el equipo se ubica séptimo en la Premier League, a siete puntos de los cinco primeros —zona que garantiza la clasificación a la Liga de Campeones— y apenas tres por encima del Fulham, que ocupa el duodécimo puesto.

A Enzo Fernández se le había quitado la cinta de capitán; ahora Chelsea debe reinventarse para no perder un lugar en las copas europeas

El balance de Rosenior también incluyó una eliminación contundente en los octavos de final de la Champions League, con una derrota global de 8-2 frente al Paris Saint-Germain, y dos caídas ante el Arsenal en las semifinales de la Copa de la Liga.

En la FA Cup, el recorrido hasta las semifinales tampoco ofreció señales de recuperación: Chelsea aún no logró vencer a ningún rival de la Premier League en el certamen. Tras el duelo del domingo frente al Leeds, el conjunto londinense retomará la actividad liguera el 4 de mayo, cuando reciba al Nottingham Forest, antes de cerrar la temporada ante Liverpool, Tottenham Hotspur y Sunderland.

El comunicado

“En nombre de todos en el Chelsea FC, nos gustaría dejar constancia de nuestro agradecimiento a Liam y a su equipo por todo el esfuerzo realizado durante su tiempo en el Club.

Liam siempre se ha comportado con la máxima integridad y profesionalidad desde su nombramiento a mitad de temporada.

Esta no ha sido una decisión que el Club haya tomado a la ligera; sin embargo, los resultados y el rendimiento recientes no han estado a la altura de las expectativas, y aún queda mucho por jugar esta temporada. Todos en el Chelsea FC le deseamos a Liam mucho éxito en el futuro.

Calum McFarlane se hará cargo del equipo como entrenador interino hasta el final de la temporada, con el apoyo del cuerpo técnico del club, mientras nos esforzamos por lograr la clasificación para competiciones europeas y avanzar en la FA Cup.

Mientras el Club trabaja para brindar estabilidad al puesto de entrenador principal, emprenderemos un proceso de autorreflexión para realizar el nombramiento adecuado a largo plazo".