Premier League: el golazo de tiro libre que recibió Dibu Martínez en el empate de Aston Villa y Leeds

El golazo de la jornada en la Premier League y tal vez uno de los mejores cuando al final de la temporada se haga un resumen de lo más saliente del torneo lo sufrió este sábado Emiliano “Dibu” Martínez. Fue en el agónico empate de Aston Villa como local 1-1 ante Leeds, en el inicio de la fecha 27.

El arquero argentino voló hacia su derecha en un tiro libre algo esquinado desde 25 metros, pero nada pudo hacer para evitar que el remate del diestro Anton Stach viajara directo a la red para abrir el marcador. En ese contexto, pareció que el ejecutante logró engañar al marplatense cuando justo antes de comenzar su carrera hacia la pelota hizo un gesto como si fuera a realizar una jugada preparada.

Dominic Calvert-Lewin busca definir por encima de Dibu Martínez, pero el arquero marplatense logra bloquear la definición del jugador del Leeds; Aston Villa rescató un empate sobre el final del partido Peter Byrne - PA Images - PA Images

Instantes antes de ejecutar la falta que había cometido torpemente Ollie Watkins, Stach levantó sus dos manos mientras 15 jugadores estaban en el área esperando el remate y sólo un jugador de los Villanos estaba en la barrera. No obstante, el mediocampista número 18 llegó al balón y lanzó directo al arco, con una gran puntería.

Y Dibu, que estaba algo más cerca del otro palo, como si esperara que llegara un centro, reaccionó para ir a bloquear el tiro, aunque sin margen para cambiar el destino: la pelota se metió en un ángulo.

Antes y después, Martínez tuvo intervenciones geniales ante situaciones muy claras que mantuvieron al equipo con ilusiones de llegar a la igualdad, que llegó gracias a un gol Tammy Abraham -reemplazó a Emiliano Buendía- a un minuto del final, tras tomar un rebote en un tiro de esquina. En el 1-1, mucho tuvieron que ver sus tapadas.

En la etapa inicial, Dominic Calvert-Lewin recibió por el centro, tuvo un buen control y quedó mano a mano con el argentino, que llegó a atorarlo y desviar la pelota con el cuerpo al córner cuando el delantero quiso definir por encima suyo.

Y en el segundo tiempo, Lukas Nmecha conectó un centro con un gran cabezazo dentro del área, cara a cara con Dibu. Inmenso, el arquero se lanzó sobre la definición del alemán, que había ingresado minutos antes, y evitó el gol. Notable.

Entre semana, Aston Villa había quedado eliminado de la FA Cup en un partido que ganaba por 1-0 y, tras ser expulsado el arquero Marco Bizot, cayó por 3-1 con Newcastle, ya con Dibu tomando el lugar. Aquella noche, nada pudo hacer para evitar la derrota. Esta vez, en casa sumaron aunque sea un punto, como para mantenerse en el tercer puesto de la clasificación, con 51 puntos, detrás del líder Arsenal (58) y el escolta Manchester City (53). Está en zona de clasificación a la Champions League, mientras aguarda su rival en los octavos de final de la presente Europa League.

En simultáneo, también por la Premier, Chelsea y Burnley también terminó en una igualdad 1-1 con un gol todavía más agónico: en el segundo minuto de los seis de descuento que se habían marcado, el visitante le empató a los Blues, que se quedaron con un jugador menos a 18 minutos del final por la expulsión de Wesley Fofana, por doble amonestación. Enzo Fernández fue titular y Alejandro Garnacho, que estuvo en el banco de suplentes. no ingresó.