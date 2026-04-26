Enzo Fernández con la cinta de capitán en Chelsea, marcó ante Leeds y metió al equipo de Londres en la final de la FA Cup

Cuando se lo necesita da un paso al frente y demuestra por qué alcanzó un nivel de maduración que lo erige como el capitán de Chelsea. En un momento complejo y de convulsión, Enzo Fernández lució la cinta distintiva en su brazo y en la semifinal de la FA Cup ante Leeds United, el volante argentino apareció en escena y marcó el tanto que metió al equipo de Londres en la definición del 16 de mayo ante Manchester City, en Wembley.

Enzo Fernández confirmó su preponderancia en el equipo de Londres justo en el debut de Calum McFarlane como DT interino, tras la salida de Liam Rosenior. Enzo Fernández marcó un gol clave para Chelsea en la FA Cup: la jugada comenzó con una salida larga del arquero, Robert Sánchez, la pelota suelta la ganó Pascal Struijk, pero se complicó solo al no despejarla. Chelsea recuperó y atacó por la derecha con Pedro Neto que llegó a la banda e hizo lo que mejor sabe, sacar un centro perfecto para que Enzo definiese de cabeza de frente al arco.

😮‍💨🇦🇷 GOL DE ENZO FERNÁNDEZ EN LA SEMIFINAL DE LA FA CUP EN WEMBLEY. pic.twitter.com/7numzkDtQv — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 26, 2026

En su regreso al equipo, Enzo Fernández sumó un gol más para llegar a 13 en esta temporada y para sumas su segundo tanto en la FA Cup. Además, demostró que su talento está por encima de cualquier sanción y le mete presión a los dirigentes de Chelsea para sentarse a renegociar un contrato que el jugador y su entorno considera bajo para su valor de mercado.

Si bien la relación de Enzo Fernández con sus compañeros y con el club es algo tensa: a los gestos de enojo contra el arquero Filip Jorgensen en la eliminación frente a PSG por los octavos de final de la Champions League, se sumaron las declaraciones acerca de sus ganas de vivir en Madrid, lo que provocó que el club disponga suspenderlo por dos fechas y se quede afuera ante Port Vale y Manchester City.

El representante del jugador, Javier Pastore, habló respecto de todo este momento complejo y que genera incertidumbre en el futuro de Fernández: “Hay varios factores que influyen en las decisiones, ya sea el salario, el respeto o la forma en que se gestionan las cosas. Hay muchas cosas que no estamos viendo ahora mismo”, le dijo a The Athletic.

El equipo de Londres llevaba cinco partidos sin convertir ni marcar, una racha que acabó con el breve ciclo de Rosenior en el club. El fútbol de Champions League le quedó quedó alejado y la Premier parece una empresa muy compleja, porque está octavo a cuatro fechas para el final. Entonces esta victoria ante Leeds pone en el horizonte la definición ante City y aún pueden jugar la Europa League, en caso de salir campeones de la copa doméstica, único certamen en el que siguen con vida.

Frente a un rival inferior que aún pelea por no descender, Chelsea ganó sin lucirse y se salvaron en varias ocasiones por las atajadas de Robert Sánchez. Entre los titulares también estuvo Alejandro Garnacho, que fue sustituido por Cole Palmer.

Además del mencionado choque con Manchester City para la final de la FA Cup, el calendario marca que a Chelsea le queda enfrentarse con Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham y Sunderland, en una recta final importantísima en la que se marcará como objetivo llegar, por lo menos, entre los primeros seis.