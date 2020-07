Marcelo Bielsa dijo que en Leeds trabaja en un entorno "humano inmejorable" Fuente: Reuters

Este martes cumplió 65 años y Marcelo Bielsa respondió con un reverencial "thank you" cada saludo de los periodistas que participaron vía Zoom en la conferencia de prensa, previa al encuentro de este miércoles, ante Charlton, en el que Leeds se despedirá como campeón de la Championship para desembarcar en la próxima temporada en la dura y prestigiosa Premier League.

Los agradecimientos del entrenador rosarino no fueron solo por las salutaciones cumpleañeras. A lo largo de los 43 minutos de su comparecencia ante los medios, Bielsa elaboró una larga lista de gente a la que le rindió tributo, ya sea por su participación directa o indirecta en la misión cumplida del ascenso. Incluso él se ubicó en un plano secundario en comparación con el aporte del numeroso personal involucrado en el funcionamiento del club.

Volvió a evitar a hablar sobre su futuro, pero dejó en claro que trabaja en un entorno que satisface todas sus expectativas, tanto deportivas como afectivas. Puede interpretarse como un mensaje positivo para todos los hinchas de Leeds que se ilusionan con la renovación de su contrato para dirigir en la máxima categoría del fútbol británico.

Bela, la cocinera a la que Bielsa definió como una "mujer excepcional"

A diferencia de otras conferencias, esta vez Bielsa se salió un poco de la agenda y temáticas habituales. "Sé que en estos momentos hablo más de lo conveniente", fue su introito para narrar cuestiones de su vida personal que suele reservarse. "Nuestra cocinera, Bela, una mujer extraordinaria. En todos estos meses de cuarentena, mi esposa no pudo estar conmigo. Yo vivo solo y Bela, una vez por semana, me dejaba en la puerta de mi casa un recipiente con sopas exquisitas. Esos aportes transmiten una energía que no tiene que ver con lo nutritivo, sino con lo afectivo y emocional. Revelo esta anécdota de Bela, que no correspondería porque es algo privado, pero de cada persona que nos acompañó puedo contar episodios como este de Bela".

El entrenador rosarino continuó enumerando a los que le facilitaron el trabajo: "Podría hablar de quienes trabajan con Bela en la cocina, a los nutricionistas. A la gente de seguridad, los que mantuvieron los lugares inmaculados en tiempos en los que la limpieza es sinónimo de salud. Todos los aportes del club a nivel humano fueron inmejorables. Hay personas anónimas como Rob, Richie, fisioterapeutas, kinesiólogos, Adams, de la Academia. Los jardineros, que son artesanos en el cuidado de los campos. El chofer que nos lleva al estadio para los partidos siempre tenía alguna forma de acercarse a mí, con un regalo, con algún caramelo".

Este miércoles, ante Charlton, dirigirá a Leeds por la última fecha del Championship Crédito: Leeds

Su cuerpo técnico también se llevó conceptos elogiosos: "Conté con colaboradores decisivos. Yo ejecuto decisiones, pero la construcción de esa decisiones no las elaboro yo, No quiero olvidarme de nadie porque fueron muchos los que participaron. Para entrenar a nuestros arqueros, para generar imágenes que ayudaran a la evolución de los jugadores y para diseñar entrenamientos que mejoraran el estado de forma de nuestros jugadores. Todos ellos hicieron por el crecimiento del equipo más de lo que yo hice. Les pido -en referencia a los periodistas- que tomen esto como algo verdadero".

En las últimas horas se informó que Huddersfield le ofrecerá al español Carlos Corberán, asistente de Bielsa, el puesto de primer entrenador. Bielsa se refirió a esa posibilidad: "Lo de Corberán es un ejemplo de la valoración que hago de mis colaboradores, no estoy exagerando. Y yo no tengo responsabilidad en su presencia en mi cuerpo técnico. Es una elección de Víctor Orta (director deportivo), convalidada por el presidente, y aceptada por mí sin saber de quién se trataba. Resultó ser un compañero muy importante".

En medio del repaso de la temporada futbolística, a Bielsa lo llevaron otra vez a su cumpleaños: "Recibí muchos regalos, algunos muy calificados, que vienen desde lejos, de la Argentina. También regalos británicos, de toda la gente que conocí aquí, algunos anónimos, otros puntuales. A todos muchísimas gracias. Mi mujer, hijas y afectos están en la Argentina. En estos días, la ligazón aumenta. Ellos comparten una vez a la semana el estrés que yo siento en el campo durante los partidos, pero bueno, están entrenados".

Bielsa todavía no quiere hablar de un futuro en el que debería enfrentar al Manchester City de Guardiola Fuente: Reuters

El Loco calificó lo vivido en los últimos días como algo que será "un recuerdo hermoso, para toda la vida, inolvidable", pero cuando le preguntaron si había sido el logro más importante de su carrera, hizo una distinción, sin nombrar a Newell's: "Mi triunfo más grande está vinculado al club que yo pertenezco y donde nací".

Apeló a la corriente de disfrutar del presente para contener la avidez periodística sobre su futuro: "El signo de nuestro tiempo es que queremos que las cosas sucedan más rápido de lo que debería ser naturalmente. La ansiedad para que termine rápido lo que está sucediendo no debería ser aplicada ahora. Este es un momento muy esperado, merecido y deseado. El merecimiento tiene que ver con la acción de los protagonistas y de los que están enamorados del club. Lo ideal sería que esto dure lo máximo que podamos, que se agote naturalmente y no sustituir una sensación por otra. O será que yo estoy tan contento en este momento que no quiero abandonarlo y pensar en otra cosa".

A Bielsa lo llevaron a imaginar el futuro cuando lo consultaron si su estilo de juego tiene cabida en la Premier League. "Los estilos aplican a cualquier torneo. Desde mi punto de vista, ningún estilo es mejor que otro, no porque lo diga yo. Las diferencias de estilos pasan por los que asumen más protagonismo y los que toman precauciones. Los atrevidos y precavidos ganan en partes iguales, cualquiera se puede aplicar, siempre que se que crea en él".

Leeds enfrentará este miércoles a Charlton, que se está jugando la permanencia y necesita un triunfo para evitar el descenso sin depender de otros resultados. El rival es dirigido por Lee Bowyer, un exdelantero de Leeds durante siete años, que anticipó que se acercará a Bielsa para felicitarlo. "Agradezco por anticipado el reconocimiento del técnico. Nuestro objetivo es honrar la competencia, tomar el último partido con la misma dedicación que los demás", dijo Bielsa, que le bajará el telón a dos años que marcaron para siempre su carrera.