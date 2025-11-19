Marcelo Bielsa, en la cuerda floja en Uruguay: críticas, tensiones internas y el respaldo que resiste

A siete meses del inicio del Mundial de 2026, el ciclo de Marcelo Bielsa al frente de la selección uruguaya atraviesa su momento más delicado. El 5-1 sufrida ante un equipo alternativo de Estados Unidos, en el cierre del año, disparó críticas en la prensa, tensiones en el vínculo con parte del plantel y especulaciones sobre su futuro, que por ahora no han sido confirmadas oficialmente. “Lo que sucede tiene que ver con la gestión que yo hago de los futbolistas”, sostuvo el rosarino, en una extensa y cruda autocrítica en la conferencia postpartido. Mientras algunos medios uruguayos hablaron de “una crisis” y citaron un “quiebre” en la relación con el grupo, desde la Asociación Uruguaya de Fútbol aseguraron que el entrenador cuenta con respaldo para continuar.

Dentro del clima turbulento, Bielsa convocó a una conferencia de prensa sorpresa mañana jueves, desde las 17, en el Museo del Fútbol, con la última doble fecha FIFA del año finalizada y sin partidos por delante.

El golpe deportivo fue tan inesperado como contundente. Uruguay perdió por goleada ante el seleccionado de Mauricio Pochettino en Tampa, frente a un equipo alternativo que no contó con sus principales figuras, y encendió una alarma que ya no se limita a lo futbolístico. La noche terminó con insultos de hinchas, críticas, títulos lapidarios en la prensa local y versiones coincidentes que hablan de una fractura interna entre el entrenador argentino y buena parte del plantel. La información, publicada por distintos medios uruguayos, apunta a un quiebre en la relación de Bielsa con los jugadores, quienes ya no se sienten representados ni motivados por el estilo ni los métodos del cuerpo técnico. “Su mensaje no cala”, aseguraron desde Montevideo, donde el clima en torno a los charrúas es descripto como “delicado”.

En paralelo, la continuidad del técnico también fue tema de debate en la dirigencia. “En la madrugada hubo una reunión entre los dirigentes y alguno tiró la posibilidad de cortar el proceso...”, confió a LA NACION un reconocido periodista uruguayo que sigue de cerca la interna de la selección. Si bien aclaró que no ve probable una salida inmediata, así como varios otros allegados a la Celeste, reconoció que “Nacho Alonso está bastante disconforme con la actuación”, en referencia al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso Labat. Pero, su alta cláusula de rescisión del contrato, en términos económicos, es uno de los factores que por ahora mantiene el vínculo vigente.

Marcelo Bielsa, fiel a su estilo, no eludió responsabilidades. En conferencia de prensa, asumió toda la carga por el resultado y el funcionamiento del equipo: “Lo que sucede tiene que ver con la gestión que yo hago de los futbolistas y cómo planteo el partido, cómo elijo a los jugadores, cuál es el estilo que propongo”. Y fue más allá: “De ninguna manera, los mejores jugadores uruguayos pueden perder un partido contra un grupo secundario de Estados Unidos. Este no es un problema de jugadores, es un problema de utilización y gestión de los recursos con los que cuenta la selección”. También descartó que el mal rendimiento se deba a las ausencias de figuras como Federico Valverde o Darwin Núñez: “No fue un problema de ausencias”, dijo. “Hacemos mucho para el desarrollo del equipo, pero si lo que uno hace no se refleja, es porque no lo hace bien. Eso genera autocrítica, revisión, y ver si esto es un problema de gestión”, afirmó.

En la misma línea, y sin dar señales de ruptura, Giorgian de Arrascaeta, autor del único gol celeste, llamó a la unidad: “Es difícil encontrar palabras después de lo que pasó. Nos duele a todos, no estamos acostumbrados a esto. Hay un camino solo, que es enfrentarlo todos juntos para dar vuelta esta situación”, declaró en zona mixta. Consultado sobre la convivencia con el entrenador, fue tajante: “El ambiente en este momento es el mejor que hemos transitado. Estamos creando un grupo humano muy lindo”.

No todos en el fútbol uruguayo comparten esa visión. Egidio Arévalo Ríos, excapitán de la selección uruguaya y campeón de la Copa América 2011, cuestionó abiertamente el liderazgo del DT: “No hay tanto diálogo. Los jugadores han manifestado varias veces que hay que bajar las cargas de entrenamiento y sigue todo igual”, dijo en la radio Carve Deportiva 1010 AM. “Vi muchos futbolistas cargados físicamente. Esto es un juego de conjunto y todos tienen que estar en el mismo carril para llegar a pleno”.

La prensa uruguaya no tardó en reflejar el malestar. “Un papelón”, el “triste equipo celeste”, “la no locura por Bielsa”, fueron algunos de los títulos y descripciones de los principales medios uruguayos el día después. Las portadas coincidieron no solo en la dureza de la derrota, sino en el momento en que se produce: a solo siete meses del Mundial. La caída en Tampa fue la más dura del ciclo de Bielsa y la primera vez en más de 21 años que la Celeste recibió cinco goles. El diario AS aseguró que “la relación entre el técnico y la plantilla está rota” y que, aunque las condiciones contractuales dificultan un cambio, “la continuidad de Bielsa está en riesgo”.

El fastidio también se expresó en las tribunas. Al retirarse del campo, el equipo fue despedido con insultos por parte de los hinchas. “No jugamos a nada, Bielsa”, gritó uno de los simpatizantes, como se registró en un video viralizado en redes, además de “esto es Uruguay, papá”, que se oyó, entre otros gritos más agresivos, en un clima generalizado de desaprobación.

El respaldo más firme al técnico provino desde la estructura dirigencial. Jorge Giordano, director de selecciones nacionales de la AUF, habló en DSports Uruguay y dejó clara su postura: “Obviamente, doloridos por el resultado, nos pegó fuerte, pero hay que recomponer y seguir adelante. No comparto que Bielsa esté perdido, incluso hay mucha autocrítica. Lo veo con fuerzas para seguir”. La frase refleja la intención institucional de sostener el proceso, aunque en paralelo crecen las presiones internas. Del lado del plantel, varios jugadores trasladaron su malestar a Matías Pérez, representante del plantel en el comité ejecutivo de la AUF, expresando que “el mensaje ya no llega”.

Faltando poco para el Mundial 2026, cualquier cambio o decisión será crucial para la preparación del equipo MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO - AFP

Aunque el vínculo contractual con Bielsa se extiende hasta el final del Mundial, el desgaste en la relación con los jugadores, las señales de distanciamiento desde la conducción política y los resultados deportivos recientes dejaron al entrenador en una posición vulnerable. La Celeste clasificó a la Copa del Mundo tras una buena Eliminatoria, con triunfos ante Brasil y la Argentina, pero el rendimiento posterior fue descendente. Tras la Copa América 2024, en la que Uruguay fue tercera, el equipo solo ganó cinco de los últimos 16 partidos y se quedó sin marcar goles en nueve de ellos.

Desde la llegada de Bielsa en mayo de 2023, Uruguay disputó 35 partidos, con 16 victorias, 12 empates y siete derrotas. El 5-1 ante Estados Unidos, en palabras del propio entrenador, fue la señal más clara de que “algo se está haciendo mal”. En su análisis postpartido, reconoció: “Preparamos el partido durante nueve días. Tomamos las medidas correspondientes y las propuse yo. No fueron suficientes para evitar lo que pasó. Entramos a los partidos con objetivos, pero la forma en que jugó Estados Unidos nos superó. Mi propuesta fue insuficiente”.

El cierre de 2025 deja a la selección uruguaya sumida en una crisis profunda. A la espera de una definición sobre la continuidad del entrenador, el escenario anticipa semanas de reflexión, reuniones internas y posibles definiciones en Montevideo. Por ahora, Bielsa sigue en el cargo. Pero la certeza de que terminará el ciclo mundialista ya no parece tan firme como hace unas semanas.