Representa un nuevo golpe. Otro traspié duro, por las formas, por el rival, por el resultado abultado. La caída de Leeds de Marcelo Bielsa ante Crawley representa una eliminación más, en este caso de la FA Cup, pero este cachetazo ante un equipo de la cuarta categoría del fútbol inglés no altera en lo más mínimo la postura del entrenador argentino frente a lo que pretende para su equipo. Incluso, cuando analiza la goleada por 3-0, reconoce que no es una caída más: "La actuación y el resultado nos genera mucha tristeza y decepción", dijo el Loco, tras el partido.

Bielsa aumentó el saldo negativo en series eliminatorias disputadas con Leeds. Tiene apenas dos triunfos y siete eliminaciones. Las victorias fueron por la Copa de la Liga (ante Bolton en su primer año y sobre Salford) y las caídas, ante Preston North End, Stoke y Hull (Copa de la Liga), contra Queens Park Rangers y Arsenal (FA Cup) y, la más dolorosa porque lo privó de la misión del ascenso, frente a Derby County por las semifinales de los play-off del Championship. La de este domingo ante Crawley, de la cuarta categoría del fútbol inglés, también le dejó un sabor muy amargo al DT rosarino.

El análisis del encuentro siempre tiene una mirada muy ajustada y en sus palabras se traduce que la clave de la caída de Leeds fue la falta de efectividad ante cada situación que pudo generar: "No pudimos desequilibrar cuando atacamos, tuvimos muchísimo tiempo la pelota y creamos pocas situaciones de gol. El primer tiempo jugamos mejor que el rival y el partido se dio de acuerdo a cómo queríamos jugar, a pesar de que no logramos crear peligro. En cambio, en el segundo se jugó como el rival quería y ellos sí crearon peligro para merecer los goles que consiguieron", dijo Bielsa, minutos después de la eliminación.

Si bien para algunos podría catalogarse de sorpresa esta goleada por 3-0 de Crawley sobre Leeds, para el técnico argentino no estuvo dentro del esa categoría lo que produjo el rival. Bielsa fue contundente cuando le preguntaron si estaba sorprendido por lo que logró el conjunto local: "No me sorprendió, sabíamos la característica individual y colectiva de nuestro rival. No es una cuestión de sorpresa, para nada".

El mediocampista del Leeds, Ezgjan Alioski, también habló de la derrota y se expresó en el mismo sentido que Bielsa: "No puedo encontrar palabras en este momento. Estamos realmente decepcionados y no fue el resultado que queríamos. Especialmente yo estoy muy triste, nos tomamos el juego muy en serio y queríamos ganar y clasificarnos, así que es decepcionante lo que sucedió".

