Paris Saint-Germain, con un salvador impensado, se llevó la Copa Intercontinental y acentuó la hegemonía europea

El día anterior, Ousmane Dembélé había pasado a recibir el The Best de la FIFA, premio que se sumó al Balón de Oro de hace un par de meses. No hay mayores distinciones individuales en un año para un jugador, que después de tan pomposas condecoraciones el fútbol igual lo puede mostrar tan errático como cualquier ignoto colega. Los dos lados de una moneda en apenas 24 horas. En la definición por penales, Dembélé levantó su remate hasta mandarlo a la tribuna. Ni figura ni salvador, atributos que se condensaron en un protagonista impensado, un suplente, un arquero que en esta temporada apenas tenía tres partidos, gracias a la lesión del titular Lucas Chevalier.

En la final de la Copa Intercontinental disputada en el Ahmad Bin Ali Stadium, de Qatar, había varios futbolistas de renombre, tanto de Paris Saint Germain como de Flamengo, pero el fulgor se concentró en el arquero ruso Matvey Safonov, que contuvo cuatro remates para un nuevo título de PSG, tras el 1-1 en los 120 minutos y la victoria por 2-1 en la definición por penales.

Hubo un héroe imprevisto, pero lo que no se modifica es la supremacía europea en esta competencia, que fue Copa Europea-Sudamericana, Intercontinental, Mundial de Clubes y ahora vuelve a ser Intercontinental por la creación del Mundial de Clubes con 32 equipos. PSG es el 14° europeo consecutivo que se consagra, desde el último título sudamericano, en poder de Corinthians, en 2012.

El encuentro fue un ejercicio de resistencia de Flamengo ante un PSG que se empastó para llevar al resultado su mayor tenencia de pelota (62 por ciento), cantidad de remates (23, nueve al arco, contra los 11 y dos de los brasileños) y situaciones claras de gol. En su partido 76 del año, Flamengo estuvo muy justo de energías. A diferencia de su rival, que accedió directamente a la final, debió pasar por cuartos (victoria sobre Cruz Azul) y semifinales (Pymarids, de Egipto). Con las líneas replegadas sobre su campo, aguantó y esperó su oportunidad de contraataque.

Sustentado en jugadores con recorrido internacional (Alex Sandro, Varela, Jorghinho, Pulgar, De Arrascaeta), Flamengo tuvo temple y carácter, un plus que se le vio en la Copa Libertadores frente a Estudiantes y Racing, y también en la final contra Palmeiras.

Así, el conjunto de Filipe Luis consiguió llevar la final hasta los penales. Confiaba en Agustín Rossi, decisivo contra Estudiantes en La Plata. El ex-Boca atajó el disparo de Bradley Barcolá, pero su colega Safonov, que durante el partido había sido engañado en el penal que ejecutó Jorginho para el 1-1, estuvo mucho más inspirado. Tras la conversión de Nicolás de la Cruz, atajó cuatro. Dos arrojándose sobre su derecha (Saúl y Pedro -dio la impresión de que no tenía un pie sobre la línea, pero no intervino el VAR-), uno quedándose parado en el centro (Leo Pereira) y en el decisivo yendo hacia su izquierda (Luis Araújo).

Rossi reconoció a Safonov y reveló un secreto: “No se le puede quitar ningún mérito, atajó cuatro penales. Se fijaba en el papel que llevaba en la toalla”. El ruso llegó a PSG en julio de 2024, procedente de Krasnodar, en un pase por 20 millones de euros, cifra que muchos consideraron excesiva. Con 26 años, se incorporó para ser suplente de Gianluigi Donnarumma.

Cuando el arquero italiano se fue por ser considerado prescindible por Luis Enrique, Safonov pensaba que llegaba su tiempo, pero PSG contrató a Lucas Chevalier, por 40 millones de euros a Lille. Siguió siendo suplente y se especulaba con que en el mercado de enero podría ser negociado. Pero Chevalier se lesionó ante Monaco, a fines de noviembre, y Safonov tuvo su oportunidad. A todo esto, Chevalier también pasaba a ocupar los titulares de los portales por otro motivo: le dio un “me gusta” a un video de un miembro del partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional. Se disculpó con la explicación de que había sido “un accidente”. “Al despertar de la siesta para prepararme para el partido, deslicé publicación y sin querer dejé un me gusta. Es triste saber que mi imagen fue manchada por una acción accidental. Eso me molesta”.

No está claro si el revuelo público alrededor de Chevalier conspiró contra su reaparición, ya que estaba recuperado de su lesión y ocupó el banco de suplentes. El olfato o la intuición de Luis Enrique, que obtuvo nueve de los 11 títulos que disputó desde que asumió en PSG, lo llevaron a mantener a Safonov, que en la temporada pasada había ganado una definición por penales ante Lens por la Copa de Francia.

En cuando al desarrollo de la final, una versión algo discontinua y con un juego menos fluido de lo habitual de Paris Saint-Germain fue suficiente para marcar una diferencia en el primer tiempo ante un Flamengo demasiado rígido, sintiendo el peso del rival y la final. Antes de los cinco minutos, el campeón de Europa ya había probado con un par de remates al arco la descoordinación entre las líneas brasileñas. Tras un tiro libre pasado de Vitinha, João Neves encontró espacios para una definición que salió apenas desviada.

Estaba nervioso Flamengo, con imprecisiones en sus jugadores más confiables. Como en esa cesión comprometida hacia atrás de De Arrascaeta que Rossi, en su intento de evitar el córner, devolvió la pelota hacia adentro, con el riesgo de que PSG retomó el control de la acción y Ruiz marcó el gol con una emboquillada. El VAR salvó al Flamengo al determinar que la pelota había traspasado la línea de fondo en el desesperado despeje de Rossi.

Dembélé salta y disputa la pelota con Leo Ortiz; el Balón de Oro y The Best ejecutó el penal por encima del travesaño KARIM JAAFAR� - AFP�

La presión alta del equipo francés estableció el ritmo del partido. Ningún futbolista de Flamengo podía maniobrar con comodidad; enseguida tenía un rival encima para provocar la pérdida. PSG ponía en práctica su estilo de constante rotación y movilidad, con jugadores que intercambian posiciones y tiene en los laterales, sobre todo en Nuno Mendes, a una pieza que aparece por adentro para crear superioridad numérica en las combinaciones.

Castigado últimamente por las lesiones y el desgaste físico, PSG sumó una nueva baja pasada la media hora con la molestia muscular del coreano Kang-in Lee, el atacante que ocupaba el lugar de Dembélé, recuperado de una lesión y muy justo en lo físico después de haber disputado durante noviembre y diciembre apenas 106 minutos, distribuidos en cinco cotejos. Empezó en el banco y los 45 minutos que agregó este miércoles lo mostraron lejos de su mejor nivel.

Había arrancado inseguro Rossi, que facilitó el 1-0 de PSG en el despeje de un centro cruzado de Doué; la pelota le quedó a Kvaratskhelia para abrir el marcador. Flamengo solo había creado peligro con la pelota detenida, tras un córner que Pulgar cabeceó desviado.

El segundo tiempo seguía el mismo guion, hasta que una jugada puntual metió a Flamengo en una final que parecía escapársele. Tras un lateral, Marquinhos cruzó a De Ascarreta dentro del área; hubo un golpe, leve, que el uruguayo exageró en la caída. Convocado por el VAR, el árbitro Ismail Elfath sancionó penal, convertido por Jorginho con un toque que resumió la clase y serenidad de toda su carrera.

Luis Enrique da indicaciones; el técnico español le dio a PSG lo que le faltaba: tres títulos internacionales Hussein Sayed� - AP�

PSG subió el ritmo y por momentos acorraló a Flamengo, el gol parecía estar al caer, pero le faltó claridad en los últimos 25 metros. Había entrado Barcolá para desnivelar con su gambeta y para los últimos 15 minutos se agregó Dembélé. Flamengo parecía agotado, pero tomó impulso con los cambios, con los ingresos de Pedro, Everton, Saúl y De la Cruz.

Las últimas embestidas fueron de PSG, con Dembélé fallando un par de remates, todo un anticipo de lo que sería la definición por penales, en la que para el campeón acertaron Vitinha y Nuno Mendes. Sexto título en 2025 para PSG, que en agosto también obtuvo por la vía de los penales la Supercopa de Europa ante Tottenham. Por años considerado como un equipo para el consumo interno de Francia, PSG se expande internacionalmente. Para eso hace falta más de un recurso, algunos inesperados, como el arquero de melena rubia recogida en la nuca con una colita, de 26 años y apellido Safonov.