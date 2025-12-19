En qué canal pasan Bologna vs. Inter por las semifinales de la Supercopa de Italia 2025 hoy

Este viernes, desde las 16 (horario argentino), Bologna e Inter de Milán se enfrentan en el marco de una de las semifinales de la Supercopa de Italia 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Daniele Chiffi, se disputa en el estadio de la Universidad Rey Saúd de Riad, Arabia Saudita, y se puede ver en vivo por TV a través de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Rossoblú accedió a este certamen tras ganar la Copa Italia 2024-2025, certamen en el que derrotó en la final a Milan, por la mínima diferencia, con un gol del suizo Dan Ndoye. En el plantel están los argentinos Benjamín Domínguez y Santiago Castro, aunque el ex Gimnasia de La Plata perdió terreno en la consideración del DT Vincenzo Italiano en los últimos meses: jugó apenas ocho partidos en lo que va de la temporada -solo tres de ellos como titular-.

El Nerazzurri, por su parte, fue subcampeón de la Serie A 2024-2025. Terminó apenas a un punto del campeón, Napoli, con 81 unidades y un saldo de 24 partidos ganados, nueve empatados y cinco perdidos. El capitán y la gran figura del equipo es, desde hace varios años, Lautaro Martínez. El ‘Toro’, sin embargo, no sería titular en el encuentro de este viernes.

Inter de Milán quiere meterse en la final de la Supercopa de Italia; ya espera Napoli, que venció a Milan Antonio Calanni - AP

Bologna vs. Inter de Milán: cómo ver online

El encuentro se disputa este viernes en Arabia Saudita y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter de Milán corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final de la Supercopa de Italia 2025, en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.77 contra los 4.93 que se repagan por un hipotético triunfo de Bologna. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.95.

Las casas de apuestas ponen a Inter de Milán como favorito al triunfo en el duelo ante Bologna Patrick Post - AP

Posibles formaciones