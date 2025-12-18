Qatar 2022: la canción oficial del Mundial que no se escuchó en la Argentina y presagió el título de Messi

El contenido abstracto de la poesía musical permite interpretaciones libres. Por momentos o estados de ánimo. Esa es una aclaración que siempre debe tenerse en cuenta. Durante todo el recorrido rumbo a Qatar 2022 se hicieron búsquedas sobre señales y presagios que pudieran conducir a una coronación argentina. Se revisaron datos, coincidencias, historias similares en los Mundiales de 1978 y 1986. Todo tipo de referencias se exploraron para intentar conectar el presente de Lionel Messi con aquellos pasados gloriosos . De un modo gracioso y hasta exagerado, fueron mecanismos para encontrar seguridad en medio de la ansiedad y la incertidumbre que se vivió durante toda la Copa del Mundo.

Hubo, sin embargo, una canción que pasó casi inadvertida y que en el contenido de su lírica permite vincular varios pasajes con los sentimientos que Lionel Messi atravesó en su carrera. ¿Cómo se pasó por alto? Tal vez porque pese a que formó parte de las piezas oficiales que se utilizaron en Doha, no se escuchaba en las transmisiones de TV en nuestro país.

DJ Tiesto TOMAS CUESTA

La canción “The Business”, de Tiësto, era lo último que sonaba en todos los estadios en Doha antes de cada partido. Justo antes del puntapié inicial.

Esconde frases que podrían encajar en el desafío al que se enfrentaron varios jugadores en el último Mundial, pero si se presta atención a los detalles, curiosa y específicamente parecen coincidir con Messi. La canción comienza diciendo: “Ya hemos tenido un millón de noches como esta. Te doy una más para conseguirlo” .

La canción en la final del Mundial

Presente en la ceremonia inaugural del torneo, DJ Tiësto recibió críticas por aceptar el trabajo cuando muchos artistas se habían negado, para protestar por el accionar del gobierno qatarí, denunciado por violaciones a los derechos humanos y los duros convenios laborales.

Entre los cantantes que supuestamente rechazaron ofertas de la organización estuvieron Shakira, Dua Lipa, Rod Stewart y J Balvin, entre otros.

Stewart lo reconoció oficialmente. Hasta comentó que le ofrecieron una fortuna para presentarse en la ceremonia inaugural. “¿Un millón de dólares?“, le preguntó un periodista. Y contestó: ”Mucho más. Pero lo rechacé. No hubiera sido correcto ir.

Dua Lipa con la camiseta de las tres estrellas de la Argentina; hay versiones que dicen que estuvo cerca de ser una de las voces oficiales en la banda musical de Qatar 2022, pero ella lo desmintió ALEJANDRO PAGNI - AFP

En el caso de Dua Lipa, desmintió negociaciones, pero no por eso dejó de ser crítica con las autoridades qataríes: “Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural -dijo unos meses antes del torneo-. No voy a presentarme. No he tenido negociaciones. Animaré a Inglaterra desde lejos y deseo visitar Qatar cuando haya cumplido con todos lo que prometió respecto de los derechos humanos cuando le asignaron la organización del Mundial”.

Maluma, que llegó a anunciar que iba a participar de los shows en la Copa del Mundo 2022, se retiró a último momento luego de una polémica con la comunidad LGTBIQ+.

El agradecimiento de la FIFA para con Tiësto quedó en evidencia cuando se realizó este año el Mundial de Clubes en los Estados Unidos, en los que la canción también se escuchó justo antes del comienzo de cada encuentro.

The Bussines, en la final de Qatar 2022

Melodías de pandemia

Creada en 2020, en medio de la pandemia, la letra de The Bussines no tiene nada que ver con el fútbol y sólo el autor conoce su real motivación. En Qatar, esa canción pareció ajustarse al momento culminante de la carrera de Messi, después de tanto sufrimiento con la selección. “Mis amigos me dicen que deje esto”, “Mamá, por favor, no te preocupes. Estoy por dejar que mi corazón hable por mí”, “Es una noche más para conseguirlo”, son algunos de los pasajes.

Lionel Messi en acción en la final entre Argentina y Francia el 18 de diciembre de 2022 Aníbal Greco - La Nación

En el final, el mensaje es más esperanzador. “Los sueños que tenemos nunca desaparecen. No podemos dejarlos. Y no hay otro día más para hacerlo. Así que pongamos las manos en este asunto”.

Fue la última canción que se escuchó en el estadio Lusail el 18 de diciembre de 2022, antes de la final entre la Argentina y Francia, de la que este viernes se cumplen tres años.

