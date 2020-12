Bielsa quiso reconocer el trabajo del personal de Leeds con el sorteo de un automóvil Fuente: AFP

Un Marcelo Bielsa combativo, desafiante con la prensa para defender sus convicciones futbolísticas, se explayó durante 44 minutos en la última conferencia ante los medios. La goleada 6-2 sufrida por Leeds ante Manchester United desató una ola de cuestionamientos a su equipo, tildado de ingenuo y sometido a la burla, en referencia a que su juego divertido y alegre lo es en mayor medida para los rivales.

El Loco hasta insinuó la existencia de una campaña de desestabilización desde algunos sectores, que intentan hacerle creer a su plantel que Leeds debe cambiar el estilo para no exponerse tanto en defensa y así evitar ser el equipo que más goles (30) recibió en las 14 fechas disputadas por la Premier League.

"Lo que realmente sucedió en el partido no tiene nada que ver con lo que se dice en la prensa. La producción ofensiva de ambos equipos fue bastante similar. Creamos 11 oportunidades de gol y marcamos dos. Manchester generó ocho ocasiones y anotó seis. Los antecedentes indicaban que ellos necesitaban 14 oportunidades para marcar seis goles y nosotros 13 para hacer dos. Los errores de Manchester en defensa fueron similares o iguales a los que cometió el Leeds", expresó Bielsa, que se apoyó en una carpeta con anotaciones.

A modo de autocrítica, Bielsa expuso con qué lo sorprendió Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del United: "Los jugadores más desequilibrantes del rival fueron sus dos volantes centrales, el N° 17 (Fred) y el N° 39 (McTominay). No fueron Bruno Fernándes, Rashford o James. El técnico de Manchester fue superior a mí en la manera que imaginó el partido. No pensé que la clave estaría en los dos mediocampistas centrales. Si se mira el partido en detalle, se advertirá que el desequilibrio proviene de esos dos futbolistas".

"Decir que pongo el estilo por encima del resultado es otra forma de ridiculizarme"

Leeds disputará el domingo, a las 9 de la Argentina, un encuentro muy importante frente a Burnley, rival directo en la misión de mantener la categoría. El conjunto de Bielsa se ubica 14°, a siete puntos del primer equipo que está descendiendo (Fulham). Burnley, que viene de superar 2-1 a Wolverhampton, está 16°, a tres unidades de la zona roja.

Esta actualidad futbolística, tensa y abierta a futuros capítulos, se combina con las Fiestas, período en el que salen a la luz otro tipo de gestos. Patrick Bamford, goleador de Leeds, con 9 tantos, en el podcast oficial del club manifestó que en el plantel "hay un ambiente muy positivo" y que se recobró la tranquilidad tras los días agitados por la goleada en Old Trafford. "Nos sentimos muy cómodos en la Premier League. Tuvimos un buen comienzo, sufrimos altibajos, pero demostramos que somos competitivos", expresó el delantero, contratado desde Middlesbrough cuando Bielsa asumió en Leeds, en agosto de 2018.

"Hay un intento de desestabilizar nuestro estilo de juego"

En la charla, Bamford reveló una iniciativa de Bielsa en reconocimiento al trabajo anónimo del personal que posibilita el funcionamiento de varias áreas del club: "Marcelo quiere que todos se sientan incluidos en el proyecto. Y para que se sientan valorados, repartió números para sortear un auto entre la gente que trabaja en la cocina, en las oficinas, en el mantenimiento del predio y de las canchas. El plantel y el cuerpo técnico quedamos al margen".

El atacante dijo que no recordaba si el auto era "un Volkswagen Golf o un Fiat" y que supone que lo compró el propio Bielsa para sortearlo. "Detrás del equipo hay mucha gente desconocida que trabaja y ayuda para conseguir los objetivos. El técnico quiere que ellos se sientan parte con este reconocimiento", agregó Bamford.

Bamford, el goleador del equipo de Bielsa Crédito: DPA

En julio, luego se ser campeón de la Championship y obtener el ascenso, Bielsa había hecho una mención especial del personal del club. Su gratitud empezó con la cocinera Vela, que periódicamente le acercaba un menú a su casa: "Vela es una mujer extraordinaria. En todos estos meses de cuarentena, mi esposa no pudo estar conmigo. Yo vivo solo y Vela, una vez por semana, me dejaba en la puerta de mi casa un recipiente con sopas exquisitas. Esos aportes transmiten una energía que no tiene que ver con lo nutritivo, sino con lo afectivo y emocional. Revelo esta anécdota de Vela, que no correspondería porque es algo privado, pero de cada persona que nos acompañó puedo contar episodios como este de Vela".

Al Leeds de Bielsa le esperan dos partidos contra rivales directos para mantenerse en la Premier League: Burnley y West Bromwich Albion Fuente: AFP

En aquella ocasión, el entrenador rosarino continuó enumerando a otros miembros del staff: "Podría hablar de quienes trabajan con Vela en la cocina, a los nutricionistas. A la gente de seguridad, los que mantuvieron los lugares inmaculados en tiempos en los que la limpieza es sinónimo de salud. Todos los aportes del club a nivel humano fueron inmejorables. Hay personas anónimas como Rob, Richie, fisioterapeutas, kinesiólogos; Adams, de la Academia. Los jardineros, que son artesanos en el cuidado de los campos. El chofer que nos lleva al estadio para los partidos siempre tenía alguna forma de acercarse a mí, con un regalo, con algún caramelo".

De ese espíritu colectivo necesitará nutrirse Leeds para salir del revolcón que le provocó Manchester United. Con apenas dos días de diferencia (27 y 29 de diciembre), le esperan dos partidos contra adversarios que pelean para salir de los últimos puestos: Burnley y West Browmich Albion. Y para empezar el 2021, el 2 de enero, una visita al Tottenham de José Mourinho.

