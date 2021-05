Marcelo Bielsa y una campaña como para justificar lo caro que le sale a Leeds: tiene uno de los cuatro contratos más altos de la Premier League

Hace rato que Leeds dejó de hacer los cálculos que normalmente ocupan a un recién ascendido a la Premier League: cuántos puntos hacen falta para mantenerse en la primera categoría. Sus cuentas se orientaron hacia el objetivo más ambicioso de establecerse en la mitad superior de la tabla de posiciones, donde se dirimen los cupos clasificatorios para las copas europeas.

A dos fechas del final, tras golear por 4-0 como visitante a Burnley, el equipo de Marcelo Bielsa se ubica décimo y mantiene posibilidades matemáticas de entrar en la Europa League, señal de una campaña que despierta varios elogios en el ambiente futbolístico inglés. Leeds es el mejor ascendido de la última década. En esta temporada descenderán West Bromwich Albion y Fulham, dos equipos que acompañaron a Leeds desde la Championship hace menos de un año.

Con un partido más, Leeds está a tres puntos de Tottenham, el último conjunto que está clasificándose para la Europa League. También tiene por delante a Arsenal y Everton. Le resta enfrentarse con Southampton (el martes) y West Bromwich (el domingo). No depende de sí, pero lo que ya nadie le quita es el reconocimiento por lo hecho en su regreso a la Premier tras 16 años.

Compacto de la goleada a Burnley

Bielsa nunca se fijó un objetivo en cuanto a la ubicación final; siempre su prioridad fue obtener el máximo rendimiento en el partido más inmediato, sin importar lo que se había dejado atrás. Nunca hubo espacio para el conformismo anticipado. “No descender no era nuestro objetivo. Era una de las posibilidades que debíamos evitar. Y después, cada partido es una obligación para competir en el máximo nivel. No es sólo la posición en la tabla o lo que se persigue lo que potencia a un equipo, sino el orgullo que significa afrontar un partido de alta competencia y superarlo. Siempre estamos obligados a entregar lo máximo de lo que seamos capaces”, expresó el entrenador en las últimas semanas.

También se resistió a ir haciendo los balances parciales que le pedía la prensa: “Entiendo que hay una valoración de la campaña, pero la actualidad tiene mucha influencia en las conclusiones. Veremos cómo jugamos los tres partidos que quedan. No es lo mismo ser novenos ganando puntos de casualidad que terminar dentro de los 10 primeros produciendo fútbol”, había dicho en la conferencia previa al enfrentamiento con Burnley.

Rodrigo Moreno convierte uno de sus goles en el 4-0 a Burnley

El 4-0 a Burnley se dio con goles de Mateusz Klich, Jack Harrison y Rodrigo Moreno en dos ocasiones. Leeds fue efectivo por medio del juego asociado y también de contraataque, cuando el rival se vio obligado a arriesgar y dejó espacios. Conquistó 18 de los últimos 27 puntos, en uno de los tramos más duros del torneo, ante cuatro rivales del Big Six: triunfos sobre Manchester City y Tottenham y empates frente a Liverpool y Manchester United. Estos resultados también son un indicativo de la evolución del equipo, que en la primera rueda había sido goleado por el United y Tottenham, y había perdido ante Liverpool en el debut.

Asegurada la satisfacción deportiva, en Leeds la expectativa está puesta en la renovación del contrato de Bielsa. Las negociaciones se mantienen en la senda que LA NACION adelantó el 10 de abril: están cerca de llegar a un acuerdo. El club le ofreció un vínculo por dos años más, pero el rosarino siempre prefirió firmar por una temporada, desde que llegó, a mediados de 2018.

Para Leeds representa un esfuerzo económico retener a Bielsa. Hace unos días, el diario La Repubblica, de Italia, reflejó una declaración del presidente Andrea Radrizzani: “Bielsa es muy bueno, pero también lo es cobrando. Su salario está entre los cuatro mejores de la Premier, pero él merece todo ese dinero por la manera en que transforma la cultura del club y el valor agregado que le da”. Extraoficialmente, el último contrato de Bielsa fue por alrededor de seis millones de libras (8,5 millones de dólares) por año, por debajo solamente de las remuneraciones de Pep Guardiola (Manchester City), José Mourinho (mientras estuvo en Tottenham), Jürgen Klopp (Liverpool) y Carlo Ancelotti (Everton).

Puro festejo entre los jugadores de Leeds, que están completando una temporada muy meritoria GARETH COPLEY - POOL

Futbolísticamente, dio frutos la mixtura entre el plantel que consiguió el ascenso y las incorporaciones, como el extremo brasileño Raphinha (seis goles y ocho asistencias), los zagueros Diego Llorente y Robin Koch y el centrodelantero Rodrigo Moreno, que a pesar de la poca continuidad por las lesiones anotó seis tantos.

Bielsa no quiere entregar muchas pistas sobre su futuro y se remite al final de la temporada para tomar una decisión. Pero dio un adelanto de su receta para la próxima: “Una forma de crecer es estar en condiciones de repetir lo que se hizo anteriormente. El desarrollo de un equipo se basa en eso. Lo que yo aprendí a resolver, lo conservo como un activo del equipo. Si uno lo logra, eso opera como un escalón para intentar mejorar. Es más difícil conservar lo conseguido y crecer que lograr el crecimiento inicial que tuvo Leeds este año”.