Marcelo Gallardo autocrítico: las disculpas al hincha de River y “los huevos” que hay que tener para salir adelante

La histórica caída de River ante Riestra en el Monumental por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, expuso a Marcelo Gallardo en conferencia de prensa con muchísima autocritica. Además, les ofreció las disculpas a la gente en un día muy especial y sus fuerzas para cambiarle el rumbo a este momento negativo: “lejos estoy de claudicar”.

Ante la consulta de los cuatro partidos consecutivos con derrota, el entrenador del Millonario le pidió perdón a los fanáticos de River: “Lo primero que voy a expresar es pedirle disculpas a nuestros hinchas porque no estamos en un buen momento en esta corta semana cuatro partidos con resultados negativos, Merecen una disculpa, no era el momento en el que queríamos estar y en el día del hincha no pudimos dar vuelta la página y regalarles una victoria”.

Luego se refirió al partido de este domingo, en el que vio que fueron protagonistas, pero no pudieron demostrarlo en el resultado: “Estamos sufriendo las pocas llegadas que nos generan, hoy fue así. Estamos en un momento negativo en esa secuencia defensiva y se nos hace difícil, hoy se nos hizo difícil con el control del juego, pero si ese control no lo marcas, no sirve. Hay que hacerse cargo del momento, se resiliente y esperar reacciones”.

Este domingo, el entrenador esperaba que se trate de la recuperación del equipo, pero no lo lograron. Será el próximo jueves ante Racing por la Copa Argentina el momento para despegar: “Para nosotros era una semana post eliminación de copa y con una semana importante para dar vuelta la página. Hoy claudicamos y ahora tenemos el partido de Racing para hacernos cargo de lo que nos viene pasando. Tenemos que tener una reacción distinta que involucra a todos y ver el partido del jueves con una decisión distinta porque de este modo no nos alcanza”.

Desde el inicio de la temporada y también desde el arranque de este semestre, Gallardo no encuentra el equipo y sobre esa pregunta no dudó en decir que “me hago responsable”. “La situación indica que probamos de diferentes maneras, dimos oportunidades y el equipo no ha fluido hasta ahora, nos cuesta porque es una responsabilidad propia, pero seguiré en la búsqueda, no voy a detenerme, esto me deja enseñanzas, voy a seguir buscando porque lo que menos está en mi cabeza es claudicar, intentaré hasta que encontremos una forma en la que nos sintamos representados, tenemos que salir de esta semana que fue dura. Fallamos como equipo y fallamos de manera individual, debemos aprender de los errores y crecer”, expresó.

Pero en la respuesta continuó: “Soy positivo por naturaleza, intento aprender de los errores, de convencer con el trabajo, de la lógica que el fútbol te presenta estas dificultades, de apretar los dientes, de arrastrarte con eso y cuando estás mal tenés que tener la personalidad, la templanza y los huevos necesarios para salir. El fútbol es así“.

En línea a su autocrítica, agregó: “Es un equipo en construcción porque hubo mucho recambio en este semestres, algunos vienen y funcionan otros tienen otros tiempos. Los que funcionan bien atraen. Hoy no tenemos individualidades que atraigan, hoy estamos en cinco puntos, si estuvieran en siete u ocho puntos, los nuevos van todos para adelante. esto también es un problema mío. Intento hacerlo y eso no me lo reprocho, pero me hago cargo de no encontrarlo hasta ahora”.

Gallardo se hizo cargo de sus errores, pero una de las preguntas fue si los jugadores también se hacen cargo. “No es mi forma expresarle culpa a los futbolistas, la autocritica la hago y me hago cargo. Después, puertas adentro se habla y se intenta corregir, se estimula y se trabaja. estamos en un club con una exigencia máxima, entonces nos involucra a todos a estar en un estadío a tope, después hay momentos en el que puede haber jugadores con más confianza o menos. Tenemos que intentar acompañarlos a aquellos que tienen el deseo de salir de este momentos, no concibo otra forma que cuando estás en las malas se salga individualmente”.

El próximo jueves River se medirá en Rosario contra Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. La situación de Maximiliano Salas sobre ejecutar la cláusula de rescisión derivó en un problema entre dirigentes de ambas instituciones. Sin embargo, Gallardo se mostró ajeno a eso y el partido lo afrontará de otra manera: “Imagino una final que tenemos que jugar, no por lo que haya pasado, sino por lo que representa el partido, nos vamos a preparara así, tenemos que limpiar la frustración de hoy, aquellos que estén bien, con esa necesidad de salir y darle una alegría a la gente”.

Marcelo Gallardo fue muy ovacionado por los hinchas de River y expresó su gratitud por eso: “Soy muy agradecido del cariño de la gente y más en estos momentos adversos, me genera una mayor fuerza para intentar devolver desde mi lugar un equipo que los represente, por ahora no se los pude dar, pero lejos estoy de claudicar y en mi sentir no lo voy a hacer. Lo voy a hacer, a veces lleva más tiempo y hay que atravesar estos momentos. Al fútbol se juega con pasión. Estoy lejos de no tener esa fuerza que me caracteriza para devolverle el cariño a la gente con un equipo que los represente. Lo voy a hacer”.