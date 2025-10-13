Marcelo Gallardo: El momento más “no reconocible” y lo que sintió con los insultos y silbidos de los hinchas de River

River atraviesa un mal presente en este semestre y la derrota de este domingo frente a Sarmiento (0-1) por la fecha 12 del Clausura significó la sexta en los últimos siete encuentros del equipo. Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y volvió a hacerse responsable del momento de su equipo. Además, se refirió a los abucheos e insultos de la gente.

En las últimas semanas, el Millonario sólo derrotó a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina. Antes, cayó ante Palmeiras en dos ocasiones y fue eliminado de la Copa Libertadores. Además, suma cuatro caídas en fila en el Clausura. Sobre cómo se sale de este momento, fue claro: “Tuvimos momentos buenos en los últimos partidos, pero por diferentes motivos nos los pudimos sostener o por una equivocación, expulsión, errores propios. Es verdad que no es el mejor momento, reconocerlo no está mal, es evidente, tal vez es hasta el momento más no reconocible con lo que uno pretende”.

El DT explicó: “En esa adversidad en la que estamos hay que hacerse responsable y seguir. No tengo mucho más para decir, tengo que afrontar con dignidad, asumir la responsabilidad de estos malos resultados y seguir intentado, porque si bien no estamos bien, los objetivos siguen al alcance. Vamos a tener que hacer mérito, tenemos dos partidos de la Copa Argentina, el torneo que está en la pelea y el partido con Boca. Desde mi lugar me responsabilizo de la situación. Hasta no determinar las falencias, seguiré intentando, no hay excusas”.

La decepción de los jugadores de River tras caer ante Sarmiento en el Monumental Gonzalo Colini - La Nación

Sobre la consulta de tener esperanza de ver un equipo representativo, el entrenador expresó: “Yo he vivido muchas como estas. No nací ganando, me he criado a base de adversidades, tengo muchas vivencias y experiencias como para tener argumentos. Sé que el impacto que tiene perder partidos como éste es muchísimo, impacta fuerte, sobre todo cuando tenés que sentir representación. Dignamente vengo a asumir la responsabilidad, el momento es jodido, pero que no tenga que mostrar argumentos para tener esperanza, ahí no comparto”.

Está claro que, por números y títulos (ninguno todavía en casi 14 meses de gestión), el segundo ciclo de Gallardo no es bueno, pero no quiso compararlo con su primera etapa en el club y habló de sus metas: “Sí, me pongo objetivos todo el tiempo. No vengo a vivir gratis acá. Haber vivido lo que vivimos me identifica con la gente, pero no vivo del pasado. Podía haber vivido el pasado quedándome en mi casa, pero me gustan los desafíos. Mi desafío es permanente, los objetivos me alimentan y esta adversidad futbolística no me va a hacer claudicar. Reconozco que no estamos bien y hay que seguir. Si tenemos los argumentos hay que mostrarlos y veremos cómo seguimos de acá a fin de temporada”.

"NO VINE A VIVIR DEL PASADO. ME GUSTAN LOS DESAFÍOS"



Marcelo Gallardo dejó en claro su visión del momento de River y los objetivos que se plantea en adelante.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/JbznOtDwBU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 13, 2025

Una de las consultas tuvo que ver con la ingenuidad del equipo a la hora de recibir goles. Un ejemplo claro fue el tanto que recibió este domingo con el blooper de Armani. Sobre esto, explicó que, a pesar de los errores, tampoco están teniendo mucha suerte: “Los goles que recibimos, algunos se podrían haber evitado, pero se siguen cometiendo errores que a veces pasan. Esto es fútbol y hay que aprender de los errores. Tampoco estamos ligando mucho y tenemos que ser consciente de lo que se está atravesando y tenemos tener la fuerza”.

La última respuesta del entrenador de River tuvo que ver con el enojo de los hinchas que reprobaron la actuación del equipo, silbaron a los jugadores y cantaron pidiendo un poco más de actitud. Sobre lo sucedido, Gallardo no cuestionó esa actitud: “Sí, lo entiendo, yo nací en este club. No hay forma de hacer ningún reproche al hincha. Nos acompañaron en este tiempo donde no se consiguieron resultados y nos apoyó, alentó, llena la cancha todos los partidos y también exige, y está bien que suceda, es parte de este club”.

“Nosotros tenemos que devolverle ese apoyo, confianza y tener la capacidad de revertir esta situación. es más, les agradezco, en el fútbol estas cosas pasan, hoy estamos en la mala y hay que bancar lo que sea necesario, y sé que lo van a hacer”, cerró.