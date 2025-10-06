Marcelo Gallardo explicó por qué no hay que “levantar la voz” sobre los arbitrajes y pidió “inteligencia” a sus jugadores

River cayó ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en el partido que cerró la jornada del domingo del Torneo Clausura 2025. Tras la derrota, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y se mostró satisfecho por lo hecho por su equipo, que compitió hasta la expulsión de Juan Portillo. Luego, habló del arbitraje, pero del sistema al que hay que adaptarse. Luego, remarcó que sus futbolistas tienen que ser más inteligentes en algunos momentos durante los partidos.

A pesar de tener cinco caídas en los últimos seis partidos, el entrenador del Millonario marcó la importancia de la victoria ante Racing y rescató lo positivo sobre la caída ante Central: “De la postura estuvimos bien, estuvimos bien parados, nos pusimos en ventaja y estábamos bien, creo, que en el mejor momento de los últimos tiempos. Vinimos a jugar decididos y estuvimos en el partido hasta la expulsión, que nos condicionó. Así es difícil, tenemos que ser más inteligentes, pero en general, con 10, el equipo demostró actitud de ir a buscarlo y no le puedo reprochar nada desde ese lugar”.

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa Luciano Bisbal - Getty Images South America

Al ser consultado sobre el arbitraje y su reacción sobre lo poco que adicionó Yael Falcón Pérez, explicó que actualmente es preferible no referirse a los arbitrajes: “No voy a hablar puntualmente del arbitraje de esta noche, no voy a ser yo el único que hable porque te quedás muy solo en todo esto, prefiero ser cauto con el tema, sobre todo hay que adaptarse al sistema, porque nos pasa a todos. Muchos callan, unos levantan la voz, pero el sistema es así. Hay que adaptarse, callarse, porque el que habla a veces es sancionado, pero no es solamente por un partido, a veces los árbitros se equivocan para vos y otra vez para otros, pero todo el mundo sospecha de todo, y no queremos eso. Seguiré enfocado en el equipo, que es lo que más me interesa. Desde el jueves dimos un paso adelante. Me quedo con lo positivo, más allá de lo negativo que sucedió hoy”.

Tras la expulsión de Portillo y el final del primer tiempo, Gallardo explicó qué les dijo a los jugadores en el entretiempo con el fin de que afronten lo que faltaba con tranquilidad. Además, agregó que debe haber mayor inteligencia en ciertas situaciones de juego: “Traté de llevar calma. Es difícil porque las pulsaciones van a mil. Cuando sentís que te puede desacomodar, eso genera impotencia, entonces hay que calmar, hay que ser inteligentes, saber que es difícil tener templanza para no pasarse de rosca y que no te saquen las incomodidades que van surgiendo. Les pedí que estén tranquilos porque ya habíamos sido perjudicados, no en la expulsión, sino cómo se daba el juego, y con un hombre menos no teníamos que volvernos locos. Hay que hablar, ser inteligentes. Nos viene pasando seguido, es incómodo tener que jugar con un hombre de menos, y bueno, eso hace que suframos las consecuencias”.

"NO VOY A SER YO EL ÚNICO QUE SIEMPRE HABLE. TE QUEDAS MUY SOLO... NO TE QUEDA OTRA QUE ADAPTARTE AL SISTEMA, CALLARSE, PORQUE EL QUE HABLA ES SANCIONADO"



💣 Gallardo fue consultado sobre el arbitraje de Falcón Pérez y fue DURÍSIMA



📺 #ESPNFútbol1 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Cr2bC6l3SJ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2025

La salida de Acuña en el entretiempo no fue puntualmente por su amonestación. Pero habló del temperamento del jugador: “Es un jugador con experiencia, también puede sufrir estas consecuencias, es parte de su impronta, su mentalidad y tiene que entender que en el fútbol argentino tiene que medirse porque te van a buscar y se generan estas situaciones. Tiene un recorrido importante. El cambio fue porque en la jugada previa a la primera amarilla de Portillo tuvo un golpe y no pudo seguir”.

River deberá afrontar el próximo partido con seis ausencias por la fecha FIFA. Ellos son Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lautaro Rivero por la Argentina, Kevin Castaño y Juanfer Quintero, en Colombia, y Matías Galarza, en Paraguay. Además, claro, de la baja por expulsión de Portillo. Sobre esto, respondió sobre cómo lo perjudica de cara al choque ante Sarmiento el próximo domingo: “El calendario estaba así de antemano. Jugaremos con un plantel diezmado por las ausencias de los jugadores de la selección y por expulsiones o lesiones”. Luego, respondió sobre el regreso al gol de Miguel Borja: ”Bienvenido que haya marcado nuevamente para que le dé confianza”.

Los más jóvenes le dan frescura al Millonario. Ante Central entraron Lencina y Dadín, y sobre ellos comentó: “Están para seguir creciendo, van aportando cosas día a día”. Sobre Lautaro Rivero, mostró su alegría por el llamado de Scaloni: “Se ganó su lugar, fue convocado a la selección. Cuando volví estaba a préstamo, esas cosas en River suelen pasar, y cuando hay futbolistas que son cedidos a préstamo y muestran que pueden crecer dentro del espacio donde van a probarse para consolidarse como futbolistas y se los observa, se analiza cómo se van desarrollando y en base a eso, si está a préstamo y puede venir, se lo rescata, que es lo que pasó con Lautaro. Cuando vuelven con buenas prestaciones y se sienten que pueden aportar, jugará en el equipo. Y nos pone contento su llamado a la selección”, cerró.