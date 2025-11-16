Marcelo Gallardo se cruzó con un periodista, aclaró por qué no jugó Enzo Pérez y no quiso responder sobre la copa

River empató contra Vélez 0 a 0 en la fecha 16 del Torneo Clausura. de este modo terminó sexto en la zona B del campeonato y quedó en el cuarto lugar de la tabla general. Por este motivo, la clasificación a la Copa Libertadores 2026 deberá esperar. Sólo podría clasificarse si es campeón o si ganan el título Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors y -en ese caso- iría al Repechaje. En este escenario, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa. Luego de su silencio tras la caída en el superclásico, el DT respondió a las preguntas. Le quitó importancia a los rumores sobre una pelea con Enzo Pérez y repitió que no claudicará. Además, tuvo un fuerte cruce con un periodista partidario cuando puso en dudas su autoexigencia.

El escenario futbolístico de River no es bueno y el entrenador de River hizo el balance de lo que atraviesa el equipo: “En los últimos 60 días nos está costando todo y, en ese contexto, no fluye con naturalidad... Todo cuesta más, pero tenemos que seguir intentando: no le veo otra salida, me parece que en algún momento se va a dar vuelta, no va a durar para siempre. Pero estamos atravesando este momento, que también pueden traer un montón de cosas. Hay que recuperar la memoria perdida y volver a intentar para ver si estamos en condiciones de llegar al final ahora que empieza un nuevo torneo en esta definición de playoffs. Tenemos que demostrar argumentos”.

Marcelo Gallardo y su saludo con los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto Marcos Brindicci - LA NACION

Enzo Pérez volvió a la titularidad ante Vélez y durante algunas semanas se habló de un conflicto entre el futbolista y Marcelo Gallardo. El DT se encargó de explicar la decisión de por qué no estuvo jugando tanto el volante como Miguel Borja y Paulo Díaz, que ante Vélez ni siquiera estuvieron concentrados: “Todas decisiones técnicas. Enzo no jugó los últimos partidos, le costó volver de la lesión con Palmeiras, elegí a Portillo en esa posición, pero hoy le tocó estar. No hay nada raro, de todo lo que se dice y se escucha, está de más que me ponga a analizar eso”.

En la previa del duelo en Liniers, Enzo Pérez también le restó importancia a lo que se dijo: “La explicación es fácil, el entrenador ve a un compañero mejor que yo, eso sí. Obviamente que se especulan un montón de cosas. Yo respeto todas las decisiones, estando afuera o adentro, en este momento me tocó estar afuera, pero sumé como capitán de River. Yo con Marcelo (Gallardo) ya saben la relación que tengo hace 7 u 8 años, cuando la situación no es buena se inventan muchas situaciones. Se dijo de que estábamos peleados hasta que iba a ser parte de su cuerpo técnico cuando me retire. Esas cosas las dejo de lado”, expresó.

Una de las cosas que más le cuesta a Gallardo en estos últimos meses es sostener un equipo titular y contó cómo se maneja ante esa situación: “Es parte del trabajo, de las decisiones que hay que tomar y situaciones que se presentan. Hoy fue un partido con una formación que tuve que completar con muchos chicos por no tener muchos jugadores disponibles. Y hoy se nos volvió a lesionar otro jugador (por Bustos) y a todo eso hay que ponerle el pecho, hay que asimilarlo y aceptarlo hace tiempo, hay que cambiarlo y sin la quietud. Tengo que seguir con la cabeza serena porque hay que poner y sacar jugadores. Debemos tener una cuota de coraje para salir de este momento y un partido lo puede cambiar todo, que nos dé frescura, podríamos agarrarnos de eso y sacar esto adelante”.

Sobre el final de la conferencia interrumpió una pregunta y fue directo: “Si yo no hablo es porque estamos en un momento en el que seguimos buscándole la vuelta, ya dije que no voy a claudicar, mentiras tanto hay que aguantar: el que esté débil para afrontar esa situación, que no esté, yo voy a estar y voy a seguir insistiendo”. Además, prefirió no responder sobre la supuesta no clasificación de River a la próxima Copa Libertadores, teniendo en cuenta que en estos momentos deberá consagrarse campeón del Clausura y en caso de que esto no suceda esperar que Rosario Central, Boca o Argentinos ganen el torneo para poder jugar el repechaje: “Te la voy a contestar cuando esto termine. Todavía no terminó. La voy a responder cuando tengamos todas las cartas arriba de la mesa”.

Y fue en la última pregunta de la charla con los periodistas en la que el DT respondió con mucho enojo. La consulta de Jorge Mannino, del medio River Monumental, tuvo que ver sobre si en este ciclo tiene la misma autoexigencia que en sus primeros ocho años en el club. Su respuesta fue terminante: “¿De verdad me preguntas eso? vos crees que no tengo la misma autoexigencia?”, comenzó en su respuesta. Luego, el periodista le agregó que no lo ve en base al rendimiento del equipo, pero Gallardo fue más al frente: “Del funcionamiento del equipo me hago cargo, nunca dije lo contrario, nunca dije nada fuera de la realidad. No me vas venir a decir a mí si yo soy más autoexigente conmigo porque eso ya es querer generar una duda y no te lo voy a permitir, porque sé lo profesional que soy y la exigencia que tengo conmigo y para este club. El compromiso conmigo y con la institución. Si vos querés analizar el resultado, eso es negativo y yo lo asumo, pero no quiere decir que yo no me exija, no me preocupe, y no te lo voy a permitir porque es mi profesión. Acepto que digas que somos un desastre, pero que tengo menos autoexigencia, no”, culminó.