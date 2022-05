Marcelo Gallardo, tras la eliminación de River ante Tigre: “No sentimos que el rival nos haya superado, pero no tuvimos la mejor noche”

El rostro de Marcelo Gallardo evidenciaba la incomodidad de enfrentar a los medios luego de una derrota y una eliminación inesperadas. El 2 a 1 de Tigre sobre River en el Monumental, y su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga son un golpe anímico del cual el conjunto Millonario debe reponerse lo más rápido posible.

Sin embargo, con el correr de las preguntas se fue soltando. Y el Muñeco dejó varios conceptos interesantes. Sobre todo en lo referido al elogio del rival y su punto de vista sobre la jugada en la que todo el estadio reclamó un supuesto penal del arquero Marinelli a Palavecino, a cinco minutos del final, ya en desventaja y con River desesperado por llegar al empate. “En el momento pensé que había sido penal, pero después la vi y no fue. Estuvo bien el árbitro en no sancionarlo”, destacó el DT, erradicando de cuajo todo tipo de polémicas.

¿ERA PENAL?



EL reclamo de Marcelo Gallardo y todo River a una de las últimas jugadas vs. Tigre en el Monumental 🤔⚽ #CopadelaLigaxTNTSports 🏆 pic.twitter.com/UjC9L7LtcJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 12, 2022

Se mostró ambiguo Gallardo a la hora de analizar el juego de su equipo: “Tigre hizo un buen partido, aunque no sentimos que el rival nos haya superado. Nosotros no tuvimos la mejor noche. Y, encima, si tenemos errores que nos pueden generar un impacto todo se hace más difícil”.

De inmediato, quiso mirar hacia el futuro: “No hay otra que dar vuelta la página y tratar de ser más regulares en lo que viene, que nos va a dar enseñanzas también”.

Luego sí, se explayó más sobre la tarea del Matador. “Tigre planteó un buen partido. Nos cortaron esas líneas de pase que nos identifica. Fueron muy agresivos en ese robo de pelota. También el gol tempranero les facilitó el juego a ellos, porque encontraban que cada corte les generaba posibilidades de contra. Y eso les dio confianza. Estuvieron bien, hicieron un buen partido. En el segundo tiempo hicieron un enfoque diferente, buscando cortar a nuestros posibles receptores. De hecho el gol nuestro llegó con un remate desde afuera del área. Y cuando empatamos y arrancaba otro partido, llega un error no forzado que nos golpea y a ellos los agranda de nuevo. Emocionalmente nos golpeó el segundo gol de Tigre”.

Más adelante, el Muñeco reconoció: “Siempre es más difícil cuando te tocan las derrotas duras, las que no esperás. Porque llegábamos bien a este partido y no hay excusas. Llegábamos con la ilusión y las ganas de llegar hasta el final en esta etapa del año, que junto con la clasificación a la próxima fase de la Libertadores eran los principales objetivos. Y nos quedamos en la puerta de una posible semifinal. Duele porque realmente no lo esperábamos”.

El entrenador de River también hizo mucho hincapié en lo referido a una actuación distinta a las habituales. “Nos encontramos con una mala noche en general. No pudimos fluir en el juego. No tuvimos buenas actuaciones de funcionamiento en general, las individualidades tampoco estuvieron lúcidas. Y cuando tenés una mala noche, no queda otra que seguir para adelante. Siempre para adelante. Hay que digerir esta derrota amarga, que golpea, pero hay que levantarse. No queda otra que seguir trabajando. No todas las veces podés ganar, a veces te toca perder y hay que seguir. Esto es así”.

La palabra de Enzo Pérez

El otro protagonista que habló con los medios fue Enzo Pérez. El emblema del mediocampo de River lamentó la derrota y la fundamentó, en declaraciones a TNT Sports: “Regalamos 45 minutos. Creo que donde no entramos bien en el partido, no entramos como teníamos que entrar y sabiendo las cosas que nos estábamos jugando. Cuando no estás concentrado o metido en una definición donde si te equivocás, quedás afuera, pasan estas cosas”.

#TNTVAR | Enzo Pérez, capitán de River, tras la eliminación ante Tigre en la #CopadelaLigaxTNTSports 🏆



🗣️"Nos faltó el juego fluido que solemos tener" pic.twitter.com/TFNoNURjCt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 12, 2022

Sobre los aspectos del juego, el mediocampista analizó: “En el segundo tiempo cambiamos la imagen, aunque por ahí nos faltó el juego fluido que nos caracteriza y fue más empuje y caracter. Salvo por el error que cometimos fue todo nuestro. Tuvimos situaciones para empatarlo y luego ganarlo, pero no pudimos. Nos quedamos con las manos vacías, ahora hay que pensar en la Copa Libertadores”.