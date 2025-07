Marcelo Gallardo: un balance positivo en el 0-0 con San Lorenzo y la lesión de Maxi Salas

River empató 0 a 0 con San Lorenzo en el Monumental y de este modo detuvo su racha de dos triunfos seguidos en el inicio del Torneo Clausura. Marcelo Gallardo habló y analizó el partido ante un rival que le cerró bien los caminos a su equipo, no se quiso adelantar al diagnóstico por la lesión de Maxi Salas, que salió a los 19 minutos, se refirió a los pocos goles anotados en esta fecha, y por último reflexionó sobre los 11 años que se cumplieron de su debut como DT del Millonario.

Respecto del empate contra el Ciclón, el entrenador de River explicó a qué clase de rival se enfrentaron: “Duro desde lo físico. Creo que fue un partido donde el que hacía el gol ganaba, porque San Lorenzo es un equipo que físicamente es fuerte. Si bien el partido no tuvo grandes chances se jugó con agresividad, fue cortado entonces no había tiempo para pensar y espacio para jugar. En el análisis vi eso. Fuimos un equipo que adoptó las intenciones de ir, y no estuvimos finos desde el juego, pero no tengo nada para reprocharle al equipo. Cuando no podés jugar como vos querés, lo jugamos, así nos vamos haciendo un equipo duro. Vamos armando un equipo con carácter, que me gusta”.

Salas salió reemplazado a los 19 de la primera etapa y los primeros resultados arrojan un esguince en la rodilla izquierda. Sin embargo, Gallardo eligió la prudencia: “Vamos a ver cuál es el parte médico, esperemos que no sea nada de gravedad, no vamos a anticiparnos. Veremos”.

El planteo que propuso San Lorenzo lo obligó al Millonario al juego por los costados y esto fue lo que explicó el Muñeco sobre esa forma de atacar al rival: “Cuando te cortan el juego por dentro, tenés que ir por los costados. Por ahí nos costó tomar mejores decisiones yendo por afuera, y nos quedamos con poca gente dentro del área para conectar esos centros. Vimos si podíamos insistir con Pity y Juanfer por ese sector y hacia adentro”.

El paraguayo Matías Galarza Fonda firmó esta semana y tuvo su debut como titular. Al respecto, expresó: “Más allá de los tres entrenamientos, lo vi bien, tiene presencia física, futbolística, hizo un buen partido, no le pesó y decidí ponerlo porque estaba esperando su llegada para contar con él”.

Otra presentación fue el regreso de Juanfer Quintero, que entró en el segundo tiempo, pero a quien todavía le falta desde lo físico: “Con su impronta es un jugador que nos puede dar ese freno. Esperemos que se ponga bien para terminar de potenciar al equipo” reveló.

Sobre el gol anulado a Enzo Pérez, fue determinante en su opinión: “Vi la jugada y está bien anulado. Se volvió a reanudar después de dos jugadas, pero en el mismo momento. Si voy a la lógica del reglamento, está bien anulado. Después, hay interpretaciones si es una jugada en la que el rival tuvo posibilidades de frenar el juego, pero eso debe ser un criterio que debe adoptar el árbitro”.

En la tercera fecha del Torneo Clausura se convirtieron tan solo cinco goles en los 12 partidos que se disputaron y ante esa consulta, el entrenador dejó su impresión: “Esperemos que sea una fecha de mala racha, yo que vi mucho fútbol este fin de semana observé cierta tendencia a no perder, a cuidar resultados, hubo cierta paridad en los partidos. Esperemos que sea una mala racha y que el fútbol argentino adopte otra postura de lo que queremos, sobre todo para el espectáculo. No es bueno que haya tantos resultados de este tipo”.

Además de la lesión de Salas, fue consultado por los demás futbolistas que están en recuperación: “Driussi evolucionó bien y el lunes vuelve a los entrenamientos normales, veremos cómo se comporta desde lo físico. Portillo vino con una molestia que tenía hace dos o tres semanas, entrenando de manera discontinua; está mejor y cuando esté preparado se sumará a los entrenamientos grupales. Colidio viene con una molestia en el pubis, que a veces le permite estar con normalidad y a veces sufre, por eso hoy salió”.

Por último, este domingo se cumplieron once años de su debut como DT de River y sobre este motivo dejó su reflexión y sus balances: “Me siento personalmente mucho mejor, más maduro, inteligente. Creo que he aprendido con la experiencia; en el fútbol no es fácil sostenerte todo el tiempo en el éxito. Hoy con los años me siento preparado y capacitado, eso hace que me sienta más a gusto conmigo, me tiene bien”.

Luego agregó cómo se va desarrollando este nuevo proceso, que comenzó hace un año: “Todo el tiempo se mide si es bueno o malo con respecto al otro. Y la expectativa que eso genera a mí no me preocupa, me siento bien, con una buena estabilidad emocional para generar algo que me cumpla la expectativa, volver a regenerarme con equipos nuevos y tener la posibilidad de que tenga una impronta parecida al anterior, aunque no es fácil armarlo de la noche a la mañana. Estamos parados donde queremos estar, estamos bien, volviendo a armar una base sólida, después los resultados dirán”.