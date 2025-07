Rojo fue separado del plantel tras una nueva discusión con Russo, le negaron el acceso al vestuario y sumó un nuevo conflicto

La última discusión con Miguel Russo fue la gota que rebasó el vaso. Marcos Rojo fue apartado del plantel profesional de Boca: ya no se entrena con sus compañeros, no puede ingresar al vestuario y quedó al margen de toda actividad grupal. El conflicto terminó de explotar este martes, tras un nuevo cruce con el entrenador, y marcó el final de su ciclo en el club. Rojo tiene contrato hasta diciembre, pero tras este episodio, se buscará acelerar una salida.

Después de la derrota con Huracán y de haber llegado a los 11 partidos sin ganar -la peor racha en la historia del club-, Russo organizó una práctica diferente. Les había dado el lunes libre a los jugadores para descomprimir, y en la jornada siguiente buscaba más que nada hablar con el plantel, acomodar ideas, limar asperezas con Miguel Merentiel y enfocarse en el partido con Racing. Pero nada salió como esperaba.

Torneo Clausura: Huracán vs. Boca Juniors. Manuel Cortina - LA NACION

Cuando el técnico reunió al plantel para la charla grupal, Rojo y Marcelo Saracchi intentaron sumarse. Ninguno había estado en la lista del partido anterior, y Russo fue claro: solo participarían quienes habían jugado o estado convocados. Rojo no estaba entre ellos. El defensor reaccionó mal, discutió con los ayudantes del DT, lanzó insultos y se fue sin entrenarse. Hasta ahora, Rojo venía participando de los entrenamientos con el plantel, aunque no formaba parte de los dobles turnos que Russo ordenaba a mitad de semana para realizar trabajos tácticos por la tarde.

Este miércoles, Rojo llegó temprano al predio de Ezeiza. Raúl Cascini y Marcelo Delgado, integrantes del Consejo de Fútbol, ya le habían informado que debería entrenarse aparte. Pero fue un utilero el que lo anotició de que ya no podía ingresar al vestuario. Quedó apartado, se cambió en otro vestuario y trabajó con Saracchi y Cristian Lema, también marginados, bajo la supervisión de un preparador físico del club.

Rojo llegó como estrella en 2021 y se va por la puerta de atrás [e]MARTIN ZABALA - XinHua

La relación con Russo había empezado a deteriorarse en el Mundial de Clubes. Rojo sabía que era suplente de Ayrton Costa, pero pensó que podría tener su oportunidad cuando Costa no pudo viajar por problemas en el visado. Sin embargo, el ex Independiente logró sumarse a último momento y Rojo volvió a quedar afuera. Luego, cuando Costa se lesionó y había que rearmar la defensa, Rojo se bajó solo del partido contra Auckland City: apareció entrenándose en el gimnasio sin avisar al cuerpo técnico. Russo le reclamó y se produjo un cortocircuito que terminó de tensar el vínculo.

Russo ya había avisado que tomaría decisiones fuertes. Con 39 profesionales para un único torneo -el local-, necesitaba reducir el plantel. “Hay que cambiar algunas cosas. En estos 15 días vamos a trabajar para lograr el cambio que el club necesita”, dijo tras el partido en el Ducó. Pero el problema con Rojo precipitó todo y aceleró la limpieza en el vestuario.

Saracchi es otro de los que se irá. En su caso, por cuestiones futbolísticas Marcos Brindicci

El defensor llegó a principios de 2021, con Russo como DT, aunque fue una apuesta de la dirigencia. Su ciclo fue irregular: jugó menos de la mitad de los partidos del equipo, acumuló lesiones, y protagonizó varios episodios que molestaron puertas adentro. Las rojas innecesarias en partidos decisivos, el festejo con cigarrillo y cerveza en el césped, el picado bajo la lluvia en el cumpleaños de Almendra… Llegó como una estrella, pero sus actitudes le hicieron perder respaldo tanto de los hinchas como de la dirigencia.

Rojo sabía que en este semestre iba a quedar muy relegado, pero igual fue incluido en el viaje a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes. Solo Lema y Esteban Rolón se quedaron en Buenos Aires. La presencia del excapitán, que apenas tenía chances de jugar, generó un clima extraño en el plantel. En retrospectiva, en Boca reconocen que fue un error haberlo llevado al torneo.

Otros tiempos: Romero, Saracchi, Rojo y Lema, al frente del grupo Prensa Boca

Saracchi también fue marginado, pero por una cuestión futbolística: Russo tiene superpoblación de laterales izquierdos y prefiere a Frank Fabra como alternativa para Lautaro Blanco. Estuvo cerca de Independiente, pero no se pusieron de acuerdo con las condiciones y el pase se frustró. Y como no será utilizado, Russo prefiere mantenerlo fuera del grupo. En tanto, Lema ya estaba fuera del radar desde hace tiempo. La intención del club es negociar sus salidas, pero no será tarea sencilla.

En el caso de Rojo, hubo contactos informales con Estudiantes, el club donde se formó, pero no hubo avances. Boca pretende una compensación económica, y nadie quiere pagar por un jugador que no juega, tiene contrato alto y un historial reciente lleno de cortocircuitos. Los clubes que lo buscan esperan que consiga la libertad de acción. Con el libro de pases cerrado, solo podrá incorporarse a otro equipo en agosto si ese club logró un cupo extra tras vender jugadores al exterior, o tendrá que buscar oportunidades fuera de la Argentina.

En la intimidad, en Boca admiten que fue un error llevar a Rojo al Mundial de Clubes

Rojo disputó 118 partidos con la camiseta de Boca, anotó nueve goles, recibió cuatro expulsiones y ganó tres títulos: la Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga 2022 y la Liga Profesional 2022. Fue capitán durante mucho tiempo, hasta la llegada de Fernando Gago, quien le cedió la cinta a Edinson Cavani. Su imagen fue perdiendo fuerza, y terminó saliendo del equipo por un incidente fuera de la cancha: en su mejor momento futbolístico y físico en mucho tiempo, se ausentó sin aviso a una práctica alegando un cuadro gripal. En Boca no le creyeron, y por pedido de la dirigencia, Mariano Herrón lo marginó del partido contra Independiente, en el que el equipo quedó eliminado del Apertura.

Tras la caída con Huracán, Boca vive días movidos. Se desató el escándalo con Miguel Merentiel y surgieron posibles cambios en la estructura del fútbol del club, con movimientos en el Consejo y la llegada de un nuevo integrante. La situación con Rojo debía resolverse mucho antes, pero Boca demostró una vez más que no sabe manejar bien el cierre de los ciclos, y solo profundizó el caos en su momento más crítico.