Marco Ruben y dos goles a River para la historia: con 99 tantos en Rosario Central, pasó a ser el máximo artillero de la historia canalla

Un gol histórico. Un golazo. En realidad, por duplicado. Dos goles, uno para alcanzar a Waldino Aguirre, otro para ponerse en lo más alto de la tabla de goleadores del profesionalismo. Marco Ruben ya es una leyenda canalla. Dos momentos en que el mundo canalla recordará por siempre. Paciencia de pescador, mirada de francotirador cuando pisa el área rival, y preciso como un neurocirujano en vulnerar redes contrarias. Entró e n la historia grande de Rosario Central . Se convirtió en el máximo goleador histórico en el profesionalismo con 99 festejos, convirtiendo de taco, de cabeza, pero también de derecha, de zurda. Goles para todos los colores, un delantero con un sin fin de recursos que lo mantienen vigente a los 35 años.

“Es lo más grande que me pudo pasar en mi vida futbolística. Es la gente de mi vida, que me banca, me da cariño. En mi carrera. Esto es increíble. Lo disfruto mucho”, dijo Ruben tras el 2-2 de este domingo ante River, por la 23° fecha del Torneo 2021.

Marco Ruben, delantero de Rosario Central, recibe una falta de Zuculini en el empate 2-2 con River Marcelo Manera - LA NACION

Con los dos goles a River, en el Gigante de Arroyito, llegó a los 99 goles. Ante Unión, en Santa Fe, Ruben había alcanzado a un símbolo del fútbol argentino, el Matador Mario Alberto Kempes que tiene 94 goles. Y ahora superó a Waldino Aguirre, que convirtió 98 goles en 191 partidos entre 1941 y 1951 . Mario Kempes anotó esa cifras en sólo 123, entre el 74 y el 76. Y ahora quedó a uno de llegar a una centena de goles en con la azul y amarilla. Central es un equipo ofensivo que potencia sus virtudes, pero lo de Ruben va más allá de cualquier resultado.

9⃣9⃣ ¡Máximo goleador histórico del profesionalismo!



😍⚽️ Disfruten de este animal del gol, que con este cabezazo metió el 2-0 y el 99 de su cuenta personalpic.twitter.com/OPM3O40ykh — Rosario Central (@RosarioCentral) November 28, 2021

Hace apenas unas fechas, cuando Ruben se acercaba al récord de Mario Kempes con 94, y de cara a las dudas de su continuidad en el equipo, muchas voces pedían, al propio delantero, y a la dirigencia, que se hiciera lo posible para que firme un nuevo contrato: Se tiene que quedar para que alcance el récord. No hizo falta. Tres goles ante Colón y el de hoy. Un goleador voraz va por su presa sin demora.

Todo este romance con la red de Marcos Ruben con Central comenzó hace diecisiete años en cancha de Racing. Precisamente la tarde del domingo 24 de octubre de 2004, cuando a falta de diez minutos para el fin del partido puso el dos a cero definitivo contra Racing, siendo Mario Cuenca el arquero vencido. Había ingresado por Emanuel Villa a los 24 minutos de ese complemento.

Coincidencia o no, el gol que lo puso en la puerta de más idolatría, estar a la altura de Kempes, se lo marcó a… Racing.

MARCO RUBEN DELANTERO DE ROSARIO CENTRAL FESTEJA EL GOL ANTE NEWELS . CLASICO 2016. MARCELO MANERA / LA NACION

Desde allí paseó sus goles por Argentina y el mundo. Desde Rosario a Nuñez, siguiendo por el Recreativo de Huelva, Villareal, Dynamo de Kiev, el Evian francés, Tigres de México y Atlético Paranaense de Brasil. Anotó 162 goles en 542, tomando como referencia todas las competencias en las que participó.

Son tres etapas en Arroyito, o cuatro, si se toma el año sabático 2020 , donde se recluyó a la par de la cuarentena y pasó sus días pescando en la ciudad entrerriana de Victoria.

“En Rosario Central me volví a sentir pleno, recuperé la ambición y las ganas”, declaró cuando volvió de trotar por el mundo, en su segundo ciclo. Vaya si lo hizo con ganas que condujo como capitán a ganar la Copa Argentina en el 2017, con el plus de eliminar a Newell’s en cuartos de final.

El gol a Unión: el N° 94

Según Carlos Durhand, el máximo conocedor del mundo Central en cuánto a estadísticas e historia, la actual tabla de goleadores canalla se conformaba con: Waldino Aguirre (98), Mario Alberto Kempes (94), Edgardo Bauza (82), Miguel Antonio Juárez (75), Juan Pizzi (71), Rubén Bravo (69), Benjamín Santos (67), Aldo Poy (66), Omar Palma (64), Juan Alberto Castro (61), Roberto Gramajo (58), Ramón Bóveda (49), Luciano Figueroa (49) y Roberto Cabral (49). Ruben los superó a todos .

MARCO RUBEN DELANTERO DE ROSARIO CENTRAL FESTEJA EL PRIMER GOL ANTE NEWELS EN EL CLASICO DE LA CIUDAD DE ROSARIO. TWITTER ROSARIO CENTRAL OFICIAL

Un listado de jerarquía, títulos e historia grande del barrio de Arroyito.

“Marco Ruben es el último ídolo”, dijo esta semana el Kily González. ¿Hasta cuándo disfrutarán sus goles el simpatizante canalla?. En diciembre se termina el contrato y es una incógnita, como en cada situación similar, si renueva. Mientras tanto, el goleador sigue escribiendo la historia grande.

El gol 98 a River, de taco

El gol 99, de cabeza